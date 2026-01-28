Много дней для отдыха: сколько коротких рабочих недель будет в 2026 году

Без дополнительных выходных останутся только четыре месяца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2026 году россиян ожидает целых семь коротких рабочих недель. Это следует из производственного календаря на год.

Всего будет шесть четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя. Ближайшие длительные выходные будут уже в феврале. Мы отдохнем в День защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, а поработать придется с 24 по 27 февраля.

В честь Международного женского дня выходные тоже будут длиннее — с 7 по 9 марта, а рабочие дни продлятся с 10-го по 13-е число.

Следующая сокращенная рабочая неделя будет в конце апреля — с 27-го по 30-е число. За ней последует три выходных — с 1 по 3 мая. Следующие дни отдыха выпадут на 9–11 мая, после которых поработаем с 12-го по 15-е число.

В июне тоже повезет: рабочая неделя продлится с 8-го по 11-е число, а выходные — с 12-го по 14-е.

На День народного единства в ноябре длинных выходных не будет — отдохнем только в среду, 4 ноября. Отработать нужно будет 1–2-го и 5–6-го числа.

В конце декабря ожидается трехдневная рабочая неделя — с 28-го по 30-е число, после чего начнутся длинные праздничные выходные.

Как будем отдыхать в 2026 году