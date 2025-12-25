Еще несколько дней и штраф: кому нужно срочно заменить водительские права

Некоторые счастливчики смогут ездить без проблем еще три года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Необходимо заранее заменить водительские права, если их срок действия истекает в новогодние праздники. С 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления данных документов. Об этом предупредили в пресс-службе МВД.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — заявили в МВД.

Тем, у кого действие прав заканчивается раньше, повезло чуть больше. Если дата попала в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, то документы автоматически продлевают на три года. Но повторно такая опция уже не предоставляется. В МВД объявили о возвращении к стандартному порядку замены прав.

Теперь водителю нужно будет пройти ряд процедур для получения новых документов. Среди них:

медицинское обследование;

подтверждение своей личности;

оформление заявления на получение нового удостоверения через «Госуслуги» или в ГИБДД;

оплата государственной пошлины.

Рисковать и ездить с просроченными правами не стоит. За это нарушение предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей.