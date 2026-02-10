Страна и мир Как узнать, кто звонит с незнакомого номера, не поднимая трубку

Инструкция, которая поможет отделить мошенников от важных сообщений

Ни в коем случае не перезванивайте неизвестному | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Столкнуться со звонком с незнакомого номера — обычная ситуация. Однако не всегда можно сразу понять, от кого он. Как не пропустить важный разговор и не попасться мошенникам, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В первую очередь самостоятельно стоит выполнить поиск по своему же телефону — так можно убедиться, был ли телефон в записях контактов, СМС или чатах в мессенджерах. Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Если номер не определился автоматически, Тимофеев рекомендует следующие способы проверки:

  1. Поиск в интернете. Следует набрать номер в поисковой системе или спросить у голосового помощника. Многие компании публикуют свои номера на официальных сайтах.

  2. Проверка через банковское приложение. Стоит ввести номер в поле перевода (без его совершения). Иногда так можно увидеть Ф. И. О. владельца счета, привязанного к этому номеру.

  3. Использование сервисов операторов. Подключение функции «Антиспам» от оператора связи поможет определить принадлежность номера или предупредит о подозрительных вызовах.

Специалист подчеркнул, что отсутствие информации в Сети может указывать на настройки приватности у звонящего. На незнакомые номера, особенно с пометкой «мошенник», не стоит отвечать «да», подтверждать личные данные или перезванивать, так как обратный вызов может быть платным.

Если вы случайно сообщили мошеннику код из СМС или push‑уведомления, нужно немедленно прекратить разговор с мошенником и связаться с организацией, от имени которой он действовал, — банком, порталом «Госуслуги», маркетплейсом или оператором связи. Затем заблокировать карты и сменить пароли от аккаунтов.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
10 февраля, 08:33
Зачем вообще отвечать на звонки с незнакомого номера?
Гость
10 февраля, 07:33
На дурака не нужен нож, Ему немножечко соврешь, И делай с ним что хошь
Рекомендуем