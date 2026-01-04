Отдохнуть в Китае дороже, чем в Таиланде и Египте? Неожиданные эффекты от укрепления рубля в туризме

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Злая ирония туристического года в том, что словом года Ассоциация туроператоров России (АТОР) признала… Нет, не «курорт», «инвестиции» или «безвиз», а «Ковер». Так называется оперативный план, подразумевающий закрытие аэропортов. Официальной статистики, естественно, нет. Но, например, РБК подсчитал, что за январь–август аэропорты закрывали более 500 раз.

Закрытие аэропортов приводит к потерям не только самих гаваней, но и туроператоров (люди отказываются от путешествий). Кроме того, снижается интерес к России иностранных авиакомпаний.

Впрочем, несмотря на проблемы с аэропортами, турпоток в 2025 году уверенно рос. Число туристических поездок по стране за январь–октябрь увеличилось на 4,8% (более 76 миллионов, а по итогам года должно было выйти 98 миллионов). Вырос и выездной турпоток из России: за январь–сентябрь — прирост на 12,9% в годовом выражении (более 14 млн поездок).

А вот иностранные туристы, действительно, в Россию стали ездить реже. За январь–сентябрь на 10,4% меньше, чем в прошлом году (6,3 миллиона).

Будут ли туристические рекорды в 2026-м? И главное, сколько туристам придется платить за отдых? Эти волнующие всех вопросы MSK1.RU задал нашим постоянным экспертам.

За счет укрепления рубля за те же деньги люди получают лучший отдых

«Средний чек по турам в страны, контрактуемые в евро (такие как Турция, страны Евросоюза), вырос на 12%. По долларовым направлениям мы зафиксировали увеличение среднего чека на 1,4%, Однако за счет укрепления рубля при сохранении бюджета люди получают более качественный отдых», — говорит PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко.

По оценкам «Русского Экспресса», за январь–ноябрь средний чек за тур в рублевом эквиваленте составил 235,5 тысячи рублей — всего на 1 тысячу рублей (или 0,4%) ниже, чем в прошлом году.

Интересно, что в структуре бронирований наблюдается рост доли отелей категории «5 звезд» — их заказывают теперь почти в трети случаев. Каждый четвертый тур — с отелями «4 звезды»). При этом, по словам Тимошенко, люди стали бронировать поездки еще раньше: с 47 дней этот срок увеличился до 50 дней. Причем некоторые клиенты уже бронируют поездки на февраль–2027.

«Туристы становятся более предсказуемыми в своих планах и предпочитают заранее организовывать свои поездки», — отмечает Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, совокупный объем продаж вырос почти в полтора раза (на 42,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитика, это свидетельствует о восстановлении туристической активности и растущем интересе к поездкам среди россиян.

Доля туров по России сократилась с 27% до 16%. Зато выстрелил Китай

Руководитель PR «Слетать.ру» и Let's Fly Анжелика Михновец в беседе с MSK1.RU рассказала, что по итогам года традиционные лидеры рынка сохранили свои позиции, просто с небольшими перестановками. Абсолютными иностранными лидерами по объему продаж стали Турция (средний чек вырос на 7% и составил 182 тысячи), Египет (рост интереса почти в полтора раза, средний чек — 163,4 тысячи), Таиланд (чек — 156,5 тысячи) и ОАЭ (чек — 185,5 тысячи).

А вот Россия немного сдала позиции, говорит Михновец: в 2024 году на туры по стране приходилось почти четверть всех бронирований (26,6%), а в 2025 году — лишь каждое шестое (15,5%). И это, кстати, при том, что стоимость тура по России даже снизилась, пусть и немного (в пределах 4%), составив почти 95 тысяч рублей.

Это может быть связано в том числе со стремительным восстановлением азиатских направлений, особенно тех, которые долгое время были ограничены из-за пандемии.

— Мы фиксируем существенное увеличение объема бронирований туров во Вьетнам (почти в шесть раз) и в Китай (более чем в два раза), — говорит эксперт.

Кстати, средний тур в Китай стоит уже дороже, чем в Египет и Таиланд, — 167,5 тысячи рублей

Среди других популярных направлений, показавших значительный рост спроса, — Мальдивы (+45,4%) и Абхазия (+12,6%).

А вот что касается прогноза на 2026 год, то Таиланд по уровню интереса клиентов уже обгоняет Турцию и Египет. Также в топе популярных направлений–2026 — Вьетнам и ОАЭ (оба примерно по 11%). Россия в этом прогнозе опускается на шестое место с долей интереса в 5,6%. Но так ведь это и предварительные данные.

Вдруг туры по России всё же превзойдут турецкие и египетские. Тем более, не стоит забывать, что в статистику не попадает огромное количество туристов, которые просто колесят по России — то на пляж, то в горы. За рубеж так уже почти не отправишься…

«По итогам 2025 года в десятку наиболее востребованных экскурсионных направлений России вошли Санкт-Петербург, Калининград, Кавказ, Карелия, Центральная Россия, Казань, Байкал, Минводы, Алтай и Мурманск», — говорит руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслёт» Мария Журавлёва.

«Средние чеки по направлениям демонстрируют разную динамику. Наиболее стабильными остаются цены на туры в Санкт-Петербург, где рост составил лишь 5–8% на отдельные предложения. На Кавказе, в Карелии, Центральной России и Минеральных Водах увеличение стоимости составляет в 10–15%. Более значительный рост цен, на уровне 15–20%, отмечаем в Калининграде и на Байкале. Средняя продолжительность путешествия по России составляет около 5–7 дней», — рассказала эксперт.