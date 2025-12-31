Отключения интернета, массовые блокировки и теракты: что произошло в России и мире в 2025 году

В этом году россияне столкнулись с систематическими сбоями в работе интернета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Обострения конфликтов, переговоры о завершении СВО, природные катаклизмы, а еще отключения интернета во множестве городов и блокировки популярных сервисов. Это всё произошло в 2025 году, который был насыщен событиями. Все 12 месяцев мы следили за происходящим вокруг и рассказывали об этом вам. Теперь предлагаем вместе вспомнить, как прошел и чем запомнился уходящий год.

Экономика

Цены росли, а ключевая ставка падала

Подходящий к концу 2025 год начинался сложно: ключевая ставка была на рекордном для страны уровне в 21%, а инфляция составляла 9,52%. До апреля цены продолжали расти, что не давало ЦБ возможности снизить ставку.

Первый шаг в сторону послабления показателя сделали в июне 2025 года, когда инфляция начала показывать стабильное снижение. Тогда совет директоров ЦБ установил ключевую ставку на уровне 20%, а уже в июле снизил ее до 18%.

В сентябре инфляция опустилась до 7,98% и ЦБ продолжил снижать ключевую ставку, на этот раз до 17%, через месяц опустив значение еще на 0,5 процентного пункта — до 16,5%. К концу года показатель опустился до 16%.

Инфляция же к концу года снизилась до 6,6%. Центробанк ждет, что по итогам года рост цен составит 6,3%.

Уже в следующем году регулятор надеется вернуться к плановому показателю в 4%, что позволит снизить ключевую ставку еще сильнее. По благоприятным прогнозам, до 12–13% в 2026 году.

Было выгодно копить

Но пока ключевая ставка находится на высоком уровне, несмотря на падение в течение года. С одной стороны, это негативно отражается на жизни простых россиян: ставки по кредитам до сих пор не дают возможности массово обращаться в финансовые организации. Средние ставки по рыночной ипотеке в течение года, например, составляли порядка 26%, что делало жилищные кредиты дорогим финансовым обязательством для большинства заемщиков. Банки также стали избирательнее в одобрении заявок, ориентируясь прежде всего на заемщиков с высоким доходом и безупречной кредитной историей.

С другой стороны, при высокой ключевой ставке было очень выгодно копить деньги, ведь проценты по вкладам и счетам тоже рекордно подскочили. Средние ставки по годовым вкладам в середине этого года достигали порядка 17,5%, а более долгосрочные продукты доходили до 25%. Однако их доходность постепенно сокращалась в ответ на снижение ключевой ставки.

В целом восприятие ставок среди населения было противоречивым: одни отмечали, что высокие кредиты «задавливают» семейные бюджеты, другие — что доходность по вкладам стала важной частью стратегии накоплений в период нестабильности.

Льготную ипотеку стало проще брать

Взять рыночную ипотеку в таких условиях для большинства стало просто невозможно. Те, кто всё-таки решался, переплачивал значительные суммы при оформлении кредита.

В итоге большая часть ипотек, оформленных за последний год, приходилась на льготные программы. Но в начале 2025 года и их взять было проблематично. Всё дело в том, что банкам выделяли на субсидирование этих программ определенные лимиты, которые быстро заканчивались.

Одним из знаковых решений стала отмена этих самых лимитов по существующим программам. За счет этого семьи с детьми, IT-специалисты и другие желающие, попадающие под критерии, смогли получать кредит на жилье в любое удобное время.

Работающим пенсионерам вернули индексацию

С важным изменением столкнулось и более старшее поколение. Работающим пенсионерам проиндексировали их выплаты от государства. Свою прибавку они получили наравне со всеми остальными пенсионерами. Этого не происходило девять лет, но с 2025 года каждая массовая индексация стала вновь затрагивать и трудящихся граждан.

Есть, конечно, нюанс: индексацию за период с 2016 по 2024 год пенсионеры по-прежнему смогут получить только после увольнения. Сумму, которую они могли иметь в этот период ежемесячно, если бы не пропускали индексации, тоже не компенсируют.

Политика

Трамп снова стал президентом

На политической арене год открылся ярко: новым президентом США вновь стал Дональд Трамп. Выборы он выиграл еще в конце 2024 года, но официально вступил в должность лишь в январе уходящего года. Американский лидер первый за последние 120 лет стал главой государства второй раз спустя четыре года после окончания предыдущего срока — с 2017 по 2021 год.

На церемонии собралась вся политическая и бизнес-элита США

На инаугурации Трамп пообещал начать «золотой век Америки», исправить систему правосудия и образования, а также сделать так, чтобы все нации начали завидовать США. В предвыборных обещаниях он также затрагивал тему мигрантов, которых решил выдворить из страны, введения пошлин для развития экономики и налаживания отношений с Китаем.

Россия и Украина вернулись за стол переговоров

Но России глава Белого дома интересен в первую очередь как человек, который пообещал разрешить украинский кризис. Изначально он хотел сделать это чуть ли не за один день, но конфликт до сих пор не завершен.

Однако подвижки в этом направлении произошли, и весомый вклад внес как раз Дональд Трамп. После вступления в должность он начал переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В итоге Москва и Киев вернулись за стол переговоров и за год провели три раунда переговоров в Стамбуле. На них представители стран обсудили прекращение огня, обмен военными и гражданскими, возвращение украинских и российских детей на родину.

Во время переговоров между странами и в течение всего года Киев активно настаивал на саммите президентов России и Украины. Однако Москва пока не увидела в нем смысла, предполагая, что он нужен на заключительном этапе переговоров, когда стороны будут готовы подписывать документы. Сейчас же Россия не готова заключать соглашения с Зеленским, у которого закончился срок на посту президента страны.

На этом фоне Зеленский решил провести выборы главы государства, которые должны были состояться еще в марте прошлого года. Если от идеи не откажутся, они пройдут уже в 2026 году.

После встреч в Стамбуле РФ и Украине так и не удалось прийти к мирному соглашению, поэтому в августе 2025 года Трамп организовал двусторонний саммит президентов России и США на Аляске. Владимир Путин и американский лидер провели личные переговоры в формате «три на три» — совместно с помощниками и министрами.

В Белом доме назвали эту встречу «исторической»

Разговор длился почти три часа, а ключевой темой диалога стало урегулирование конфликта между странами. Тогда политики выразили желание завершить конфликт на Украине.

Политики не ответили ни на один вопрос журналистов

После этого Трамп начал работать над мирным планом для РФ и Украины. Документ по урегулированию кризиса изначально состоял из 28 пунктов. Затем его содержание обсуждали попеременно то с Москвой, то с Киевом. Сейчас мирный план переработан и включает в себя несколько блоков: соглашение между Украиной, Россией, США и Европой (20 пунктов), рамочные гарантии безопасности для Киева (три пункта), обязательства США касательно НАТО (четыре пункта) и соглашение между Россией и США (12 пунктов).

Весь текст этого документа так или иначе был основан на договоренностях с американским лидером на Аляске, отметил Путин после того, как ознакомился с планом. Однако он считает, что пока США занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной.

Конфликты и теракты

Но кроме этого конфликта мир сотрясали и другие, происходящие в разных уголках нашей планеты. Где-то всё ограничивалось беспорядками, пока в других местах разгоралась настоящая война. К сожалению, не обошлось в этом году и без терактов, жертвами в которых стали обычные люди.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В июне началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Тогда Израиль нанес военный удар по Ирану. Это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы, обосновал операцию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В итоге конфликт длился 12 дней, а после Иран и Израиль официально объявили о согласии прекратить огонь. Тогда же верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что в ходе столкновения Иран одержал победу не только над Израилем, но и над США. Иранские власти подчеркнули, что противник был вынужден признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию.

Обстрел Тель-Авива

Более 50 истребителей ВВС Израиля ночью атаковали Иран

Удар Израиля по нефтехранилищу на окраине Тегерана

Но на этом Израиль не остановился и начал очередное наступление на Газу в сентябре с целью установления над ним контроля. Тогда было нанесено 37 ударов, в том числе с помощью вертолетов. В центр города заезжали танки.

Началась массовая эвакуация жителей из атакуемых районов. В ХАМАС в ответ на атаки заявили, что наступление израильских солдат на город угрожает жизням заложников и пленных израильских солдат. Также там обвинили Нетаньяху в срыве сделки по освобождению 48 похищенных из Газы и возложили на него ответственность за их судьбу. В результате авиаударов погиб 101 человек.

Кадры боевых действий

Израильские военные разрушили 18-этажную медиабашню Аль-Гафри с десятками редакций СМИ

Источник: Ynet.co.il

Боевые действия страны прекратили 10 октября согласно подписанному соглашению. 13 октября ХАМАС освободил последних 20 остававшихся в живых заложников. В этот же день израильские власти освободили более 1,9 тысячи палестинских заключенных.

Подрывы мостов и прилеты беспилотников в Сибирь

Одними из самых крупных трагедий в России стали подрывы поездов в Брянской и Курской областях. Сразу три теракта совершили там 31 мая и 1 июня.

Первый взрыв раздался в последний день весны в 22:44 (мск) в Брянской области. Из-за этого обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд № 86 Климово — Москва. Машинист ничего не мог успеть сделать, и состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошла с рельсов. Очевидцы рассказали, что первый вагон фактически взлетел, второй перевернулся, а третий въехал следом. Тогда погибли 7 человек, среди которых машинист и несколько детей. Число пострадавших приблизилось к сотне человек.

Кадры с места крушения поезда в Брянской области

Через пару часов случился второй подрыв железнодорожных путей, но уже в Курской области, на перегоне Остапово — Михайловский рудник. По мосту в это время ехал состав, который упал на автомобильную дорогу. После этого произошло возгорание тепловоза, но его быстро потушили. В этом подрыве никто не погиб.

С утра 1 июня раздался третий взрыв — снова в Брянской области, на перегоне Унеча — Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. Во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожники обнаружили повреждение пути. К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Городские медиа

Потрясения в тот день не закончились на этих подрывах. Пока в одной части страны спасатели разбирали завалы и вытаскивали покалеченных пассажиров, в другой — беспилотники атаковали военные части. Это был первый и, к счастью, единственный прилет в Сибирь.

Но дроны туда не просто долетели с западных границ. Беспилотники транспортировали в грузовиках, которые разъехались в разные точки страны. Когда они прибывали на место, прямо из кузова взлетали дроны, а их целью стали военные объекты в Иркутской, Рязанской и Мурманской областях.

Собрали всё, что известно, в одном видео Источник: Городские медиа

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В июле этого года Таиланд и Камбоджа развязали войну. Причиной стала спорная территория на границе стран.

В основе конфликта — давний спор двух стран вокруг храма Преах Вихеар XI века в горах Дангрек. В начале XX века французы отдали его Камбодже по согласованию двух стран, но после их ухода Таиланд оккупировал храмовый комплекс. Международный суд ООН признал храм за Камбоджей, после чего тайцы покинули территорию, но напряжение вокруг него не прошло. Оно вспыхнуло с новой силой в 2008 году, когда его внесли в список Всемирного наследия как объект Камбоджи. Это вызвало протесты в Таиланде и переросло в вооруженные столкновения в районе храма.

Дональд Трамп вмешался в конфликт и разработал мирное соглашение, которое страны подписали в октябре 2025 года.

Несмотря на договоренности под конец года противостояние между Бангкоком и Пномпенем вновь усилилось. В результате нового столкновения с обеих сторон есть жертвы, в том числе среди мирного населения.

Сейчас договор между странами на грани срыва. Но глава Белого дома продолжает настаивать на том, что сможет вернуть Таиланд и Камбоджу к обозначенным ранее договоренностям.

Катастрофы

К сожалению, в 2025 году не обошлось и без катастроф, унесших сотни жизней.

В США упал самолет с российскими спортсменами

Крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа случилась в США 30 января этого года. Борт American Airlines, подлетая к Вашингтону, столкнулся в небе с военным вертолетом. В это время люди с земли увидели взрыв, после чего самолет и вертолет упали в реку Потомак.

На борту обоих воздушных судов находилось 67 человек. Все они погибли. Среди пассажиров были российские фигуристы, возвращавшиеся с соревнований в Канзасе, — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Их пара была широко известна во времена СССР, тогда они выступали в паре за сборную. Позже Евгения и Вадим начали представлять Россию, и в 1994 году спортсменам даже удалось стать чемпионами мира.

