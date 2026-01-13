Штраф в 3000 еще не предел: что грозит за оскорбления в соцсетях и как себя защитить от нападок

Голосовые сообщения не защитят обидчика от наказания Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Московский мировой суд назначил административный штраф за оскорбительное голосовое сообщение, отправленное через мессенджер Telegram. Решение, вынесенное 12 января 2026 года, создает важный прецедент. Женщина оштрафована на 3000 рублей по статье 5.61 КоАП РФ («оскорбление»). Разберем подробнее, что это дело означает для россиян, и расскажем о последствиях, которые ждут граждан за оскорбления.

Судебная практика

Ключевым доказательством по делу стал официальный акт прослушивания и исследования аудиозаписи, составленный в ходе прокурорской проверки. В суде отправительница сообщений полностью признала свою вину и выразила раскаяние.

— Это решение — наглядное напоминание о том, что в эпоху цифрового общения чувство тотальной свободы и безнаказанности иллюзорно. Конституционное право на свободное выражение своего мнения не означает, что можно безнаказанно распространять сведения, порочащие честь и достоинство других людей, в чатах или социальных сетях, — подчеркивают юристы.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул, что в решении московского суда нет ничего принципиально нового.

«Новизна здесь скорее в общественном восприятии, чем в праве. Оскорбление в мессенджере уже давно квалифицируется так же, как и в офлайне: по сути, это всё то же унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, просто канал коммуникации стал цифровым. И судебная практика по этому поводу есть не первый год, — рассказал Гавришев „Известиям“.

Например, жителю Республики Марий Эл пришлось заплатить штраф в 5000 рублей за оскорбление в родительском чате в феврале 2025 года. Тогда отец школьника отправил голосовые сообщения в родительский групповой чат с оскорблениями в адрес матери другого ученика. Его осудили по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — это не просто оскорбление, но еще и публичное.

Какое грозит наказание за оскорбление

Российское законодательство устанавливает как административную, так и уголовную ответственность за оскорбления, рассказала Городским медиа доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридически наук Оксана Васильева.

Административная ответственность (ст. 5.61 КоАП РФ) — наиболее частый исход.

Для граждан штраф составляет от 1000 до 5000 рублей (как в случае с голосовым сообщением);

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Стоит отметить, что срок привлечения к ответственности — всего 3 месяца с момента правонарушения.

Уголовная ответственность (ст. 282 УК РФ) наступает, если оскорбления вызвали ненависть или вражду по национальным, религиозным и другим признакам.

Штраф от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за 2–3 года;

принудительные работы от 1 до 4 лет;

лишение свободы от 2 до 5 лет.

Для привлечения к ответственности недостаточно просто грубого слова. Отрицательная оценка должна быть выражена в неприличной форме.

Пример из судебной практики: Советский районный суд г. Красноярска рассматривал дело об оскорблении в чате словом «хабалка». Суд решил, что само по себе употребление этого слова, имеющего словарное значение, не может быть автоматически признано неприличным без иных доказательств.

Что делать, если вас оскорбили

Зафиксируйте доказательства. Простого скриншота мало. Содержание страницы нужно удостоверить нотариально — это протокол осмотра сайта. Обратитесь к лингвисту-эксперту, чтобы официально установить оскорбительный характер сообщений. Напишите заявление в полицию, приложив все материалы. Подайте иск о компенсации морального вреда в суд. Если обидчик анонимен, данные пользователя можно запросить у администратора ресурса. В ряде случаев ответственность может нести владелец сайта.