Связь и интернет начнут отключать внезапно, а блокировку популярных мессенджеров хотят запретить: итоги недели

Огромный астероид грозит Земле метеоритным дождем

Астероид 2024 YR4 диаметром 60 метров может столкнуться с естественным спутником Земли — Луной 22 декабря 2032 года с вероятностью около 4%. Ученые предполагают, что столкновение станет катастрофическим: энергия взрыва в миллион раз мощнее удара 2013 года, образуется кратер диаметром около километра и глубиной до 260 метров. Вспышка будет видна с Земли.

Для науки это уникальная возможность изучить внутреннее строение Луны и процессы образования кратеров. Однако удар выбросит в космос до 400 кг обломков лунного вещества, что может вызвать метеорный шторм, до 20 миллионов вспышек в час. Метеоритный дождь может достичь Земли.

Есть два главных риска:

Поверхность Земли. Большинство фрагментов сгорит в атмосфере, но есть вероятность падения отдельных частиц, особенно над малонаселенными регионами Южной Америки, Северной Африки и Аравийского полуострова. Падение даже небольшого фрагмента в урбанизированной зоне может привести к разрушениям. Орбитальная инфраструктура. Поток высокоскоростных обломков представляет серьезную опасность для спутников на околоземной орбите. Рассматривая худший сценарий, ученые подразумевают, что это может спровоцировать каскад столкновений — синдром Кесслера, который надолго сделает ближний космос непригодным для использования.

Космические организации уже предварительно обсуждают возможность миссии по отклонению астероида 2024 YR4. Окончательное решение примут после того, как уточнят траектории астероида и вероятность столкновения.

Снежный апокалипсис в США привел к десяткам жертв

Более 80 человек погибли в США на этой неделе в результате последствий мощной зимней бури. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Многие американцы перенесли экстремально низкие температуры на этой неделе. Из-за погодных условий последовали отключения электроэнергии. Всё началось с того, что 26 января сильный зимний шторм принес дополнительные снегопады на северо-восток страны и покрыл льдом отдельные районы юга.

Мощный снегопад охватил территорию длиной около 2100 километров, простираясь от штата Арканзас до Новой Англии. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Из-за неблагоприятных погодных условий движение по дорогам и воздушным линиям оказалось заблокировано: тысячи рейсов были отменены, а школы и государственные учреждения приостановили свою работу.

По информации телеканала ABC, зимняя буря затронула порядка 200 миллионов человек. Интенсивные снегопады также прошли по всей территории страны — от Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В отдельных районах высота снежного покрова достигала почти 40 сантиметров.

Россиянам увеличили более 40 пособий и выплат

Соцфонд автоматически проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий. Все они увеличились на 5,6%.

Повышение затронуло получателей уже назначенных выплат: федеральные льготники, семьи с детьми, застрахованные граждане, пострадавшие на производстве, а также россияне с сертификатом на материнский капитал, средствами которого они пока не воспользовались.

На кого именно распространилась индексация, какие выплаты выросли и когда поступят увеличенные суммы, можно узнать здесь. О других изменениях в феврале мы рассказали подробно в этом материале.

ФАС начнет контролировать тарифы ЖКУ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит новые полномочия для контроля тарифов на коммунальные услуги. Законопроект об этом Госдума приняла на неделе в первом чтении.

Теперь ФАС в принудительном порядке сможет устанавливать экономически обоснованные цены на тепло, воду и электроэнергию, если региональные власти игнорируют ее предписания. К запуску инициативы привели системные нарушения, которые выявила служба.

По словам Светланы Разворотневой, заместителя главы думского комитета по строительству и ЖКХ, за последние два года было зафиксировано 93 случая, когда решения ФАС не выполнялись. За три года общая сумма необоснованных начислений потребителям составила 102 миллиарда рублей.

Благодаря нововведению появится прозрачность «котлового» метода распределения выручки в электроэнергетике, который стал источником непрозрачных манипуляций. Также новый порядок поможет бороться с лоббизмом и «человеческим фактором», из-за которых энергетика традиционно получает преимущества перед хронически недофинансируемым водоснабжением, подчеркнула Разворотнева.

Усиление контроля улучшит ценообразование. Основная проблема — хроническое недофинансирование и износ коммунальной инфраструктуры. Специалисты прогнозируют не только снижение, но выравнивание и повышение обоснованности тарифов.

