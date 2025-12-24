НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Температура упадет до минус 55: на города обрушатся заморозки. Прогноз

Сразу несколько российских регионов ожидают лютые морозы. Столбики термометров будут опускаться до минус 55 градусов. О том, где ждать настоящих новогодних холодов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе на этой неделе температура будет на 7–16 градусов ниже нормы. Аномалия коснется и Удмуртии, и Пермского края. Там будет от минус 25 до минус 29 градусов. На севере Прикамья — и вовсе до минус 40 градусов. В Оренбургской области будет чуть теплее — до минус 30 градусов. 

В Северо-Западном федеральном округе 24 и 25 декабря в Архангельской области, в Ненецком автономном округе температура на 9–13 градусов ниже нормы (до минус 32 — минус 37 градусов). На северо-востоке Коми температура к концу недели и в понедельник будет опускаться до минус 40 — минус 43 градусов, отметил Вильфанд. 

На Урале в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах до конца недели и в начале следующей недели эксперт спрогнозировал до минус 36 — минус 40, что на 10–15 градусов ниже нормы. 

В Свердловской области — минус 32 — минус 39. В Челябинской области будет в районе минус 25 — минус 32. В Курганской — минус 26 — минус 34. В Тюмени — минус 29 — минус 37, добавил руководитель Гидрометцентра России. В этих регионах до конца недели температура будет на 11–20 градусов ниже нормы.

Морозы ждут и на севере Сибири.

«На севере Красноярского края — очень низкая температура. На Таймыре минус 35 — минус 39, там примерно на 7–9 градусов температура ниже нормы. А в Эвенкии до минус 51, в Туруханском районе минус 33 — минус 43», — отметил Вильфанд.

На юго-западе Сибири, в Омской и Томской областях, прогнозируется температура на 8–15 градусов температура ниже нормы. Столбик термометров опустятся от минус 30 до минус 37. В Иркутской области 24–25 декабря ожидает на 10–14 градусов ниже нормы и морозы до минус 46.

Холоднее всего, по словам метеоролога, на Дальнем Востоке, в частности в Якутии. 

«Там ближайшие два дня на западе минус 55 градусов. Не отстает Хабаровский край, там в течение всей недели минус 41 — минус 46. В Забайкалье такая же температура: минус 40 — минус 44, в Бурятии минус 40 — минус 42. Очень холодно вот в Амурской области — до минус 38 — минус 44, в Магаданской области до минус 46 — минус 48», — сказал Вильфанд.

Также холодная погода прогнозируется на Сахалине. Несмотря на то что там должно быть тепло из-за особенностей географии, он окружен морем. Там ожидается на 5–7 градусов ниже нормы и температура до минус 25 — минус 26.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Гость
15 минут
А в Австралии какая погода? В Ярике это тоже очень важно
Гость
54 минуты
а у нас ноль, нафиг такую зиму
