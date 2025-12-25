В новом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» будут оценивать умение участников работать вместе

Об условиях конкурса говорили на заседании Госсовета Источник: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

В новом сезоне конкурса «Лидеры России» участвуют не отдельные руководители, а управленческие команды, рассказал сегодня Владимир Путин на заседании Государственного совета.

— Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь, — рассказал президент.

Важность командной работы отдельно подчеркнул президент Источник: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»