В Турции оценили возможность отказа от системы «всё включено»

В Турции оценили возможность отказа от системы «всё включено»

В Турции исключили возможность отказа от системы «всё включено» на курортах страны. Об этом заявил председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу.

«Нет, об отмене этой системы („всё включено“. — Прим. ред.) речи не идет. Тут речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов», — рассказал собеседник изданию РИА Новости.

Представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер добавил, что любое изменение системы «всё включено» может обернуться для Турции потерей туристов-россиян.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщал, что Анталья завершила 2025 год с рекордными показателями: город посетили 17 122 548 туристов, что на 1,17% больше, чем годом ранее. Основной поток, по его словам, обеспечили Россия, Германия и Великобритания.

Отметим, что в России ужесточили правила выезда за границу. С 20 января для выезда за рубеж всем несовершеннолетним гражданам РФ будет необходим собственный загранпаспорт. Родителям, планирующим поездки с детьми, стоит заранее позаботиться о получении документа. Какие бумаги могут понадобиться, читайте по ссылке.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
