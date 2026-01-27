НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Telegram против конкурентов. Дуров заявил, что WhatsApp* пользуются только глупые люди

Telegram против конкурентов. Дуров заявил, что WhatsApp* пользуются только глупые люди

Причина, по мнению Павла, в безопасности

203
Ранее Дурова обвиняли в отказе от борьбы с преступниками на своей платформе

Источник:

Павел Дуров / Telegram

Ранее Дурова обвиняли в отказе от борьбы с преступниками на своей платформе

Источник:

Павел Дуров / Telegram

Павел Дуров, один из основателей мессенджера Telegram, раскритиковал своего конкурента — приложение WhatsApp*. Дуров заявил, что этот мессенджер не является безопасным, а пользуются им только глупые люди, указав на множество возможностей для атак на приложение.

«Нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp* реализует свое „шифрование“, мы обнаружили множество векторов атак», — цитирует Дурова ТАСС.

Напомним, WhatsApp* начали блокировать в ноябре 2025 года из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.

Почитайте, какие бесплатные сервисы на данный момент доступны для звонков.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Василина Берёзкина

Корреспондент оперативной редакции
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем