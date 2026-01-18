«Поначалу даже не понимали, как перейти дорогу»: что поразило российских туристов в Таиланде. Видео

В середине ноября корреспондент NGS55.RU Тамара Башаева впервые побывала в Таиланде. Омичка с мужем решили не брать экскурсии, а самостоятельно изучить новую культуру и менталитет местных.
«Я не люблю отдых в формате all inclusive, из-за которого ты территориально привязан к отелю, гидам, а время расписано по часам — встречи, обеды, трансферы, экскурсии. Предпочитаю изучать новые места самостоятельно и порой специально ничего не читаю о них заранее, чтобы потом удивиться как можно сильнее. Так вышло и с Таиландом. Это была первая поездка далеко за рубеж, где другой язык, валюта, культура, религия — целый новый мир», — рассказала туристка.
О самых поразительных моментах, увиденных за рубежом, знакомстве с морем, тропических дождях и долгих прогулках, ценах на продукты и многом другом рассказываем в коротком видео выше.
В основном от поездки у девушки остались приятные воспоминания. А кое-что даже получилось взять на заметку — стараться ко всему относиться легче и чаще улыбаться. В азиатских культурах эта черта менталитета выражена ярче, чем у русских. Конечно, это лишь первое впечатление. Чтобы как следует узнать другую страну, нужно пожить в ней подольше.