До сих пор не съехала? Долина попросила еще повременить с переездом из квартиры в Хамовниках: назначена новая дата

Певица Лариса Долина снова попросила перенести дату своего переезда из квартиры в Хамовниках. Покупательница Полина Лурье уже на этой неделе планирует принять жилье. Подробности рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», — сказала адвокат.
По словам Свириденко, перенести дату переезда попросила сама Долина. К слову, в конце декабря 2025 года она уже вывозила вещи из квартиры.
Еще певица выпустила новую песню по этому поводу. Она называется «Последнее прощай».
«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте песни.
После публикации трека в соцсетях артистка закрыла возможность оставлять комментарии к своему творчеству. Но подписчики не остались в стороне и начали шутить, что таким оригинальным способом Долина решила распрощаться с недвижимостью.
Напомним, что певица стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.
Обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Однако девушка не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. После этого Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили.