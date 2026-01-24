«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки

Екатеринбуржцы накопили приличную сумму и уехали зимовать в теплые края Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Согласитесь, зима в России — суровое испытание. Многие мечтают переждать этот сезон в более теплых краях. Так и поступили екатеринбуржцы Виталий Костыгин и его жена Наталья. Вместе они уже второй год зимуют в теплых странах и колесят по миру, взяв с собой только рюкзаки. Что интересного им удалось увидеть и сколько это стоило — E1.RU публикует рассказ Виталия от первого лица.

Собрали рюкзаки и уехали

В прошлом году, когда город накрыло аномальным снегом, я сказал жене, что мы уезжаем зимовать в Гоа. Признаться, эта мысль давно закрадывалась мне в голову, но в тот день я уже не мог сидеть на месте — слишком достала эта зима. Жена идею не оценила.

Я стал смотреть блогеров, зимующих в разных южных странах, и читать статьи. Короче, напоминать об этой затее без конца. Продолжал нервировать жену затеей бросить всё и умотать в Гоа. В конце концов она согласилась. Правда, мы немного сменили курс и за год посетили 12 стран, и теперь практически всё свободное время путешествуем.

В конце прошлого путешествия мы уже не ощущали каких-то ярких эмоций, всё казалось одинаковым, поэтому мы решили выбрать новое направление. Благо, на Земле полно интересных мест. В конце 2025 года побывали в Казахстане, оттуда отправились в Дубай, затем в Бахрейн и Катар, а в 2026-м уже посмотрели на Абу-Даби и Оман.

«Днем красиво, а ночью вообще космос»

Первой точкой была Астана. Этот город — настоящий архитектурный эксперимент. Здесь ультрасовременные небоскребы соседствуют с сооружениями вроде гигантского прозрачного шатра Хан Шатыр и величественной пирамиды Дворца мира.

Красоту мечети в Астане Виталий снял на видео Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Главное открытие нашей поездки в Астану: днем там красиво, а ночью вообще космос. Очаровались этим городом именно вечером. Все эти фонарики и подсветка — сказка. Берите на заметку — вечерняя прогулка обязательна.

Но есть экскурсия, которая «не зашла». Поездка в мемориальный комплекс «АЛЖИР» (лагерь жен изменников Родины) под Астаной оставила противоречивые чувства. Место исторически важное, но ожидали большего. В нем нет атмосферы. Музей новый, а подлинных построек не сохранилось.

+2

Без материальных свидетельств сложно прочувствовать масштаб трагедии. Внешним экскурсоводам проводить ничего нельзя — изучали всё сами по стендам, что обеднило впечатление. Невольно сравнили с музеем «Пермь-36». Там полное погружение: и подлинные бараки, и вышки, и колючая проволока. А здесь атмосферы не почувствовали.

Следующая остановка — Дубай

Декабрь — идеальное время для поездки в Дубай. Золотой сезон для прогулок: воздух теплый, но не обжигающий, как летом. Мы жили у самой красивой станции метро «Медуза» (BurJuman), и каждая поездка начиналась с ее футуристичных очертаний.

Путешественники советуют купить и пополнять карту NOL (проездной). Сделать это можно на любой станции, стоимость проезда зависит от зоны или дальности поездки Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Дубайское метро покоряет своими видами — большая часть линий проходит на поверхности, так что можно наслаждаться панорамой небоскребов, как в кино. Вагоны на любой вкус. Есть отдельные, комфортные для женщин, и даже «золотой» класс с кожаными сиденьями. Гигантская сеть, больше 50 станций, протяженность около 90 км.

Один день провели на знаменитом искусственном острове Пальма Джумейра. Роскошь видна сразу: яхты, небоскребы, идеальный песок. Было богато, гламурно, очень фотогенично. Пляжи — чистейшие, но народу… Как на премьере в кино.

Туристы приезжают в Дубай поглазеть на небоскребы Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com И главный из них — Бурдж-Халифа Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

В тот день не работал монорельс, и нам не удалось объехать весь «листок» пальмы. Вердикт такой: если любите феерию и готовы платить — вам сюда. Мы же с женой больше по тихим, душевным уголкам… Где можно услышать море, а не обсуждение чужих инвестиций.

Билеты в популярные места, такие как Музей будущего, стоит приобретать онлайн и заранее. Важно помнить, что пятница — выходной день во многих мусульманских странах Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Когда путешествуешь самостоятельно, иногда всё идет не по плану. Например, когда мы приехали в Музей будущего, билетов в кассе уже не было, всё раскуплено на месяц. А Заповедник фламинго оказался закрыт на реконструкцию. На красивых птиц смотрели только через забор, тяжело вздыхая.

Лучший музей, гигантский ковер и мечети

Знакомиться с ОАЭ продолжили в Абу-Даби. Место, от которого у нас обоих просто перехватило дыхание, настоящая симфония из мрамора, золота и света — Мечеть шейха Зайда. Она входит в топ самых больших в мире, а ее главный ковер — самый большой цельный ковер на планете. Мы ходили и ловили себя на мысли, что постоянно разглядываем потолки и стены.

