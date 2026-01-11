Не только опоздания: за что еще грозит увольнение с работы. Новости 11 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 января.
В Госдуме напомнили о приближающихся длинных выходных
Сегодня россияне отдохнули последний день в честь новогодних праздников. С 12 января возвращаемся в рабочий режим. Однако следующие длинные выходные — по три дня — наступят уже совсем скоро.
По информации главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, отдохнуть по три дня мы сможем в конце зимы и начале весны.
«У нас и на 23 Февраля, и на 8 Марта будет три дня выходных», — сказал Нилов в разговоре с ТАСС.
Депутат подчеркнул, что это делается за счет переноса выходных в течение года для оптимизации времени труда и отдыха, при этом никакие дополнительные праздники не вводятся и общий баланс рабочих и нерабочих дней в году сохраняется.
В этом году День защитника Отечества, 23 Февраля, выпадает на понедельник, что дает россиянам три выходных дня с субботы, 21 февраля, по понедельник включительно. После этого следует четырехдневная рабочая неделя. Международный женский день, 8 Марта, приходится на воскресенье, что дает три выходных дня с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта. Затем также будет четырехдневная рабочая неделя.
Всего, как отметил Нилов, в течение 2026 года будет семь коротких рабочих недель из-за праздников.
Стоимость покупки одного пенсионного балла выросла
Россияне, которым не хватает баллов для назначения страховой пенсии по старости, могут докупить их. В этом году один балл обойдется в 65 тысяч рублей. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.
А чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
«Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 года) может быть приобретено путем покупки баллов. В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла», — уточнил Машаров.
Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности. Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.
Изменились условия назначения единого пособия
В этом году немного изменились правила начисления единого пособия для семей с детьми. Многие требования смягчили, а некоторые уточнили. Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко объяснил методику расчета пособий.
По его словам, теперь при расчете пособия в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты на родившегося ребенка со стороны работодателей родителей. Еще доходом не будут считать ежемесячную помощь жителям Курской области, лишившимся жилья из-за атак беспилотников.
«Изменения коснутся и требований по наличию у трудоспособных членов семьи доходов», — поделился Рыбальченко, напомнив, что их размер должен составлять не менее четырех МРОТ.
С нового года для возникновения права на единое пособие необходимо будет иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период. За счет того, что МРОТ с 1 января достиг 27 093 рублей, то сумма восьми МРОТ — 216 744 рубля.
В необходимый минимальный доход, помимо зарплаты и доходов от предпринимательства, входят также и выплаты по больничному листу. При этом обновленные требования в части дохода не менее восьми МРОТ коснутся не всех.
«Важно отметить, что требование… не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин», — подчеркнул Рыбальченко в разговоре с ТАСС.
В список некоторых объективных причин отсутствия дохода входят:
уход за ребенком до 3 лет;
уход за ребенком до 18 лет единственным родителем;
уход за ребенком-инвалидом до 18 лет;
очное обучение (до 23 лет);
получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца;
заявитель больше полугода официально числится безработным;
Власти расширят программу доступного арендного жилья
В России начнут заниматься подготовкой предложений по масштабированию программы доступного арендного жилья за пределы Дальнего Востока. Это следует из плана правительства РФ.
Программа строительства доступного арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предполагает, что ДОМ.РФ приобретает квартиры с отделкой и мебелью для последующей передачи региональным операторам в аренду. Для граждан установлена льготная арендная плата: в первые пять лет они платят только треть от рыночной стоимости. Это возможно благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. Затем, к десятому году проживания, размер платежа начинает постепенно увеличиваться.
Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин в 2022 году.
Долги обернутся потерей имущества
Если ваша задолженность превышает три тысячи рублей, это сигнал для тревоги. Председатель общественного совета при ФССП Владимир Гуреев напомнил, что в таком случае имущество должника может быть изъято.
«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество по общему правилу возможно от этой суммы», — отметил он.
При этом, даже если имущество арестовано, должник может погасить задолженность добровольно. В таком случае имущество вернут, если оно не было реализовано в рамках исполнительного производства до погашения долга.
Если задолженность не будет погашена добровольно, помимо суммы долга, должник должен будет оплатить исполнительский сбор в размере 12% от суммы взыскания.
Катер с россиянами затонул у Пхукета
Катер с туристами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Авария произошла сегодня около 08:00 у острова Ко Кай.
На борту судна были 52 туриста и три члена экипажа. От столкновения нос катера развалился, а лодка ушла под воду. В открытом море оказались 55 человек.
Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших.
В результате крушения погибла россиянка. Девушке было 18 лет. Кроме того, 23 россиянина госпитализированы.
В Таиланде подорвали 11 автозаправок
В провинциях Наратхиват, Паттани и Яла на юге Таиланда боевики подорвали 11 автозаправочных станций нефтегазовой компании PTT. В результате чего пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
По информации телеканала One 31, местные власти уже расследуют все инциденты. Отмечается, что вооруженный конфликт на мусульманском юге страны длится более 70 лет, а атаки на объекты инфраструктуры, включая заправки, периодически происходят в регионе.
В Австралии без света остались десятки тысяч домов
Более 20 тысяч домов остались без электричества из-за циклона «Кодзи». Об этом телеканалу ABC сообщил премьер-министр австралийского штата Квинсленд Дэвид Крисафулли.
«Бригады работают над восстановлением электроснабжения примерно в 22 тысячах домов, большинство отключений электричества приходится на город Маккай и острова Уитсанди», — поделился премьер-министр.
Циклон «Кодзи» второй категории пришел к северному побережью Квинсленда сегодня утром. На побережье обрушились сильные дожди и ветры со скоростью 113 км/час. В некоторых районах за шесть часов выпало до 327 мм осадков.
По информации австралийского метеобюро, в ближайшие сутки в некоторых районах штата может выпасть до 340 мм осадков.
Названа необычная причина для увольнения
Сотрудник рискует быть уволенным за бардак на рабочем месте, если поддержание порядка прописано в трудовом уставе. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян.
«Сотрудника можно уволить за беспорядок на рабочем месте, если обязанность по поддержанию порядка четко прописана в трудовом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или уставе и работник ознакомлен с ними под роспись. Это квалифицируется как систематическое невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин по пятому пункту части первой статьи 81 ТК РФ. Если работника уволили просто так, компенсацию взыскать легко: суды чаще всего встают на сторону подчиненного», — объяснил Мурадян в разговоре с «Абзацем».
Размер компенсации зависит от продолжительности вынужденного отсутствия на работе, среднего заработка сотрудника и степени причиненного морального вреда. Например, основная часть компенсации обычно составляет средний заработок за период прогула (с момента увольнения до восстановления на работе или решения суда). Кроме того, могут быть учтены разница в заработной плате на прежнем и новом месте работы, неиспользованные отпуска и судебные издержки.