Что за тренд «филяй-филяй» и почему россиянки ушли от немца Семена к рейверам Ване и Мише: видео

Собрали в ролике всё о будоражащем сериале, который развернулся в соцсетях

205
Источник:

Городские медиа

В конце декабря 2025 года в соцсетях вспыхнули нешуточные страсти — в Сети завирусилось видео с полуобнаженными немецкими рейверами, танцующими под трек Vielleicht Vielleicht. Особую популярность ролик приобрел среди россиянок в возрасте 30+. Поскольку немецкое слово сложно произносится, его адаптировали как «филяй». За горячих парней на видео композицию нарекли «гимном овуляции». Танцора Самуэля Домена россиянки окрестили Семеном и завалили его комментариями с комплиментами.

Но, видимо, новоиспеченный любимчик дам оказался не готов к внезапной славе, да еще и за рубежом. Самуэль попросил подписчиц не писать ему на русском, поскольку не знает и не понимает язык, а потом и вовсе стал удалять такие комментарии. Тут дамы разделились на два лагеря: одни защищали немца — мол, отстаивает свои границы, имеет право в своем аккаунте, но большая часть обиделась и переметнулась к его коллегам по «филяю» Янику и Майку, переименовав их на отечественный манер в Ваню и Мишу.

Эти «филяи» быстро смекнули, что к чему, и не только стали отвечать на многотысячные комментарии россиянок, но и снимать ролики под «Калинку» и «Матушку-землю». А уж когда немецкие красавцы заговорили на русском — восторгу подписчиц не было предела. Девушки зауважали Мишу, влюбились в Ваню. А Семена теперь сравнивают с бывшим за его попытки вернуть аудиторию роликами под песню «Катюша».

Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Тренд Танец Соцсеть
