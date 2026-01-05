НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
До сих пор не съехала? Долина попросила еще повременить с переездом из квартиры в Хамовниках: назначена новая дата

До сих пор не съехала? Долина попросила еще повременить с переездом из квартиры в Хамовниках: назначена новая дата

Лурье хочет заехать в жилье уже на этой неделе

82
Народная артистка должна выехать из квартиры 9 января

Народная артистка должна выехать из квартиры 9 января

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина снова попросила перенести дату своего переезда из квартиры в Хамовниках. Покупательница Полина Лурье уже на этой неделе планирует принять жилье. Подробности рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», — сказала адвокат.

По словам Свириденко, перенести дату переезда попросила сама Долина. К слову, в конце декабря 2025 года она уже вывозила вещи из квартиры.

Еще певица выпустила новую песню по этому поводу. Она называется «Последнее прощай».

«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте песни.

После публикации трека в соцсетях артистка закрыла возможность оставлять комментарии к своему творчеству. Но подписчики не остались в стороне и начали шутить, что таким оригинальным способом Долина решила распрощаться с недвижимостью.

Песня сопровождается нарезкой с выступлений певицы

Источник:

Лариса Долина / Telegram

Напомним, что певица стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.

Обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Однако девушка не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. После этого Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем