НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

0 м/c,

 751мм 92%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Когда Масленица
ПСБ: главные события года
Девушка выпала с балкона
Жалоба на больницу
Пробка на трассе
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Страна и мир Много дней для отдыха: сколько коротких рабочих недель будет в 2026 году

Много дней для отдыха: сколько коротких рабочих недель будет в 2026 году

Рассказываем, когда ждать следующих длинных выходных

79
Без дополнительных выходных останутся только четыре месяца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБез дополнительных выходных останутся только четыре месяца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без дополнительных выходных останутся только четыре месяца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2026 году россиян ожидает целых семь коротких рабочих недель. Это следует из производственного календаря на год.

Всего будет шесть четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя. Ближайшие длительные выходные будут уже в феврале. Мы отдохнем в День защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, а поработать придется с 24 по 27 февраля.

В честь Международного женского дня выходные тоже будут длиннее — с 7 по 9 марта, а рабочие дни продлятся с 10-го по 13-е число.

Следующая сокращенная рабочая неделя будет в конце апреля — с 27-го по 30-е число. За ней последует три выходных — с 1 по 3 мая. Следующие дни отдыха выпадут на 9–11 мая, после которых поработаем с 12-го по 15-е число.

В июне тоже повезет: рабочая неделя продлится с 8-го по 11-е число, а выходные — с 12-го по 14-е.

На День народного единства в ноябре длинных выходных не будет — отдохнем только в среду, 4 ноября. Отработать нужно будет 1–2-го и 5–6-го числа.

В конце декабря ожидается трехдневная рабочая неделя — с 28-го по 30-е число, после чего начнутся длинные праздничные выходные.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Если еще не определились с датами отпусков на этот год, прочитайте в нашем материале о самых выгодных месяцах для отпуска в 2026-м.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Работа Выходные Отдых Календарь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем