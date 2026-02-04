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Страна и мир Детям там точно не место: в Роспотребнадзоре оценили готовность пляжей Анапы к летнему отдыху

Детям там точно не место: в Роспотребнадзоре оценили готовность пляжей Анапы к летнему отдыху

Последствия ЧС устраняют до сих пор

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На сегодняшний день пляжи не готовы и открывать их нельзя | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа сегодняшний день пляжи не готовы и открывать их нельзя | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На сегодняшний день пляжи не готовы и открывать их нельзя

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Пляжи Анапы до сих пор очищают после разлива мазута. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность открытия курортного сезона в этом году.

«Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи в Анапе, пока результат есть, но он недостаточен, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи. Но время еще есть до курортного сезона, и я уверена, что решения, которые уже приняты, будут реализованы, и возможность пляжного отдыха будет», — рассказала она в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

По ее словам, на сегодняшний день пляжи не готовы и открывать их нельзя. Концентрация мазута в песке до сих пор очень большая.

По той же причине Попова несколько раз подчеркнула: детям на анапских пляжах точно не место. По крайней мере сейчас, так как последствия устраняют до сих пор.

«Мы делаем все, чтобы как можно скорее можно было открыть пляжи. Но ситуация не такая простая, как бы нам хотелось», — подытожила глава Роспотребнадзора.

Наши коллеги собрали хронику этой экологической катастрофы. Все подробности о катастрофе с крушением танкеров, которые впоследствии привели к разливу нефти на пляжах Анапы, можно узнать здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мазут Нефть Танкер Анапа Море Пляж Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
4 февраля, 17:01
вот и название стало актуально - чёрное
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Гость
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