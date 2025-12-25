НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еще несколько дней и штраф: кому нужно срочно заменить водительские права

Еще несколько дней и штраф: кому нужно срочно заменить водительские права

Больше поблажек от МВД не будет

450
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Некоторые счастливчики смогут ездить без проблем еще три года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Необходимо заранее заменить водительские права, если их срок действия истекает в новогодние праздники. С 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления данных документов. Об этом предупредили в пресс-службе МВД.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — заявили в МВД.

Тем, у кого действие прав заканчивается раньше, повезло чуть больше. Если дата попала в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, то документы автоматически продлевают на три года. Но повторно такая опция уже не предоставляется. В МВД объявили о возвращении к стандартному порядку замены прав.

Теперь водителю нужно будет пройти ряд процедур для получения новых документов. Среди них: 

  • медицинское обследование;

  • подтверждение своей личности;

  • оформление заявления на получение нового удостоверения через «Госуслуги» или в ГИБДД;

  • оплата государственной пошлины.

Рисковать и ездить с просроченными правами не стоит. За это нарушение предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей.

Однако в будущем водителям возможно не придется переживать, если они забыли документы дома. В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через мессенджер Max. Данный проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения. Она завершится 27 декабря 2025 года.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем