Семейный отдых на Новый год подорожал, но варианты есть: лучшие бюджетные направления сезона

Многие для новогодних путешествий выбирают туры по России Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Новый год приближается, и многие ищут яркие впечатления для праздничных дней в кругу семьи. В этом сезоне цены на семейные путешествия выросли на 10–20% из-за увеличения стоимости авиабилетов и проживания. Однако есть доступные варианты для экономного отдыха. Рассказываем всё о популярных бюджетных направлениях — в материале.

Топ направлений по России

Многие отдают предпочтение путешествиям внутри страны. Наиболее доступными из них остаются Крым, Краснодарский край, Башкортостан , а в числе бюджетных городов — Сочи, Казань, Уфа, Калуга, Кавказские Минеральные Воды, Нижний Новгород . Эти города позволяют встретить Новый год ярко и атмосферно, без необходимости переплачивать.

Также из года в год туристы отправляются на Новый год в Санкт-Петербург , потому что Северная столица в это время превращается в новогоднюю сказку с украшенными улицами и праздничной иллюминацией, что идеально подходит для отдыха с детьми.

«Здесь можно посетить рождественские ярмарки, выставки ледяных скульптур, покататься на катках и сходить на детские спектакли. Особый интерес представляют тематические экскурсии-квесты, адаптированные для детей», — рассказала Городским медиа Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет».

Если вы никогда не видели северное сияние, но мечтаете это сделать, то добро пожаловать в Мурманск . Для семейного отдыха здесь организуют экскурсии на снегоходах, катание на льду, зимние прогулки и специальные туры для наблюдения за полярным сиянием. Это путешествие станет незабываемым опытом для детей и взрослых и позволит окунуться в атмосферу арктической сказки.

Также рекомендуется обратить внимание на менее популярные, но интересные для семейного отдыха места — Алтай, Великий Устюг и Камчатка . Как отметила руководитель FMCG-практики в коммуникационном агентстве PR Partner Татьяна Солдатова, эти маршруты набирают популярность как альтернативные направления с экологическим уклоном.

«Великий Устюг встречает гостей настоящей сказкой: здесь живет сам Дед Мороз. В зимний период здесь проходят специальные программы с экскурсиями по резиденции, мастер-классами, праздничными гуляниями и личными встречами с главным волшебником. Дети могут прокатиться на санях, почувствовать атмосферу зимнего чуда и принять участие в традиционных забавах», — поделилась Мария Журавлева из сервиса «Турслет».

Рассмотреть туристам советуют и Карелию — один из самых атмосферных регионов для зимнего отдыха. В новогодние каникулы там можно не только насладиться природой, но и посетить резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко, прокатиться на собачьей упряжке хаски и побывать на оленьей ферме.

Еще в этом году новой новогодней столицей России стала Рязань . В праздничные дни там будут работать несколько катков и тюбинговых трасс, а на Лыбедском бульваре откроется ярмарка. С детьми можно посетить Рязанский кремль с интерактивными выставками, заглянуть в Музей «Фабрика игрушек», где в праздничный сезон проводят детские тематические мастер-классы, или отправиться в живописный музей-заповедник Константиново, где родился и вырос поэт Сергей Есенин.

Москва тоже продолжает оставаться основным новогодним направлением для семей с детьми, несмотря на растущий интерес к путешествиям по регионам. По данным аналитиков, в период зимних каникул в столицу приезжает более 2 миллионов семей с детьми, что составляет примерно 40% от общего потока путешественников в эти даты.

А что по ценам

Спрос на туры с детьми и заездами с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года превышает практически на 55% аналогичные показатели предыдущего года. По данным сервиса «Слетать.ру», средний чек на путешествия с детьми по РФ по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 12,4% и сейчас составляет 94 300 рублей.

Продолжительность путешествий с детьми не изменилась. Сегодня она составляет 8 ночей, а вот глубина бронирования увеличилась на 6,5%, до 2,7 месяца. Кроме того, средняя стоимость проживания в отеле на Новый год составляет 10 тысяч рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году (9 тысяч 200 рублей), отмечают аналитики сервиса «Островок».

Топ-5 городов с самой низкой средней стоимостью за ночь для туристов с детьми, планирующих поездку на новогодние праздники:

Уфа — 4650 руб.;

Махачкала — 5200 руб.;

Новосибирск — 5200 руб.;

Волгоград — 5350 руб.;

Тюмень — 5750 руб.

