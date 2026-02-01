В России хотят ввести новую выплату в 2 миллиона рублей: новости 1 февраля

Такая выплата будет доступна не всем Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 февраля.

Из России запустят прямые поезда в Белоруссию

Железнодорожное сообщение начнут развивать между Смоленском и белорусскими городами Витебск и Орша в рамках Союзного государства. Такие проекты одобрило правительство России.

«Одобрить… проекты Союзного государства „Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск — Орша“ и „Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск — Витебск“», — указано в распоряжении правительства РФ.

Проекты представил Минтранс России. Они получили одобрение от заинтересованных федеральных органов власти и белорусской стороны, как указано в документе. В соответствии с инструкцией, Минтранс должен внести эти проекты на рассмотрение Совета министров Союзного государства.

Машина с вахтовиками упала в реку на Камчатке

На Камчатке вахтовый автомобиль с работниками золотодобывающей компании упал в реку с моста. 10 человек госпитализировали, сообщает управление СК России по региону.

«По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля 2026 года на 102-м км трассы Мильково — Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества „Камчатское золото“, совершила опрокидывание с моста в реку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу», — сообщает ведомство.

Однако в компании ТАСС сообщили, что вахтовка попала в аварию перед мостом, а не съехала с него. Детали произошедшего устанавливаются.

Таксист высадил пассажирку после ДТП и запретил вызывать скорую

В Москве таксист высадил пассажирку на шоссе после аварии, запретив ей вызвать скорую помощь. Водитель боялся лишиться прав. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Девушка получила серьезные травмы, а у водителя во время столкновения сработали подушки безопасности, он не пострадал. Пострадавшая отмечает, что вместо оказания помощи мужчина стал выгонять ее из автомобиля, утверждая, что ничего серьезного не случилось.

После этого он завершил поездку в приложении и вручил пострадавшей тысячу рублей. Кроме того, таксист остановил попутную машину и попросил другого водителя довезти ее до ближайшей остановки для вызова нового такси.

Однако водитель, подвозивший девушку, сразу понял, что ее состояние тяжелое, и отвез ее в больницу. Врачи диагностировали у пассажирки перелом позвоночника и множественные ушибы. Период восстановления составит не менее трех месяцев.

Личность таксиста уже установлена. ГИБДД проводит по данному факту проверку. Представители сервиса такси связались с пострадавшей, пообещав принять все необходимые меры и выплатить материальную компенсацию.

В феврале жители Земли увидят парад планет

Россияне смогут увидеть в небе все планеты, кроме Марса, в феврале. Об этом сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

«Низко над горизонтом можно будет увидеть яркую планету Венеру, чуть выше и южнее на небе можно будет увидеть последовательно: Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун (Нептун виден только в телескоп)», — рассказал ученый в разговоре с ТАСС.

Санакоев уточнил, что все планеты Солнечной системы, кроме Марса, можно будет найти на небе в конце февраля. Луну можно будет увидеть вечером 18 февраля, а 17 февраля в Антарктиде будет видно кольцевое солнечное затмение.

Переговоры России и Украины в Абу-Даби перенесли

Двусторонний саммит, который должен был сегодня состояться в Абу-Даби, перенесли на несколько дней. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал подробности в своем Telegram-канале.

«Определены даты следующих трехсторонних встреч — 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению конфликта», — написал украинский лидер.

По информации The New York Times, встречи России и Украины перенесли после того, как накануне прошли переговоры российской и американской делегаций в Майами. Причины переноса не называются.

Мошенники начали пугать «блокировкой» счета

В феврале мошенники могут начать пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«На телефон поступает звонок или СМС, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: „В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из СМС/ переведя средства на „проверочный“ счет», — говорится в сообщении.

Аферисты ориентированы на клиентов банков, которые активно пользовались СБП в январские праздники.

Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как многие в январе действительно совершали много переводов (подарки, оплата праздников, подарки детям).

«Страх перед блокировкой счета из-за „подозрительной активности“ делает людей сговорчивыми», — цитирует экспертов РИА Новости.

Людям советуют сразу класть трубку и перезвонить в банк по официальному номеру с карты или сайта. Еще лучше, если человек включит в настройках банковского приложения уведомления обо всех операциях.

Специалисты напомнили, что служба безопасности банка никогда не попросит назвать код из СМС, пароль или совершить перевод денег.

В Госдуме объяснили, когда сотруднику не выплатят компенсацию за отпуск

Работнику могут отказать в суде в выплате компенсации за отпуск, если он много лет отказывался от него сознательно. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, обычно работодатель обязан выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника. Но есть и исключения, которые в основном связаны с обстоятельствами накопления отпускных дней.

Стенякина отметила, что работники часто годами не уходят в отпуск, накапливая по 70–80 дней отдыха, а затем рассчитывают получить за них денежную компенсацию. При рассмотрении подобных споров суды оценивают причины, по которым отпуск не был использован. Если выясняется, что работодатель не препятствовал уходу в отпуск, а сотрудник сам добровольно отказывался от отдыха, это может быть расценено как нереализованное по личному выбору право.

А вот перенос неиспользованной части ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий год допускается лишь в исключительных случаях, при этом отгулять перенесенные дни необходимо в течение последующих 12 месяцев. Также депутат подчеркнула, что Трудовой кодекс категорически запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. Обычно кадровые службы смотрят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам о важности отдыха, так как за нарушение этих правил работодателя могут оштрафовать, передает ТАСС.

Правила возврата техники изменили

С 1 февраля в России вступили в силу новые правила возврата технически сложных товаров, внесенные в закон «О защите прав потребителей». Согласно новым положениям, при возврате некачественного товара потребитель будет получать разницу между ценой покупки и рыночной стоимостью аналогичного устройства на момент удовлетворения требования продавцом или судебного решения. При этом будет учитываться износ и год выпуска товара.

Так, если покупатель захочет вернуть неисправный ноутбук, приобретенный два года назад, ему вернут не цену новой модели, а текущую рыночную стоимость аналогичного б/у устройства.

Также были изменены условия расчета неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя. Теперь общий размер пени не может превышать сумму, уплаченную за товар.

«Отцовский капитал» предложили ввести в России

В России планируют ввести «отцовский капитал» в размере 2 млн рублей для стимулирования рождения третьих и последующих детей и повышения роли отцов. Об этом сообщил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии.

Он отметил, что в многодетных семьях основная финансовая нагрузка ложится на мужчин, так как 40% многодетных матерей не работают. Кроме того, мужчины чаще хотят больше детей, чем женщины. По мнению Рыбальченко, выплата должна предоставляться при рождении третьего ребенка, что укрепит многодетные семьи и подчеркнет роль отца.

«Смысл отцовского капитала как раз в том, чтобы подчеркнуть роль отца-родителя. Одна из идей, которую я предложил реализовать для отцовского капитала, это чтобы он предоставлялся при рождении трех детей в одной семье — это [поможет] и поддержать устойчивую многодетную семью», — рассказал глава комиссии ОП РФ в разговоре с ТАСС.

