«Даже писать и читать не умею»: россиянка до 55 лет жила без паспорта как человек-невидимка — ее история

Пермячка только в 55 лет получила свидетельство о рождении Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Героиня этого материала наших коллег из 59.RU — Анастасия из Перми, до 55 лет она жила без документов. Со своей бедой она обратилась к краевому омбудсмену Игорю Сапко, и только через суд ей буквально на днях оформили свидетельство о рождении. Анастасия забирала свой единственный документ со слезами на глазах. Сейчас ей осталось получить заветный паспорт.

Она согласилась рассказать 59.RU свою историю. Анастасия вообще не ходила в школу, не умеет ни читать, ни писать. Всю жизнь работала посудомойщицей, но официально устроена не была. Также пермячка рассказала, почему все-таки решила получить паспорт и почему ей надоело быть человеком-невидимкой.

Собеседница попросила об анонимности, для удобства в тексте мы будем называть ее Анастасией.

«И матери, и мужу было абсолютно всё равно»

Анастасия родилась в Казани в многодетной семье. Отца она не помнит вообще, он умер в ее раннем детстве. Мать не водила дочку даже в детский сад, девочка всегда сидела дома. Когда пришло время идти в школу, мать это тоже проигнорировала.

«Меня тетя, мамина сестра, хотела в школу отдать, но мама не согласилась. Я почти никуда не ходила, занималась домашними делами, сидела с младшими племянниками, — вспоминает Анастасия. — Даже читать и писать я не умею. Со временем у меня появился телефон, но на нем я общаюсь только голосовыми сообщениями».

Анастасия вспоминает, что у ее матери был паспорт, но она его потеряла. Самой девочке в подростковом возрасте мать не стала оформлять документы.

В 22 года Анастасия родила дочь. С ее отцом они официально не расписывались, рассталась 13 лет назад. С маленькой дочерью Анастасия уехала из Казани в Пермь, к сестре.

«И матери, и мужу было абсолютно всё равно, что я живу без документов и без образования», — рассказывает Анастасия.

В 2008 году Анастасия попала в колонию на шесть лет. Женщина попросила не называть статью, по которой она получила судимость. Пока Анастасия сидела в тюрьме, ее дочку увезли в детский дом. Через четыре года Анастасия смогла выйти условно-досрочно, но в 2016 году снова попала в колонию, пробыла там год. В стенах тюрьмы она выучилась на швею. Когда дочери исполнилось 18 лет, Анастасия забрала ее из детдома. У девочки все необходимые документы есть: ей их сделали сотрудники детского дома.

Женщина признается, что многие годы ее вполне устраивала жизнь без документов. На работу она всегда устраивалась неофициально . Много лет работала посудомойщицей в разных кафе.

«Ну в одном кафе я долго проработала, года два, — вспоминает Анастасия. — Потом пошли проверки, как я там работаю без документов. Я просто ушла в другое место той же посудомойщицей».

Последние семь лет Анастасия не работает, сидит дома с маленьким внуком. В семье работает только 33-летняя дочь. Она тоже, как и мать, устроилась посудомойщицей. Сейчас дочь Анастасии снова беременна.

Почему решила получить паспорт

На вопрос, почему только в 55 лет она захотела получить необходимое свидетельство о рождении и паспорт, Анастасия отвечает довольно откровенно. С возрастом у женщины обострилась астма, и ее мучают сильные приступы кашля, также она хотела бы оформить инвалидность из-за сильного нарушения слуха. Будущую пенсию без паспорта Анастасия тоже оформить не сможет.

«Сейчас вот везде документы нужны. В больницу меня тоже без полиса ОМС не положат, — перечисляет собеседница. — Раньше как-то жила, у меня никогда паспорт не спрашивал никто. А сейчас вот болезнь, и надо паспорт. В больницу не пойдешь, никуда не пойдешь, ничего не сделаешь. Пенсию тоже не оформят».

Омбудсмен: «Человек юридически как бы невидимка»

Анастасия обратилась за помощью к краевому омбудсмену Игорю Сапко. Женщине помогли составить обращение в суд и сопровождали ее юридически. Для начала надо было с помощью суда получить самый первый документ — свидетельство о рождении. Анастасии пришлось доказывать в суде, что она родилась .

Доказать это получилось благодаря показаниям свидетелей. Ими стали родственники Анастасии из Твери, их опросили в суде. Все они подтвердили дату рождения Анастасии и ее личность. Только после суда женщине вручили заветное свидетельство о рождении. Забирая документ, она заплакала.

«У меня было ощущение, что я как будто только что родилась, — признается Анастасия. — Меня все поздравляют и говорят: ты человеком стала ».

Сам Игорь Сапко в беседе с корреспондентом 59.RU случай Анастасии назвал «уникальным».

«Фактически человек существовал, но юридически как бы „невидимка“, — написал у себя на странице во „ВКонтакте“ омбудсмен Прикамья. — Женщине пришлось пройти долгий путь через органы по вопросам миграции и судебные инстанции. Процесс оказался непростым. Очень важно, чтобы такие случаи были в нашей практике редким исключением. Родители обязаны помнить, что оформление свидетельства о рождении и паспорта ребенка — это не формальность, а фундамент его будущей жизни и безопасности. Не сделанный вовремя шаг через годы может обернуться для ребенка серьезными испытаниями!»

Игорь Сапко рассказал 59.RU, что его специалисты сейчас помогут Анастасии с оформлением паспорта.

«Работа уже началась, плотно взаимодействуем с Минтрудом и соцразвития Пермского края», — добавил омбудсмен.

Простила мать

Мама Анастасии умерла 23 года назад. Женщина не держит на нее обиды и простила ее.

«Ну что сделаешь? Я на нее не обижаюсь. Она сама нехорошо жила », — коротко говорит Анастасия.

Сейчас женщина будет оформлять паспорт. Анастасия хочет поправить здоровье и позже найти работу.

«Но сейчас главное — помочь растить внука», — подчеркивает собеседница.