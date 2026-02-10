Как узнать, кто звонит с незнакомого номера, не поднимая трубку

Столкнуться со звонком с незнакомого номера — обычная ситуация. Однако не всегда можно сразу понять, от кого он. Как не пропустить важный разговор и не попасться мошенникам, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В первую очередь самостоятельно стоит выполнить поиск по своему же телефону — так можно убедиться, был ли телефон в записях контактов, СМС или чатах в мессенджерах. Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Если номер не определился автоматически, Тимофеев рекомендует следующие способы проверки:

Поиск в интернете. Следует набрать номер в поисковой системе или спросить у голосового помощника. Многие компании публикуют свои номера на официальных сайтах. Проверка через банковское приложение. Стоит ввести номер в поле перевода (без его совершения). Иногда так можно увидеть Ф. И. О. владельца счета, привязанного к этому номеру. Использование сервисов операторов. Подключение функции «Антиспам» от оператора связи поможет определить принадлежность номера или предупредит о подозрительных вызовах.

Специалист подчеркнул, что отсутствие информации в Сети может указывать на настройки приватности у звонящего. На незнакомые номера, особенно с пометкой «мошенник», не стоит отвечать «да», подтверждать личные данные или перезванивать, так как обратный вызов может быть платным.