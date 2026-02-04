Детям там точно не место: в Роспотребнадзоре оценили готовность пляжей Анапы к летнему отдыху

На сегодняшний день пляжи не готовы и открывать их нельзя Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пляжи Анапы до сих пор очищают после разлива мазута. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность открытия курортного сезона в этом году.

«Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи в Анапе, пока результат есть, но он недостаточен, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи. Но время еще есть до курортного сезона, и я уверена, что решения, которые уже приняты, будут реализованы, и возможность пляжного отдыха будет», — рассказала она в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

По ее словам, на сегодняшний день пляжи не готовы и открывать их нельзя. Концентрация мазута в песке до сих пор очень большая.

По той же причине Попова несколько раз подчеркнула: детям на анапских пляжах точно не место. По крайней мере сейчас, так как последствия устраняют до сих пор.

«Мы делаем все, чтобы как можно скорее можно было открыть пляжи. Но ситуация не такая простая, как бы нам хотелось», — подытожила глава Роспотребнадзора.