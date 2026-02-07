Страна и мир Эксклюзив Вернулся на родину. Что сказал Нурлан Сабуров о 50-летнем запрете на въезд в Россию. Видео из самолета

Комик очень коротко описал свое состояние

1 401
Сегодня, 7 февраля, известный стендап-комик Нурлан Сабуров, которому накануне запретили въезд в Россию, вернулся в Казахстан. Об этом сообщает корреспондент MSK1.RU из аэропорта Алма-Аты.

Во время полета в бизнес-классе юморист в общении с MSK1.RU был немногословен. И очень кратко описал свое состояние:

«К сожалению, без комментариев, очень устал», — сказал Нурлан Сабуров корреспонденту MSK1.RU. Юморист извинился и добавил, что ему нужно отдохнуть.

По прилете в аэропорт Алма-Аты звезда стендапа также не был готов общаться с журналистами, сел в машину и сразу уехал.

Напомним, 6 февраля артиста остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково. Там же ему сообщили о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. Согласно официальным данным, решение было принято в интересах национальной безопасности страны.

По данным РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, одной из возможных причин могло стать отмывание денег в России через посредников.

После запрета на въезд Сабурову предложили купить билет для вылета из России. Комик заявил, что у него нет на это средств. Но когда ему предложили бесплатный вылет в Дубай — страну вылета — в наручниках и с сопровождением воздушных маршалов, деньги всё же нашлись.

В России у комика остались съемки шоу и семья.

Ранее мы писали, на чём он разбогател и какое имущество у него осталось в Москве и Подмосковье.

Корреспондент MSK1.RU
Гость
7 февраля, 07:40
на территории Казахстана была Золотая Орда а сами они считают себя её наследниками и гордятся своими предками которые несли нам сами знаете что
Гость
7 февраля, 06:48
звезда)))))))))))))))))))) очередной балаганщик ни о чем
