Взять ипотеку будет сложнее, но получится сэкономить на платежах: законы февраля

Лозейку семейной ипотеки закрыли Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в феврале 2026 года.

Социальные выплаты и пособия

С сегодняшнего дня государство проиндексировало на 5,6% более 40 видов социальных выплат. Как изменились ключевые пособия.

Материнский капитал теперь составляет:

За первого ребенка: 728 921,9 рубля.

За второго ребенка, если капитал раньше не получали: 963 243,17 рубля.

Доплата за второго ребенка, если капитал на первого уже оформлен: 234 321,27 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребенка выросло до почти 28,5 тысячи рублей.

Ежемесячная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам, обладателям государственных наград) также увеличилась на 5,6%. Например:

Героям России, СССР и полным кавалерам ордена Славы теперь платят 103 693 рубля.

Героям Труда и обладателям ордена Трудовой Славы — 76 458 рублей.

Женщинам со званием «Мать-героиня» — около 76,5 тысячи рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:

Минимальный размер: 10 837,20 рубля.

Максимальный размер: 83 021,18 рубля.

Пособие по безработице : его максимальный размер (в первые три месяца) теперь составляет 15 886 рублей.

Пенсии и доплаты

Изменения затронут и пенсионеров. В феврале сразу несколько категорий получили прибавку.

Доплата юбилярам и инвалидам

Автоматическая доплата для двух категорий. Фиксированную выплату к страховой пенсии удвоили для тех, кому в январе:

исполнилось 80 лет;

установили I группу инвалидности.

Размер выплаты для них увеличился сразу с 9 584,69 до 19 169,38 рубля.

Важное условие : повышение назначается только по одному из двух оснований (либо по возрасту 80 лет, либо по инвалидности I группы).

Доплаты к пенсиям за работу в особых условиях труда

С 1 февраля пересчитали ежемесячные доплаты для бывших работников опасных и тяжелых производств. Они назначаются автоматически на основании данных отраслевых фондов, без заявлений.

Для бывших летчиков гражданской авиации (пилотов, штурманов, бортинженеров) право на прибавку дает специальный стаж от 25 лет (для мужчин) или 20 лет (для женщин). Для бывших работников угольной промышленности требуется стаж от 25 лет (для некоторых профессий, например, проходчиков — от 20 лет).

Конкретный размер доплаты рассчитывают индивидуально для каждого пенсионера. Он зависит от продолжительности специального стажа, конкретных условий труда и суммы страховых взносов, поступивших в отраслевой фонд за предыдущий квартал.

Ипотека и финансы

Для программы «Семейная ипотека» под 6% начали действовать более строгие правила. Ужесточились основные условия:

Теперь действует принцип «Одна семья — один льготный кредит». Оба супруга обязательно выступают созаемщиками, если берут жилье по льготной программе. Ранее каждый из них мог взять отдельную льготную ипотеку на особых условиях. Полностью отменили «донорскую» схему. Нельзя привлекать семьи с детьми как созаемщиков, если они сами не покупают жилье.

Но вместе с ужесточениями ввели и послабление. Заемщики теперь могут рефинансировать в другом банке только рыночную часть комбинированной (комбо-) ипотеки. Льготная ставка 6% при этом сохранится. Ранее при применении данного механизма для кредита, где часть суммы идет по льготной ставке 6%, а сверхлимитная часть — по рыночной, заемщик терял льготу по всей сумме.

Защита прав потребителей

С 1 февраля вступили в силу поправки, которые уточняют взыскание с продавцов дополнительной компенсации в размере 50% от суммы, присужденной судом потребителю. Теперь закон четко определяет три случая, когда эта мера ответственности не применяется:

Если требование не удовлетворили по вине самого потребителя — например, он не передал товар для экспертизы. Если продавец не исполнил обязательства из-за срыва поставок своим контрагентом, которого выбрал добросовестно. Если стороны решили спор до суда, подписав медиативное соглашение.

Эти поправки делают правила более справедливыми и поощряют досудебное урегулирование.

Налоги

В феврале внесли небольшие изменения в налоги. В основном это поправки к формам документов.

Налог на прибыль

Организации, которые платят авансовые платежи каждый месяц на основе фактической прибыли, обязаны подать налоговую декларацию за январь не позднее 25 февраля.

Это нужно сделать по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС России от 3 октября 2025 г. Изменения формы несущественные:

из приложения 4 к листу 02 исключили строки 135, 136, 151 и 161;

в листе 02 убрали строки 130, 170 и 171, а также скорректировали страницы со штрихкодами.

Уточнили порядок заполнения декларации и формат ее подачи.

Декларация по налогу на имущество

Декларацию по налогу на имущество нужно будет оформить не позднее 25 февраля. Порядок ее подачи уточнили для крупнейших налогоплательщиков.

В частности, в поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» теперь можно указать код любой территориальной налоговой по месту нахождения недвижимости (в пределах субъекта РФ), базу по которой считают по среднегодовой стоимости. Правило работает, если не установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Налог на добычу полезных ископаемых

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для концентратов и других полуфабрикатов, включающих один или несколько драгоценных металлов, составляет 6%. В Магаданской области отменили налоговые льготы для организаций, работающих в особой экономической зоне, но разрешили им пользоваться инвестиционными налоговыми вычетами. Также был увеличен список объектов, которые облагаются налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нулевой ставке.

Декларацию по НДПИ за январь нужно подать до 25 февраля включительно. Форма декларации, формат и порядок ее заполнения с 16 февраля изменятся. В декларацию внесли ряд несущественных корректировок (исключили и добавили некоторые строки).

Завершится прием заявлений на участие в ЕГЭ-2026

Осталось несколько дней, чтобы подать заявление на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Прием заявлений завершится 2 февраля.

По информации Рособрнадзора, согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, заявление необходимо подать до 1 февраля включительно. Однако в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок перенесли на следующий рабочий день.

Как подать заявление

Для разных категорий участников процедура отличается:

выпускники текущего года: подают заявление в своей школе;

выпускники прошлых лет и обучающиеся в колледжах: обращаются в специальные пункты регистрации, информацию о которых публикуют региональные органы управления образованием.

Появится новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе

В феврале начнет действовать новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при гриппе. С этого момента средняя продолжительность лечения составит 9 дней.

В список обследований на этапе диагностики включили:

анализы крови (общий, биохимический, на уровень С-реактивного белка и др.);

общий анализ мочи;

экспресс-исследование носоглоточного мазка на грипп А и В;

молекулярно-биологические анализы мазков со слизистой носоглотки и ротоглотки на грипп, аденовирус, риновирусы и пр.;

пульсоксиметрию;

рентген грудной клетки и придаточных пазух носа.

По стандарту врач должен будет выписывать следующие лекарственные препараты: занамивир, осельтамивир, балоксавир, марбоксил, ибупрофен, парацетамол и другие.

Другие законодательные изменения

Правовой статус Российского Красного Креста

Вступил в силу закон, который закрепил правовой статус Российского Красного Креста (РКК) как правопреемника общества, созданного в 1867 году. Это создает стабильную правовую базу для работы волонтеров, взаимодействия с государством и помощи в ЧС.

Аккредитация иностранных дипломатов

МИД России теперь наделен исключительными полномочиями по установлению единого порядка аккредитации на территории РФ для сотрудников иностранных дипломатических миссий, консульств и международных организаций. Ведомство утвердит все необходимые документы и регламент процедуры.

Полномочия финансовых СРО