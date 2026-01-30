«Это даже не глухая провинция, а деревня». «Понаехи» рассказали, почему в Сочи хорошо отдыхать, а не жить

Море быстро приедается Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Население Сочи растет в геометрической прогрессии. По неофициальным данным, количество постоянно проживающих в городе-курорте подошло к миллиону человек. И это катастрофа. Потому что официально в Сочи зарегистрировано 561 610 человек. То есть 500 тысяч фактически не учитывают, а они пользуются школами, поликлиниками, детскими садами, дорогами, водой и электроэнергией. Именно этого не хватает местному населению. Россияне тянутся в тепло, это понятно. Но кроме моря и солнца курортному городу особо нечего предложить. О том, чего не хватает новым сочинцам, журналисты SOCHI1.RU спросили у них самих.

Мерзкая сырость и плесень

Жительнице Сочи Алене Ефимовой, которая переехала в курортный город из Иркутска в 2011 году, не хватает настоящей зимы. Сочи для жизни она не выбирала, родители ушли на пенсию и захотели пожить в тепле. И Алена поехала с ними. Она была уверена, что в Сочи прекрасный климат и нет зимы, но это большое заблуждение.

— Зима должна быть зимой. Со снежком, с морозом. А здесь зима противная. Особенно этот январь. Мерзкая сырость и плесень. Дома всё сырое: кровать, вещи в шкафах. Все нормальные люди включают увлажнители воздуха, а мы осушители, — говорит Алена. Если в Сочи всё же выпадает снег, то происходит коллапс. А если сильные дожди, то — наводнения. Ливневки на курорте давно не справляются с потоками, а дома, построенные за последние 20 лет, возводят без всякой дренажной системы.

— Я живу в Мацесте, квартира у меня на первом этаже. Уже несколько раз ее затапливало во время сильных дождей. Только и успеваешь ремонт делать. Даже если не затапливает, через три года стены покрываются плесенью и обои нужно менять, — говорит Алена. В Сочи крайне мало домов с централизованным отоплением. В основном обогреваются сплит-системами и теплыми полами.

— Девять тысяч рублей в месяц отдаем за квартиру 45 квадратных метров зимой и всё равно мерзнем, — утверждает Алена. Свою квартиру на Курортном проспекте она выставила на продажу. Решила уехать в Москву. Говорит, что с удовольствием приедет в Сочи к родителям на отдых. Но к жизни в курортном городе она так и не адаптировалась.

А где образование?

Бывшие жители Новосибирска, а с 2010 года Сочи — Марина и Александр Симоновы переехали с маленькими детьми. Теперь они выросли и нужно думать о поступлении в вузы. Стали изучать рейтинги сочинских высших заведений и поняли, что здесь учиться они не будут. Поэтому решились на переезд.

— Дипломы местных университетов не котируются у работодателей. Да и выбор вузов небольшой. Поэтому продали квартиру в Сочи и переезжаем в Краснодар. Не хотим, чтобы наши трое детей скитались по съемным квартирам или общагам и были предоставлены сами себе, — говорит Александр. Он вообще мечтал вернуться в Новосибирск, сочинский климат ему не подходит, стал часто болеть. Но супруга уговорила остаться на юге.

— Краснодар тоже не город мечты, чего стоят только эти пробки. Но там хотя бы цивилизация — торговые центры, театры, музеи, жизнь кипит. А Сочи — это даже не глухая провинция, а деревня. Мы провели тут хорошее время, ни о чем не жалеем, но пора развиваться. А сюда приезжать на отдых, — говорит Марина.

Эти «челябы»

Альбине Протасовой, которая 10 лет назад переехала в Сочи из Челябинска, не хватает культуры. Она живет в Адлере, и ей проблематично ездить в Сочи на спектакли, которые заезжие артисты показывают в Зимнем театре.

— Да и не хочется, в основном это дешевые антрепризы по совсем недешевым ценам. Своей труппы в театре нет, и приходится брать, что дают. Хорошо, что в Сириусе теперь постоянно проходят концерты классической музыки, приезжают именитые исполнители. Это как глоток свежего воздуха. Городские же мероприятия — это художественная самодеятельность, а не культурная жизнь, — говорит Альбина. Все музеи она давно посетила, смотреть там больше нечего.

А еще ей не хватает культуры общения. Девушка удивляется, что в Сочи как-то по особенному относятся к переехавшим из Челябинска. Их больше других не любят сочинцы.

— Уровень воспитания у местных жителей оставляет желать лучшего. Меня не один раз с презрением назвали «челябой». Это прямо феномен. Я подрабатываю в такси в свободное от работы время. Ехали с местным мужчиной, беседовали мило, пока он не узнал, что я из Челябинска. Так и сказал: «эти „челябы“ весь город захватили и изуродовали». Лично я ничего не уродовала, налоги здесь плачу, — говорит Альбина. В целом, жизнью в Сочи она довольна. Ей нравится, что из местного аэропорта можно быстро долететь до Турции, Армении, Грузии и посетить другие страны. Кроме того, на курорте ей очень нравится природа. Девушка очень спортивная, ходит в горы, посетила все возможные маршруты нацпарка и заповедника. И переезжать пока не собирается.

Всё в два раза дороже

«Понаех» из Читы Павел Кутаев в Сочи строит дома и ремонтирует квартиры. И ему очень не хватает нормальных строительных магазинов. Приходится ездить в Краснодар, чтобы закупиться в сетевых строймаркетах. Дешевле нанять грузовик и всё привезти, чем покупать на месте.

— Расходники и все другие материалы в Сочи можно купить, но никакого выбора нет и всё в два раза дороже. Здесь даже «Лемана ПРО» нет, как в нормальных городах. Такое впечатление, что местные магазины там всё покупают и втридорога нам продают. Почему сетевые магазины сюда не заходят, непонятно. Строят в Сочи много, спрос на стройматериалы большой, — говорит Павел.

Кстати, на отсутствие крупных торговых центров и сетевых магазинов в Сочи жалуются многие переехавшие, особенно из крупных городов. А еще на нехватку врачей. В городских поликлиниках к специалистам не пробиться, запись за несколько месяцев вперед. Для некоторых проблема — сложный рельеф местности. Дома на горах, лес тоже, за грибочками не прогуляешься. Есть у меня подруга, которая не стала ездить за рулем в Сочи из-за узких и извилистых дорог. Но особая категория жалоб — на жилье. Люди, которые не знают город и его проблем, чуть ли не по интернету покупали квартиры. А оказались в самостроях, которые не хотят узаконивать, где не хватает воды и электроэнергии. Или в домах на оползнях. Сотни тысяч «понаехов» оказались в таком положении.