От кумира подростков всего мира до сомнительных танцев с ножами — как менялась Бритни Спирс. Видео

В начале нулевых Бритни Спирс была одной из самых успешных исполнительниц — первый же ее альбом стал одним из самых продаваемых в мире, ее песням, возглавлявшим всевозможные хит-парады, подпевали миллионы людей.

Кто-то винит славу, слишком пристальное внимание общества, обрушившиеся на девушку в юном возрасте, но поклонники, следившие за восхождением звезды, довольно скоро стали наблюдать за ее затяжным падением. Алкоголь, наркотики, лечение в психиатрических клиниках, скандальные разводы — в 2008 году суд признал Спирс недееспособной и отдал под опеку отцу.

Как складывалась жизнь Бритни, в какие скандалы она попадала, смотрите в видео выше.

За 13 лет, что Бритни находилась под опекой, она не могла распоряжаться своими финансами, отец решал, где и как она работает, с кем общается. Поклонники певицы обвиняли его в тирании и требовали освободить звезду из-под гнета опекуна. Только в 2021 году суд решил, что Бритни Спирс может жить самостоятельно, и первым делом она вновь вышла замуж. Брак с фитнес-тренером продлился всего год и закончился взаимными обвинениями.