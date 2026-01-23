Нашли без рук и головы: подробности о деле погибшего в Босфоре пловца Николая Свечникова

Тело Николая Свечникова будут транспортировать в Москву — семья открыла сбор, чтобы сделать это Источник: beswim__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Анна Голубницкая / MSK1.RU

Труп пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва в Босфоре, нашли спустя почти полгода после исчезновения. Накануне в проливе турецкие спасатели обнаружили тело мужчины в гидрокостюме и с татуировками. Семья спортсмена прилетела в Стамбул для опознания и сдачи ДНК-теста. Экспертиза показала, что тело действительно принадлежит Николаю Свечникову. Рассказываем всё, что известно о расследовании трагедии к этому часу.

Кандидат в мастера спорта по плаванию Николай Свечников принимал участие в заплыве через пролив Босфор в августе 2025 года. Спортсмен стартовал вместе с тремя тысячами участников, но до берега так и не добрался. Искать россиянина тогда начали лишь спустя 12 часов после первых сообщений о том, что один из пловцов не финишировал. Как говорят родственники и друзья Николая, он опытный пловец и был в состоянии преодолеть дистанцию. Переплыть залив было давней мечтой москвича.

Найденное в Босфоре тело

Сотрудники обнаружили труп человека в купальном костюме во время работ по очистке акватории Босфора во вторник, 20 января. Тело нашли у берегов района Куручешме в Бешикташе — недалеко от места финиша. После этого сотрудники позвонили в полицию, на место прибыли спасатели. Полицейские предположили, что тело может принадлежать пропавшему пловцу, и известили семью.

Тело пловца обнаружили меньше чем за километр от финиша Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Родственница Николая Алена Караман, которая живет в Стамбуле, поехала в полицию и в морг на опознание. Она в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU предположила, что «это на 99% может быть он».

Мама и папа Николая вылетели из России в Турцию, а также запросили помощь в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Вечером того же дня тело найденного в Босфоре мужчины доставили в морг Стамбульского института судебной медицины. Алена приехала туда, чтобы понять обстоятельства смерти. Но в сам морг ее не пустили.

«Меня не пускают на опознание тела, так как я не близкий родственник», — сообщила Алена.

Женщина сообщила, что в морг прибыл прокурор, который занимается расследованием этого дела. Чтобы помочь судмедэкспертам в определении личности неизвестного мужчины, Алена передала несколько фотографий исчезнувшего Николая, которые могут помочь в опознании.

«Я отдала фото паховой татуировки судмедэксперту. Она забрала его у меня, чтобы сравнить с телом найденного мужчины, но сказала, что ответ на вопрос, Николай это или нет, всё равно могут дать только родителям», — рассказала нашим коллегам Алена.

«Я очень надеюсь, что это не он»

На следующий день родители Николая Свечникова прилетели в Стамбул для сдачи ДНК-теста и опознания. В аэропорту их встретил корреспондент MSK1.RU.

Первое интервью матери пловца после прилета в Стамбул для опознания тела Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Будем обязательно смотреть (на обнаруженное в Босфоре тело. — Прим. ред.), потому что у него есть определенные татуировки. Мама знает своего сына, в любом случае мне нужно его увидеть. Это первое желание. Я не знаю, делали ли уже вскрытие. Если это он, то мне очень хочется узнать, что с ним произошло», — сказала она.

Галина призналась, что в Турцию она прилетела «с ужасными чувствами». Несмотря на совпадения, она до последнего не хотела верить, что в проливе нашли именно ее сына.

«Сейчас много СМИ пишут, что это точно он, — сообщила Галина Свечникова.

Я очень надеюсь, что это не он. Пока говорить так преждевременно. Галина Свечникова мать пловца Николая Свечникова

Хочется сдать тест ДНК, посмотреть на него».

Она рассказала, что узнала о произошедшем от Алены. Затем она увидела кадры с извлечением тела в турецких СМИ.

Результаты ДНК-теста

У семьи взяли ДНК-пробу, но не пустили на опознание. По ее словам, тело могли показать только при положительном результате экспертизы.

Галине Свечниковой сначала пообещали предоставить результаты теста на следующее утро Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«У нас взяли ДНК: у меня и у отца Николая. Завтра будет результат. Тело нам не показали, — рассказала MSK1.RU Галина Свечникова после выхода из стамбульского морга. — Тяжелые очень ощущения, потому что мы хотели увидеть сына… Возможно, это он. Тяжело очень».

Вечером того же дня, не дожидаясь утра, эксперты подтвердили, что тело принадлежит Николаю Свечникову. Галина с трудом сдерживала слезы. Она рассказала, что, несмотря на подтверждение личности, снова поедет в стамбульский морг на опознание.

Информацию о результатах ДНК-теста также сообщили жене Николая, в момент звонка она была одна. В Стамбул Антонина не приехала из-за маленького ребенка, в декабре ему исполнился год.

Первое интервью с родителями Николая после положительного ДНК-теста Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Боль, отчаяние, какая-то чудовищная несправедливость. Почему так, я не понимаю. Очень больно», — делилась с изданием Галина.

Опознание в морге и несостыковки в деле

На следующий день Алена Караман рассказала, что семье дали протокол о завершении процедуры. В морге родителям показали фотографии деформированного тела на экране, затем привели к нему, труп лежал в закрытом мешке. Мать могла лишь дотронуться до погибшего сына.

Адвокат семьи Альперен Чакмак рассказал, что для установления точной причины смерти понадобится от трех месяцев до полугода — это будет сложно, поскольку тело пролежало в воде пять месяцев. Он также добавил, что после вскрытия у семьи остались вопросы: в полиции выяснилось, что у трупа нет головы и рук.

«Скорее всего, напишут „утонул“ (смерть от асфиксии в воде). При этом у нас есть серьезные вопросы. В полиции я узнал, что у трупа нет головы, нет рук. Если бы рыбы съели под водой, кости бы остались. Рыбы едят кожу, мясо, но кости остаются.

Шея чистая, но без головы. Только туловище. Альперен Чакмак адвокат семьи пловца Николая Свечникова

Когда мы спрашивали экспертов со стороны, те сказали, мол, тело попало в винт корабля или мотор, и голову оторвало. Но это тоже не очень логично», — объяснил он.

Адвокат также сообщил, что родственники пловца будут обращаться с требованием компенсации. Ситуацию осложняет то, что у Свечникова не было страховки как у участника заплыва.

На вопрос корреспондента MSK1.RU о том, поддерживают ли связь с семьей организаторы заплыва, адвокат заявил, что несколько раз пытался установить контакт с ними. Но ответной реакции не последовало.

«Мы несколько раз пытались связаться с организаторами, но не смогли установить никакого контакта. Однако вот что: будь то наше заявление в прокуратуру или дело о проведенных поисково-спасательных работах — во всех них есть наши контактные данные, а также консульства. То есть у каждого, имеющего отношение к этому инциденту, уже есть контактная информация», — пояснил он.

Сейчас семья Николая занимается оформлением документов. Они открыли сбор средств, чтобы перевезти его тело в Москву. Национальный олимпийский комитет Турции отказал семье в выплатах.

Расследование дела Свечникова продолжается Источник: Городские медиа