Топ зарубежных направлений

Рассматривая путешествия на новогодние праздники, россияне обращают внимание и на отдых за границей. Чаще всего туристы желают отправиться из зимы в лето, а их выбор падает на теплые страны.

Из недорогих семейных заграничных направлений можно выделить Турцию, Египет, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии, где цены на проживание и питание остаются конкурентоспособными даже в праздничный период.

Например, в Турции и Египте в период новогодних праздников — низкий сезон, а цены на размещение в отелях весьма привлекательные даже с учетом повышенных тарифов на праздничные выходные.

«Кроме проживания можно выгодно забронировать и авиабилеты, благодаря большому количеству рейсов между странами и малой продолжительности полета. Несмотря на низкий сезон, туристам обязательно понравится отдых: большинство отелей подготовили насыщенную праздничную программу, а также гостей ждут разнообразные развлечения на территории отелей и теплые бассейны в спа-комплексах», — поделилась Елизавета Тимошенко из сервиса «Русский Экспресс».

Среди наиболее популярных зарубежных направлений для отдыха с детьми в период новогодних праздников аналитики «Слетать.ру» выделили следующие:

Таиланд (25,3% от общего объема продаж);

Египет (21,9%);

ОАЭ (12,8%);

Вьетнам (11,7%);

Турция (6,4%);

Китай (3,1%);

Куба (2,3%);

Шри-Ланка (2,2%);

Мальдивы (1,8%).

Сколько стоит отдых за границей на Новый год

Отдых в теплых странах может обойтись дороже путешествий по России. Например, если вы хотите отправиться на Бали, то проживание в шикарных отелях на берегу океана, завтраки по типу «шведский стол», минимум 10 экскурсий, трансферы, сопровождение и перелет туда-обратно укладываются примерно в 250 тысяч рублей за 10 дней, передают аналитики Sunrise Tour.

В Турции отдых на 7 ночей (с заездом 27–31 декабря) для семьи из трех человек (двое взрослых и ребенок) в отеле 4* на всё включено составит 180 тысяч рублей и выше. А отпуск в отеле 5* начинается от 210 тысяч рублей.

За отдых в Египте семье с детьми из трех человек придется отдать 214 тысяч рублей (отдых в отеле 4*) и от 235 тысяч рублей за отдых в отеле 5*, передают эксперты сервиса «Русский Экспресс».

По данным аналитиков сервиса «Слетать.ру», средний чек на путешествия с детьми по сравнению с аналогичным периодом годом ранее изменился:

Таиланд — снизился на 18,9%, до 188 650 рублей;

Египет — увеличился на 0,2%, до 262 100 рублей;

ОАЭ — увеличился на 12%, до 281 900 рублей;

Вьетнам — снизился на 11%, до 194 950 рублей;

Китай — увеличился на 1%, до 274 700 рублей.

Как сэкономить при покупке тура на Новый год

Существует множество способов экономии на путешествиях, но самый распространенный из них — раннее бронирование. Это когда вы бронируете проживание в отеле или пакетный тур за три-четыре месяца до самого путешествия. В этом случае вы можете получить скидку до 30%, что действительно выгодно, однако не позволяет успеть воспользоваться акцией в рамках путешествия на новогодние праздники, если вы только недавно об этом задумались.

Но есть и другой вариант — предложения по тарифу last minute (горящие туры), когда путешествие, авиаперелеты и проживание бронируют буквально перед самой поездкой. Обычно это туры, которые не были проданы или от которых отказались в последний момент. Их продают уже по сниженной стоимости.

«Тут есть шанс поймать выгодные предложения, но выбирать нужно будет из того, что осталось свободным. Иногда попадаются интересные предложения, правда, уже без возможности выбрать конкретный желаемый отель или номер», — поделилась Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly.

Также эксперты рекомендуют рассматривать расписание гибко, избегая пиков вылета 30–31 декабря и 2 января. Следует внимательно проверять состав туруслуг и не забывать про скрытые расходы: праздничные доплаты, багаж, трансферы.

«Этой зимой растет популярность мини-поездок на 3–5 дней, недорогих экскурсионных программ, бюджетной горнолыжки на малых курортах, а также санаторных туров на праздники — идеальных для семей с детьми. Многие используют каникулы не только для отдыха, но и для спокойных деловых задач или подработок, когда можно работать в комфортном ритме и без давления», — отметила Лина Быстрова, генеральный директор визово-туристического агентства SunriseVisa Agency.

Топ секретов при поиске бюджетного отдыха