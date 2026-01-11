Не только опоздания: за что еще грозит увольнение с работы. Новости 11 января

Эксперты рекомендуют внимательно изучать трудовой устав Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 января.

В Госдуме напомнили о приближающихся длинных выходных

Сегодня россияне отдохнули последний день в честь новогодних праздников. С 12 января возвращаемся в рабочий режим. Однако следующие длинные выходные — по три дня — наступят уже совсем скоро.

По информации главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, отдохнуть по три дня мы сможем в конце зимы и начале весны.

«У нас и на 23 Февраля, и на 8 Марта будет три дня выходных», — сказал Нилов в разговоре с ТАСС.

Депутат подчеркнул, что это делается за счет переноса выходных в течение года для оптимизации времени труда и отдыха, при этом никакие дополнительные праздники не вводятся и общий баланс рабочих и нерабочих дней в году сохраняется.

В этом году День защитника Отечества, 23 Февраля, выпадает на понедельник, что дает россиянам три выходных дня с субботы, 21 февраля, по понедельник включительно. После этого следует четырехдневная рабочая неделя. Международный женский день, 8 Марта, приходится на воскресенье, что дает три выходных дня с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта. Затем также будет четырехдневная рабочая неделя.

Всего, как отметил Нилов, в течение 2026 года будет семь коротких рабочих недель из-за праздников.

Стоимость покупки одного пенсионного балла выросла

Россияне, которым не хватает баллов для назначения страховой пенсии по старости, могут докупить их. В этом году один балл обойдется в 65 тысяч рублей. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

А чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

«Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 года) может быть приобретено путем покупки баллов. В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла», — уточнил Машаров.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности. Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.

Изменились условия назначения единого пособия

В этом году немного изменились правила начисления единого пособия для семей с детьми. Многие требования смягчили, а некоторые уточнили. Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко объяснил методику расчета пособий.

По его словам, теперь при расчете пособия в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты на родившегося ребенка со стороны работодателей родителей. Еще доходом не будут считать ежемесячную помощь жителям Курской области, лишившимся жилья из-за атак беспилотников.

«Изменения коснутся и требований по наличию у трудоспособных членов семьи доходов», — поделился Рыбальченко, напомнив, что их размер должен составлять не менее четырех МРОТ.

С нового года для возникновения права на единое пособие необходимо будет иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период. За счет того, что МРОТ с 1 января достиг 27 093 рублей, то сумма восьми МРОТ — 216 744 рубля.

В необходимый минимальный доход, помимо зарплаты и доходов от предпринимательства, входят также и выплаты по больничному листу. При этом обновленные требования в части дохода не менее восьми МРОТ коснутся не всех.

«Важно отметить, что требование… не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин», — подчеркнул Рыбальченко в разговоре с ТАСС.

В список некоторых объективных причин отсутствия дохода входят:

уход за ребенком до 3 лет;

уход за ребенком до 18 лет единственным родителем;

уход за ребенком-инвалидом до 18 лет;

очное обучение (до 23 лет);

получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца;

заявитель больше полугода официально числится безработным;

Власти расширят программу доступного арендного жилья

В России начнут заниматься подготовкой предложений по масштабированию программы доступного арендного жилья за пределы Дальнего Востока. Это следует из плана правительства РФ.

Программа строительства доступного арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предполагает, что ДОМ.РФ приобретает квартиры с отделкой и мебелью для последующей передачи региональным операторам в аренду. Для граждан установлена льготная арендная плата: в первые пять лет они платят только треть от рыночной стоимости. Это возможно благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. Затем, к десятому году проживания, размер платежа начинает постепенно увеличиваться.

Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин в 2022 году.

Долги обернутся потерей имущества

Если ваша задолженность превышает три тысячи рублей, это сигнал для тревоги. Председатель общественного совета при ФССП Владимир Гуреев напомнил, что в таком случае имущество должника может быть изъято.

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество по общему правилу возможно от этой суммы», — отметил он.

При этом, даже если имущество арестовано, должник может погасить задолженность добровольно. В таком случае имущество вернут, если оно не было реализовано в рамках исполнительного производства до погашения долга.

Если задолженность не будет погашена добровольно, помимо суммы долга, должник должен будет оплатить исполнительский сбор в размере 12% от суммы взыскания.

Катер с россиянами затонул у Пхукета

Катер с туристами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Авария произошла сегодня около 08:00 у острова Ко Кай.

На борту судна были 52 туриста и три члена экипажа. От столкновения нос катера развалился, а лодка ушла под воду. В открытом море оказались 55 человек.

Всего в крушении пострадало 12 человек Источник: SHOT / Telegram

Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших.

В результате крушения погибла россиянка. Девушке было 18 лет. Кроме того, 23 россиянина госпитализированы.

Источник: SHOT / Telegram Один пострадавший находится в тяжелом состоянии Источник: SHOT / Telegram

В Таиланде подорвали 11 автозаправок

В провинциях Наратхиват, Паттани и Яла на юге Таиланда боевики подорвали 11 автозаправочных станций нефтегазовой компании PTT. В результате чего пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

По информации телеканала One 31, местные власти уже расследуют все инциденты. Отмечается, что вооруженный конфликт на мусульманском юге страны длится более 70 лет, а атаки на объекты инфраструктуры, включая заправки, периодически происходят в регионе.

В Австралии без света остались десятки тысяч домов

Более 20 тысяч домов остались без электричества из-за циклона «Кодзи». Об этом телеканалу ABC сообщил премьер-министр австралийского штата Квинсленд Дэвид Крисафулли.

«Бригады работают над восстановлением электроснабжения примерно в 22 тысячах домов, большинство отключений электричества приходится на город Маккай и острова Уитсанди», — поделился премьер-министр.

Циклон «Кодзи» второй категории пришел к северному побережью Квинсленда сегодня утром. На побережье обрушились сильные дожди и ветры со скоростью 113 км/час. В некоторых районах за шесть часов выпало до 327 мм осадков.

По информации австралийского метеобюро, в ближайшие сутки в некоторых районах штата может выпасть до 340 мм осадков.

Названа необычная причина для увольнения

Сотрудник рискует быть уволенным за бардак на рабочем месте, если поддержание порядка прописано в трудовом уставе. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян.

«Сотрудника можно уволить за беспорядок на рабочем месте, если обязанность по поддержанию порядка четко прописана в трудовом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или уставе и работник ознакомлен с ними под роспись. Это квалифицируется как систематическое невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин по пятому пункту части первой статьи 81 ТК РФ. Если работника уволили просто так, компенсацию взыскать легко: суды чаще всего встают на сторону подчиненного», — объяснил Мурадян в разговоре с «Абзацем».