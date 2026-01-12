Что за тренд «филяй-филяй» и почему россиянки ушли от немца Семена к рейверам Ване и Мише: видео

Источник: Городские медиа

В конце декабря 2025 года в соцсетях вспыхнули нешуточные страсти — в Сети завирусилось видео с полуобнаженными немецкими рейверами, танцующими под трек Vielleicht Vielleicht. Особую популярность ролик приобрел среди россиянок в возрасте 30+. Поскольку немецкое слово сложно произносится, его адаптировали как «филяй». За горячих парней на видео композицию нарекли «гимном овуляции». Танцора Самуэля Домена россиянки окрестили Семеном и завалили его комментариями с комплиментами.

Но, видимо, новоиспеченный любимчик дам оказался не готов к внезапной славе, да еще и за рубежом. Самуэль попросил подписчиц не писать ему на русском, поскольку не знает и не понимает язык, а потом и вовсе стал удалять такие комментарии. Тут дамы разделились на два лагеря: одни защищали немца — мол, отстаивает свои границы, имеет право в своем аккаунте, но большая часть обиделась и переметнулась к его коллегам по «филяю» Янику и Майку, переименовав их на отечественный манер в Ваню и Мишу.