Мечеть шейха Зайда — одна из шести крупнейших мечетей мира. Она находится в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com Мечеть была официально открыта в декабре 2007 года Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Обязательно надо видеть Национальный музей шейха Зайда. Местные башни — часть умной системы, которая дышит, как живой организм, охлаждая пространство внутри. А внутри — 150 тысяч лет истории региона.

Загляните в Лувр Абу-Даби (на его фоне получаются совершенно волшебные, потрясающие фото, это мастхэв для соцсетей) и в музей естественной истории (Mecanoo). Это здание, похожее на скалу, где живет… тираннозавр. Да не один, а с целым стадом трицератопсов и 25-метровым китом.

+1

В Абу-Даби посетили музей цифрового искусства, который стал любимым — TeamLab Phenomena. Открылся он весной 2025 года на острове Саадият. Это целая вселенная, где искусство и технологии сливаются вместе. Идеально для тех, кто устал от классических музеев.

Главная идея музея — исследование того, как природные явления, такие как ветер, водные потоки или свет, создают окружающую среду и влияют на искусство Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com Здесь можно увидеть цифровые объекты, реагирующие на движения посетителей. Экспозиция включает светящиеся сферы, цветочные столбы, световые вихри и скульптуры Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Из Абу-Даби мы отправились в Бахрейн (островное государство на Ближнем Востоке), но он не произвел на нас сильного впечатления, и мы вряд ли вернемся туда снова. В столице Манаме есть море, но купаться негде — это удивительно. Кстати, знаете ли вы, что бахрейнский динар — одна из самых крепких валют после кувейтского динара? Один динар стоит примерно 2,65 доллара.

Вот так выглядит одна из самых крепких валют мира Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Еще там очень безопасно. Когда гуляешь, особенно в дождь, все останавливаются и предлагают подвезти абсолютно бесплатно. Люди настолько искренние и честные, что даже непривычно. Они не понимают, как вы тут ходите пешком. У них все владеют автомобилями, и образованность у них 99% у мужчин и 97% у женщин.

Арабская сказка в Омане

В этой стране мы ездили на экскурсию, где увидели гигантских черепах, которые ночью выползали из моря, откладывали яйца и возвращались обратно. Наблюдали, как маленькие черепашки вылуплялись из яиц и бежали к воде. Представляете, лишь 7% черепашек выживают! Остальных съедают лисы, чайки и другие хищники.

Еще в Омане мы посмотрели, как добывают морскую соль. Атмосфера там безмятежная и почти сюрреалистическая: белоснежные поля, сверкающие под солнцем, и бассейны с водой. Это не снег и не мираж, а древние соляные бассейны Курайята.

Морскую воду заливают в неглубокие бассейны. Солнце и ветер делают свое дело — вода испаряется и остается чистая соль. Цикл от воды до соли летом занимает всего две недели! За сезон здесь могут добыть до 400 тонн. А сами места завораживают тишиной и неземными пейзажами.

Небольшой обзор на соляные озера — в коротком видео Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Если кратко, то Оман — это страна для тех, кто устал от суеты и хочет перезагрузки. Где можно утром плавать в теплом море, днем забираться в прохладное горное ущелье, а вечером пить кофе под звездами в пустыне, слушая тишину. Тут есть и древность, и комфорт, и даже верблюды, которые смотрят на тебя с философским спокойствием.

Почему лично мы влюбились с первого взгляда? Уровень преступности здесь измеряют, наверное, микроскопом. Нет бездомных и безработных. Культ чистоты. Ходят легенды о штрафах за пыль на машине — мы, конечно, не проверяли, но наша арендованная «ласточка» блестела как новенькая.

+2

Гармония во всём. Белоснежные домики не спорят с древними фортами, а новые дороги ведут к нетронутым пляжам, где черепахи откладывают яйца. Здесь прошлое и будущее обнялись и договорились не ссориться. И да, для россиян — без визы на 14 дней. Мы так увлеклись, что не заметили, как срок подошел к концу.

Что по ценам

Из всех стран, где мы были, Россия — самая дорогая. В Бахрейне мы заказали ужин из шашлыка, двух соков, лепешки, салата и соусов. Это обошлось нам в 2000 рублей, а остатки мы доедали еще на второй день. В екатеринбургском ресторане такой ужин стоил бы 5–6 тысяч рублей.

Виталий с супругой уверены, что вкусно есть за границей выходит гораздо дешевле Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com И порции там внушительные Источник: «Мир в рюкзаках» / Vk.com

Сами посудите: в теплых странах не нужно оплачивать отопление, менять резину на машине и покупать шубы с зимней обувью. Достаточно купить сланцы и шорты, и ты уже одет. Перелеты и жилье — вот самое дорогостоящее, но у нас хорошие инвестиции, и в сезон мы работаем усердно.

Я считаю, что каждый из нас может себе это позволить — при определенных обстоятельствах, конечно. Кто-то строит дом и вкладывает в него все свои силы и средства, кто-то хочет иметь пару автомобилей элитного класса. Это их решение, их право выбора, и я его уважаю. У каждого человека свой путь.