В новом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» будут оценивать умение участников работать вместе

Победители проекта смогут претендовать на управленческие должности

В новом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» будут оценивать умение участников работать вместе

Победители проекта смогут претендовать на управленческие должности

88
Об условиях конкурса говорили на заседании Госсовета | Источник: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Об условиях конкурса говорили на заседании Госсовета

Источник:

пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

В новом сезоне конкурса «Лидеры России» участвуют не отдельные руководители, а управленческие команды, рассказал сегодня Владимир Путин на заседании Государственного совета.

— Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь, — рассказал президент.

Важность командной работы отдельно подчеркнул президент

Источник:

пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Заявки на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» принимаются до 29 декабря. В январе–феврале 2026 года претендентов ждет дистанционный этап — онлайн-тестирование управленческих навыков. По его итогам в марте–мае пройдут первые полуфиналы, где конкурсанты по видеосвязи будут совместно решать от шести до восьми управленческих задач.

Вера Новосельцева
Лидеры России Владимир Путин Команда