Пара стала чемпионом мира в 1994 году

Еще на борту была россиянка Инна Волянская, которая тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии. Вместе с ними летел также фигурист и тренер Александр Кирсанов.

Авиакатастрофу, в результате которой пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в аэропорту Вашингтона, можно было предотвратить, говорил тогда президент США Дональд Трамп. При этом причастность криминальных или террористических организаций к крушению самолета не рассматривают.

Источник: Городские медиа

Крушение самолета в Индии

Еще одна авиакатастрофа произошла в Индии 12 июня. Там пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился сразу же после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе Индии. Речь идет о Boeing 787 Dreamliner. Судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон.

На месте крушения начался пожар

Самолет, оторвавшись от земли, не смог достичь необходимой высоты и рухнул спустя всего 32 секунды. Тем не менее пилоты успели отправить сигнал бедствия в диспетчерскую службу.

Многим понадобилась медицинская помощь

В момент крушения на борту находились 242 человека, включая двух младенцев, двух пилотов и 10 бортпроводников. Катастрофа унесла жизни граждан Индии, 53 британцев, семи португальцев и одного канадца.

Но погибших оказалось куда больше. Всё дело в том, что борт упал прямо на общежитие медицинского колледжа. Всего в авиакатастрофе погибли 260 человек (241 человек на борту самолета и 19 человек на земле), выжить удалось лишь одному пассажиру.

Крушение Ан-24 в Амурской области

Спустя месяц трагедия произошла и в России: в Амурской области 24 июля разбился Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он летел из Хабаровска через Благовещенск в Тынду.

Экипаж пытался зайти на посадку дважды. После первой попытки пилот решил уйти на второй круг, тогда и потеряли связь с самолетом. На аэродроме прилета объявили сигнал тревоги, задействовали Ми-8 для поиска пропавшего борта.

Его обломки обнаружили в 15 километрах от конечного пункта назначения. Оказалось, что при заходе самолет врезался в сопку.

Внезапно пропал с радаров и разбился на горе. Всё, что известно о крушении Ан-24 под Тындой, — в одном видео Источник: Городские медиа

На борту были шесть членов экипажа и 42 пассажира, среди которых пятеро детей. Выжить никому не удалось.

Мошенники и «эффект Долиной»

Но самой скандальной стала схема с фиктивной продажей недвижимости. Хоть она и не нова, но прогремела на всю страну из-за певицы Ларисы Долиной, которая стала ее жертвой. Из-за этого даже появилось новое определение — «эффект Долиной», или «схема Долиной».

Что такое «схема Долиной» Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. А покупательница осталась и без жилья, и без денег.

После этого по всей стране стали происходит похожие случаи, когда люди в возрасте продавали свои квартиры порядочным покупателям, но не передавали им ключи. Вместо этого продавцы массово шли в суды и признавали сделку недействительной из-за якобы влияния мошенников. В итоге продавец не терял ничего, а покупатель — всё (и деньги, и потенциальное жилье). Из-за этого на рынке недвижимости началась настоящая паника, ведь уберечься от такой участи покупателю невозможно.

Источник: Городские медиа

А всё из-за того, что суд встал на сторону Ларисы Долиной, признав ее сделку с покупательницей Полиной Лурье недействительной. Их разбирательства идут уже 1,5 года, но именно в этом году люди массово взбунтовались против артистки, которая за всё это время даже не извинилась перед девушкой, честно заплатившей 112 миллионов рублей.

Именно этот хейт и массовая отмена певицы сподвигли ее к первому заявлению.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — пообещала Долина.

Однако ни Лурье, ни ее адвокат Светлана Свириденко этого не оценили и пошли в Верховный суд, чтобы поставить точку в этом деле. Там отменили решения предыдущих инстанций, которые признавали сделку по продаже квартиры недействительной. Элитное жилье в центре Москвы досталось покупательнице. Но главное, что решение Верховного суда является прецедентом и теперь при рассмотрении похожих дел в других инстанциях будут обязаны ориентироваться на него.

Возрождение «Интервидения»

Хоть история с Долиной тянет на целый сериал в реальной жизни, были и другие интересные события, за которыми следили россияне и весь мир.

