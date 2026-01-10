Массовый сбой произошел в Telegram: людям не приходят сообщения

Пользователи жалуются, что в мессенджере медленно загружаются медиафайлы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пользователи Telegram снова столкнулись с техническими проблемами в работе мессенджера. Сервис Downdetector сообщил, что на неполадки в работе Telegram жалуются жители пяти регионов страны.

Проблемы возникли у пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртской Республики, Республики Хакасия. Также с перебоями столкнулись жители Ставропольского края и Самарской области.

Источник: Downdetector

Люди отмечают, что в мессенджере им не приходят сообщения или, наоборот, не отправляются. Кроме того, медленно загружаются медиафайлы. В Telegram-каналах пропадают комментарии к некоторым постам.

Пока точные сроки устранения неполадок и восстановления полноценной работы мессенджера неизвестны. Пользователям остается только надеяться на скорейшее разрешение ситуации.

А у вас работает Telegram? Да, никаких проблем Работает с перебоями Не работает

В Роскомнадзоре Городским медиа сообщили, что некоторые мессенджеры в России блокируют из-за распространения мошенничества.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — передали в ведомстве.

При этом 12 декабря в ведомстве заявили, что не применяют новых ограничений к Telegram, в нем заблокированы лишь звонки. В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский предрек Telegram судьбу WhatsApp, если мессенджер не встроят в правовую систему РФ.