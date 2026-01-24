В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, им заражаются от летучих мышей. Новости 24 января

Количество жертв после теракта может увеличиться Источник: Павел Каравашкин / Fontanka.ru

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 января.

В Совфеде назвали размер пенсии для тех, кто никогда не работал

Человеку, который никогда не работал официально, всё равно доступна пенсия. Речь идет о социальной пенсии по старости.

«Гражданину, который никогда не работал, а значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года она составляет 8824 рубля», — отметила сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По словам Мельниковой, в случае если размер социальной пенсии не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата. Она позволяет довести пенсию до уровня прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в конкретном регионе.

Прожиточный минимум (ПМ) — это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Он служит главным критерием оценки нуждаемости и определяет право на получение многих социальных выплат.

«Доплата будет установлена, если пенсионер не будет работать», — объяснила сенатор.

В Госдуме призвали бороться с догхантерами как с «экстремистской группой»

С догхантерами нужно бороться наравне с экстремистами. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, такие люди представляют угрозу не только для животных, но и для детей, так как они могут «потянуть в рот» разбросанную на улице отраву. Страшно представить, к чему может привести, если отрава для собак попадет в детский организм.

Бурматов заявил, что полиция в этом вопросе проявляет «пассивность» и не устанавливает личность преступников по камерам, как это делается в случае иных правонарушений.

«С моей точки зрения, это экстремистская группа, которая создает угрозу для жизни каждого. Бороться с ними нужно как с экстремистами. У нас сегодня есть большие сроки за массовое убийство животных, но мне не видно рвения полицейских в этом вопросе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Мошенники крадут данные россиян через рекламу бесплатного приложения

Бесплатные VPN-сервисы могут собирать и продавать данные пользователей, включая информацию, злоумышленникам. Об этом предупредил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Он отметил, что VPN за пределами юрисдикции страны не обязаны соблюдать законы о защите данных и могут передавать информацию без последствий. По словам эксперта, при правильной организации работы через этот сервис все данные пользователя должны быть зашифрованы и недоступны никому, передает РИА Новости.

Не стоит также совершать платежи при включенном VPN и заходить в онлайн-банки. Мошенники могут перехватить трафик пользователя и использовать полученную информацию в своих целях. К рискам можно отнести:

кражу паролей;

перехват нажатия клавиш;

скриншот экрана.

Работодателей хотят обязать оплачивать такси сотрудникам

Такси от дома до работы и обратно при сильных морозах работодатель обязан оплатить сотруднику. В основном это касается случаев, когда требуется очное присутствие человека на рабочем месте. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

«В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов — обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью. Если же работодатель настаивает на очном присутствии сотрудника, то такие требования должны сопровождаться дополнительными гарантиями. В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно», — сказал Хамитов.

Он назвал это справедливым подходом, который распределяет ответственность и снижает риски для сотрудников. Также следует давать работнику возможность удаленной работы при экстремально низких температурах, так как это вопрос не комфорта, а безопасности и здравого смысла.

«Современные цифровые решения позволяют многим специалистам эффективно работать дистанционно, и гибкость в организации труда в период сильных морозов отвечает интересам и сотрудников, и работодателей», — добавил депутат в разговоре с РИА Новости.

Ушел из жизни режиссер Александр Олейников

В возрасте 60 лет скончался известный телеведущий, продюсер, режиссер и журналист Александр Олейников. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

«Он пришел на телевидение, когда ему было 20, и понял: это призвание», — сказали в эфире.

Причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб, пишет ТАСС. Однако эту информацию не подтвердила и не опровергла его дочь Дарья в разговоре с MSK1.RU.

«Нет [причина не известна], мы еще ждем, потому что внезапная смерть», — сказала она.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он учился на заочном отделении в институте культуры, но не завершил обучение. Свою карьеру на телевидении начал в 1985 году, работая на различных каналах, включая МТК, ТВ-6, НТВ, «Россия», ТВЦ и Первый канал. В 1993 году он стал секретарём Союза кинематографистов, а с 2001 года был членом Академии российского телевидения.

Кроме того, он провел несколько лет за границей, но всегда возвращался, преданный своей стране. Также Олейников уделял много времени работе со студентами, передавая им свой опыт и знания.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Двухдневные переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошли в два этапа. Во время второго раунда страны общались почти три часа. В МИД ОАЭ раскрыли подробности этих дискуссий.

«В течение двух дней в Абу-Даби состоялись беспрецедентные трехсторонние консультации между представителями США, РФ и Украины в рамках продолжающихся усилий по продвижению мирного решения украинского конфликта. Дискуссии прошли в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой контакт представителей РФ и Украины касательно нерешенных элементов предложенных США рамок мирного урегулирования, а также по мерам укрепления доверия, направленным на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения», — сообщил представитель правительства МИД ОАЭ.

Ruptly | Emirates News Agency (WAM) Источник: На видео президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встречается с главами делегаций России, США и Украины

Он также подчеркнул, что конфликт между странами не может быть решен без диалога, а прогресс достигается благодаря взаимодействию.

«Мы будем и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира во всех кризисных ситуациях», — отметили в МИД ОАЭ.

После завершения переговоров российская делегация вернулась в отель, а представители США направились в аэропорт. Как правило, по результатам таких конфиденциальных встреч стороны проводят внутренние консультации, а после объявляют итоги в столицах своих стран.

Кроме того, диалог по Украине в формате «тройки» в Абу-Даби могут продолжить в ближайшие дни.

Водитель протаранил вход аэропорта в Детройте

В Детройте произошло чрезвычайное происшествие в аэропорту Макнамара. Водитель автомобиля марки «Мерседес» въехал в здание терминала и оказался в зале вылета, протаранив входную группу и кассы. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает CBS News.

Согласно информации от администрации аэропорта, инцидент произошёл примерно в 19:30 по местному времени, что соответствует 03:30 по московскому времени. Полиция задержала гонщика, его мотивы выясняются. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Источник: CBS News

Люди погибли во время свадебной церемонии в Пакистане

Теракт на свадебной церемонии в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан унес несколько жизней. По данным местных служб и полиции, погибли как минимум пять человек, еще десять получили ранения. Однако количество жертв может увеличиться, пишет Tribune Express.

Взрыв произошел в доме главы местной общины, террорист погиб на месте. На месте инцидента работают семь карет скорой помощи и одна пожарная машина. Среди пострадавших десять человек госпитализированы.

Расследование продолжается, а данные о жертвах уточняются.

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса

В Индии произошла вспышка опасного вируса Нипах, который способен вызвать эпидемию. Кроме того, это неизлечимый вирус и вакцины от него тоже нет, сообщает The Metro.

В стране выявили уже пять случаев заболевания. На этой неделе вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

«Предполагается, что медсестра, находящаяся в коме, заразилась инфекцией во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями», — сообщает газета.

Власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них на карантин.