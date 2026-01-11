НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Испортили мой заказ»: с каким отношением столкнулась в Грузии россиянка, переехавшая из Сибири

«Испортили мой заказ»: с каким отношением столкнулась в Грузии россиянка, переехавшая из Сибири

Вера Кузнецова поделилась впечатлениями о стране. Видео

282
Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Знать свой город как пять пальцев — и в один момент собрать вещи и уехать навсегда. Так поступила 24-летняя Вера Кузнецова из Сургута. Она сменила не просто город, а страну, культуру и климат. Больше года назад внутренний импульс пересилил привычный уклад девушки. Собрав вещи, Вера уехала в Грузию — сначала на год, а затем приняла решение остаться навсегда в Батуми.

Впечатления девушки о переезде, ценах, медицине и отношении к россиянам — в видео выше.

Сейчас девушка обустроилась — работает учителем английского языка, консультирует в агентстве недвижимости. Вера признаётся: найти работу в Батуми было относительно несложно. Гораздо труднее оказалось убедить работодателей в своей компетентности.

Своими впечатлениями о стране она делится как о калейдоскопе контрастов: здесь европейский уровень медицины уживается с тропическими ценами на квадратные метры, а грузинское гостеприимство — с непоколебимой внутренней свободой.

«Тут действительно люди делают что хотят. Переходят дорогу, курят где хотят», — рассказала девушка.

Несмотря на все сложности адаптации, мыслей о возвращении в Югру у Веры нет. Планы строятся исключительно вокруг Грузии: получение вида на жительство, развитие карьеры. Единственная ниточка, связывающая с прошлой жизнью, — семья.

«Приезжать обратно не собираюсь, разве что навестить родителей, ведь по семье я скучаю», — признаётся она.

Анастасия Сидорова
Грузия Переезд Дом
Комментарии
Гость
1 час
В России есть много природных ресурсов, только пользы для народа от них нет.