Жильцам напомнили о правилах публикаций в домовых чатах

За размещение личной информации жильцов в общих чатах без их согласия грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский, подчеркнув, что такие чаты часто признаются публичным пространством, и незаконное распространение персональных данных может повлечь серьезную ответственность.

Наказание:

по статье «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» 13.11 КоАП РФ штраф до 15 тысяч рублей.

по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 137 УК РФ штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

К личным данным, защищаемым законом, относятся адреса, номера телефонов и другая частная информация о людях.

Кроме того, попытки сохранить анонимность в мессенджерах не защитят от ответственности, так как скриншоты переписки и показания участников чата примут в суде в качестве доказательств.

Нововведения в колледжах и вузах

В российских колледжах и техникумах планируют ограничить количество платных мест. Законопроект, который разработают по аналогии с уже действующими нормами для вузов, могут внести в Госдуму до конца весенней сессии 2026 года. Цель инициативы — перенаправить абитуриентов на рабочие и технические специальности, которые наиболее востребованы на рынке труда.

Ограничения в первую очередь придутся на популярные платные направления, где, по мнению властей, наблюдается переизбыток кадров. Юриспруденция, экономика, сфера СМИ и экранные искусства могут попасть под удар.

Правительство теперь сможет утверждать список этих специальностей и определять максимальное количество платных мест для них. Квоты между образовательными учреждениями будет распределять Минпросвещения, а не колледжи, как это происходит в настоящее время.

По мнению экспертов, риски в инициативе всё же есть, так как для многих учебных заведений, особенно в регионах, доходы от платников — критически важный источник финансирования. Таким образом, сокращение платных мест может подорвать финансовую устойчивость колледжей. А часть абитуриентов может уехать для обучения в зарубежные учебные заведения.

В этом году помимо изменений в колледжах и техникумах будут скорректированы правила приема в вузы. Ключевым нововведением станет централизация подачи документов через портал «Госуслуги». Абитуриентов также ждут обновленные условия целевого обучения и повышение минимальных баллов ЕГЭ по ряду предметов. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Изменения затронут и россиян, уже получающих высшее образование. В России обсуждают возможность исключить из дипломов упоминание общих квалификаций. В документе предлагают указывать только конкретные специальности.

Универсальный платежный код введут в России, а у владельцев Visa и Mastercard возникнут проблемы

С 1 сентября 2026 года в России появится единый стандарт для безналичных платежей — Универсальный платежный код (УПК). Центральный банк России и Национальная система платежных карт запустили инициативу, направленную на объединение различных способов оплаты в единый QR-код. Речь идет о банковских картах, Систему быстрых платежей и цифровой рубль.

Вместо множества различных кодов на кассе или в квитанции будет использоваться единый универсальный код. Клиенту потребуется лишь отсканировать его с помощью смартфона и выбрать предпочтительный способ оплаты в своем приложении. При этом все накопительные программы останутся в силе.

Несмотря на это, эксперты отмечают риски УПК — системный сбой. Если эта система станет единой платежной инфраструктурой для всей страны, то ее сбой способен одновременно остановить множество операций по всей территории России.

А вот владельцы банковских карт Visa и Mastercard могут столкнуться с отказами при оплате товаров на кассе. Всё из-за этого, что некоторые POS-терминалы могут отклонять операции с такими картами, хотя они частично сохраняют свой функционал. О причинах возможных сбоев и о том, как избежать неприятностей, мы рассказали здесь.

ФСБ будет полностью отключать связь при угрозах атак беспилотников

Мобильных операторов обяжут отключать связь при угрозах атак беспилотников. Законопроект на этой неделе приняли в Госдуме. При отключении операторы не будут нести ответственность за предоставление услуг связи. Цель законопроекта в защите страны и ее граждан.

«Документом операторов обязывают приостанавливать оказание услуг любой связи при поступлении запроса от ФСБ „в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности“. Также предполагается освободить операторов от ответственности за неоказание услуг связи, если это связано с выполнением оператором связи требований органов ФСБ. То есть жители всё равно будут платить за услуги. „Оператор это делает вынужденно. Это справедливо“», — пояснил замминистра цифрового развития Иван Лебедев

Отключение будет происходить по специальным правилам, которые засекречены. Лебедев заверил, что черновики подзаконных актов будут показаны депутатам перед вторым чтением.

Этот законопроект поддержали другие депутаты и проголосовали за него единогласно.

