«Поначалу даже не понимали, как перейти дорогу»: что поразило российских туристов в Таиланде. Видео

В середине ноября корреспондент NGS55.RU Тамара Башаева впервые побывала в Таиланде. Омичка с мужем решили не брать экскурсии, а самостоятельно изучить новую культуру и менталитет местных.

«Я не люблю отдых в формате all inclusive, из-за которого ты территориально привязан к отелю, гидам, а время расписано по часам — встречи, обеды, трансферы, экскурсии. Предпочитаю изучать новые места самостоятельно и порой специально ничего не читаю о них заранее, чтобы потом удивиться как можно сильнее. Так вышло и с Таиландом. Это была первая поездка далеко за рубеж, где другой язык, валюта, культура, религия — целый новый мир», — рассказала туристка.

