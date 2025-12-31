Путин выступил с новогодним обращением и раскрыл, что определит будущее страны

Президент произнес новогоднюю речь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В то время как в большинстве регионов нашей страны готовятся к встрече Нового года, украшая столы и нарезая салаты, жители самых восточных областей уже отметили наступление 2026 года и услышали новогоднее обращение президента Владимира Путина.

«Прочность единства россиян определяет суверенитет, безопасность и будущее страны», — отметил Путин в своем обращении к жителям Камчатки и Чукотки.

Тем, кто еще не встретил праздник, предстоит послушать поздравление президента чуть позже. Но если вам не терпится узнать, о чем он сказал в своей речи, то можно сделать это прямо сейчас.

Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд Источник: Россия 1

Мы подготовили текстовую версию выступления президента. Вот что он сказал, обращаясь к россиянам.

— Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами — будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное — наши надежды и планы — обязательно исполнится.

Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе — народ России.

Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

Новый год — это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев — участников специальной военной операции.

Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России — уверяю вас! — вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими — с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, — вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно — любви, которая вдохновляет.

Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!