В сентябре прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Шоу с использованием дополненной реальности прошло в Москве и было доступно для просмотра 4 миллиардам жителей Земли.

«Интервидение» заменило собой западный аналог — «Евровидение», в котором уже три года не участвуют россияне. Но идея альтернативного конкурса не нова: впервые «Интервидение» прошло в 1961 году. История фестиваля прервалась после распада СССР, конкурс не проводили с 1993 года. После его провели в 2008 году, а затем в 2025-м.

Но Ярославу Дронову всё же удалось удивить зрителей и жюри. После своего выступления он взял слово.

Источник: Макс Фадеев / Telegram

«Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — заявил певец и решил нарушить регламент конкурса. SHAMAN снялся с конкурса и попросил жюри не выставлять ему оценку.

Победа в конкурсе в итоге досталась певцу Дык Фуку из Вьетнама. Он выиграл хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Источник: Первый канал

Всего в «Интервидении» участвовало 22 страны. Второе место заняла Киргизия, а третье — Катар. Во время конкурса многие участники признавались в любви к России.

Блокировки и отключение интернета

Однако следить за всем бывало проблемно. Весной в стране начались проблемы с мобильным интернетом. Первые масштабные ограничения ввели в мае 2025 года для обеспечения безопасности во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Позже региональные власти начали регулярно применять эту практику как способ предотвратить возможные проблемы, возникающие во время потенциальных угроз. С тех пор это стало привычным явлением, масштабы которого отличаются от региона к региону. Изменчив и характер проблем: чаще всего пропадает мобильный интернет, но иногда сложности у пользователей возникают и с голосовой связью.

Это сильно изменило привычный уклад жизни множества людей. При отключенном интернете не получалось заказать такси в приложении, расплатиться карточкой в магазине, зайти в онлайн-банк, построить маршрут в картах и написать близким в мессенджерах.

Чтобы свести эти трудности к минимуму, Минцифры разработало белый список сайтов, которые работают в любых условиях. Сейчас в нем десятки сайтов и приложений, среди которых операторы связи, приложения банков, продуктовых магазинов, мессенджеры, сайты ведомств, ресторанов и СМИ.

Но есть и приложения, в которые не зайти даже при включенном интернете. Список таких тоже пополнялся в течение года вслед за решениями Роскомнадзора ограничить к ним доступ.

Самой громкой блокировкой этого года стал WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). В августе 2025 года в мессенджере ограничили звонки. Следующим этапом (в октябре) стало замедление работы и невозможность отправить в чаты фото и видео. В последний месяц года работу WhatsApp* и вовсе затормозили на 70–80%. Многие пользователи уже не могут зайти в приложение. В Госдуме предупреждают, что полное отключение приложения возможно уже в 2026 году.

Такая же участь ждет и Telegram, предупреждают власти. В мессенджере Павла Дурова уже ограничили звонки, периодически пропадает и доступ в приложение. Однако окончательного решения по отключению Роскомнадзор пока не принял. Ведомство предлагает руководству Telegram предотвратить блокировку, исполнив требования российского законодательства.

После ограничений на звонки в этих мессенджерах у пользователей iPhone оставалась возможность общаться с близкими в FaceTime, но работу этого сервиса тоже ограничили в России. Пока также неясно, будет ли блокировка временной мерой или станет постоянным решением.

FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами компании (iPhone, iPad, Mac). Для работы достаточно иметь Apple ID и доступ в интернет (можно использовать как Wi-Fi, так и мобильный интернет). Никаких дополнительных регистраций и сложных настроек не требуется.

Не обошла блокировка и мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео — ShapChat. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер использовали для организации террористических действий.

Вместе с мессенджерами был ограничен доступ к популярной онлайн-игре Roblox. В Роскомнадзоре объяснили эту меру борьбой с экстремистской и террористической деятельностью, а также с пропагандой ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ). Пока ведомство не планирует снимать введенные ограничения в отношении игровой платформы.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи сами могут создавать собственные игры и принимать участие в чужих. В ней есть возможность генерировать свои виртуальные площадки и серверы, где ты будешь играть с друзьями или незнакомыми тебе людьми. Игра очень популярна среди детей и подростков.