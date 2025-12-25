В новом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» будут оценивать умение участников работать вместе

В новом сезоне конкурса «Лидеры России» участвуют не отдельные руководители, а управленческие команды, рассказал сегодня Владимир Путин на заседании Государственного совета.
— Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь, — рассказал президент.
Заявки на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» принимаются до 29 декабря. В январе–феврале 2026 года претендентов ждет дистанционный этап — онлайн-тестирование управленческих навыков. По его итогам в марте–мае пройдут первые полуфиналы, где конкурсанты по видеосвязи будут совместно решать от шести до восьми управленческих задач.