Власти передумали блокировать популярные мессенджеры

В Госдуме предложили законодательно запретить массовую блокировку социальных сетей и мессенджеров для широкого круга пользователей. Подробности об этом рассказал депутат Сергей Обухов.

Инициатива предполагает внесение поправок в законы «Об информации…» и «О связи». Цель — ослабить общественное раздражение из-за ограничения цифровых прав граждан и предотвратить «цифровые локдауны».

Авторами документа стали 17 депутатов. Они считают, что блокировки соцсетей и замедление их работы пользователи справедливо воспринимают как ограничение конституционных прав.

В пояснительной записке законодатели указали на отсутствие официальных разъяснений при ограничении работы таких сервисов, как Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Законопроект предлагает запретить блокировку самих платформ, но сохранить за надзорными органами право ограничивать доступ к конкретной запрещенной информации внутри них.

Животных могут продать за долги хозяев

Эксперт предупредил, что в России домашние животные могут быть проданы за долги хозяев. Юрист Людмила Александрова в разговоре с Городскими медиа пояснила, что домашние любимцы считаются имуществом, но имеют особенности, связанные с запретом на жестокое обращение.

Забрать животных за долги хозяина юридически возможно с 2021 года. Однако есть важный нюанс. Так делают, только если хозяева используют питомцев как инструмент для извлечения прибыли. Так сказано в 446-й статьей Гражданского процессуального кодекса.

«То есть если у вас Мурзик, Барсик, Тузик или Бобик — их не заберут. А если занимаетесь разведением питомцев с последующей продажей котят и щенков — это уже предпринимательская деятельность», — пояснила юрист.

В зоне риска находятся профессиональные заводчики. Если у них имеются большие долги, а страницы их соцсетей пестрят фото и объявлениями о продаже щенков и котят. В этом случае животных могут посчитать ценными и включить в опись имеющегося у должника имущества.

«Просто обладание породистым животным автоматически не означает, что вы обязательно извлекаете прибыль, — это должен доказать пристав. И действие пристава, который не прав, возможно обжаловать через суд», — пояснила юрист.

Юридически, если имущество (кот или собака) внесено в опись, пристав может наложить на это имущество арест без права отчуждения. То есть продать, подарить или вывезти питомцев будет нельзя. Однако их могут оставить у хозяина на ответственном хранении. Таким образом у должника будет мотивация побыстрее рассчитаться с кредитором.

Провериться на онкологию станет проще

В России хотят расширить программу диспансеризации и предложили добавить в нее тесты на генетическую предрасположенность к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также к другим серьезным болезням. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность включить в программу диспансеризации базовый генетический тест. Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям», — говорится в тексте документа.

Депутат отметил, что в настоящее время в рамках диспансеризации тестирование на предрасположенность к онкологическим заболеваниям и другим серьезным болезням не проводится. Из-за этого подобные диагнозы ставятся слишком поздно, и это приводит к высокой смертности среди населения. Своевременная проверка на эти заболевания поможет снизить уровень смертности.

Рабочий день хотят сократить на час

Сократить рабочий день на час предлагают работающим многодетным матерям. Депутат Госдумы Игорь Антропенко считает, что это поможет россиянкам совмещать материнство и карьеру.

«Мы знаем, что с рождением ребенка зачастую женщина теряет „в карьере“ и что сложно после нескольких декретов выйти на работу. Я предложил Министерству труда найти возможность сократить рабочий день на час многодетным мамам, а также найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители», — заявил парламентарий.

В Госдуме полагают, что принятие такого решения поспособствует тому, что работодатель «не будет бояться» нанимать на работу многодетную мать. По словам Антропенко, поддержка таких женщин должна осуществляться на государственном уровне.

В феврале будем меньше работать

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в конце февраля. В 2026 году 23 Февраля — День защитника Отечества — выпадает на понедельник, что дает три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля.

Праздник имеет глубокие исторические корни: учрежден в 1919 году как День Красной армии и Флот», переименован в 1949-м в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а в 1995-м после распада СССР получил современное название. Официальным выходным этот день стал в 2002 году.

Также в феврале 2026 года отмечаются День святого Валентина (14 февраля) и Масленица (16–22 февраля). Но это не выходные дни.

Если вы планируете отпуск на февраль, то с финансовой точки зрения это не самый выгодный месяц для отдыха. Подробнее об этом мы рассказали в этом материале.

