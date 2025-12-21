Появятся новые штрафы, а зарплаты резко уменьшатся: главные новости прошедшей недели

В Госдуме признали высокую финансовую нагрузку на семьи с детьми Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На пляже в Австралии произошел теракт

На пляже Бонди-Бич в Сиднее (Австралия) неизвестные открыли огонь по людям. Пока известно о десятках выстрелов и многочисленных жертвах.

«Вооруженные люди открыли огонь сразу после 18:30 сегодня вечером, когда сотни жителей Сиднея посетили мероприятие Ханука у моря, чтобы отпраздновать начало еврейского фестиваля», — сообщили в The Sydney Morning Herald.

Очевидец рассказал, что всего было около 40–50 выстрелов Источник: IZ.RU / Telegram

Среди нападавших были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. По информации полицейских, нападение готовилось несколько месяцев. Одного из нападавших ликвидировали, другой получил огнестрельное ранение. Стрельбу квалифицировали как террористический акт.

В январе россиян ждет маленькая зарплата

Выплаты на работе в январе навряд ли кого-то порадуют, ведь сотрудники получат непривычно маленькие суммы. Обычно в начале месяца сотрудники получают расчет за прошлый месяц. Но в январе ситуация изменится.

У всех, кому деньги поступают на счет в первые 11 дней месяца, зарплаты придут перед Новым годом. По закону, если день выплаты выпадают на выходной или праздник — деньги перечисляют заранее.

Следующей и единственной выплатой в январе будет аванс за этот месяц. Стоит обратить внимание, что он будет для людей со стандартным графиком работы (пятидневка) будет непривычно маленьким, поскольку зависит от количества отработанных дней в месяц, а и их в январе гораздо меньше, чем в другие месяцы. Подробнее о том, как будут рассчитываться выплаты — в нашем материале.

Произошло два нападения в российских школах

Первое происшествие произошло в Санкт-Петербурге. Там девятиклассник напал с ножом на учительницу, когда пришел исправлять утром контрольную. Когда преподавательница повернулась к подростку спиной, он ранил ее.

Источник: Фонтанка.ру

Педагога госпитализировали с резаными ранами спины. Ее состояние уточняется. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что школьник тоже находится в больнице, по предварительной информации, он сам причинил себе вред. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Второй инцидент произошел уже в Подмосковном Одинцово. Подросток пришел в Успенскую СОШ в поселке Горки-2 с ножом и балаклаве.

Он брызнул в лицо охранника из перцового баллончика и ранил его. Затем подросток погнался за младшеклассником и нанес ему несколько ударов ножом. Ребенок не выжил.

Нападавший взял заложника. Спецназ взял штурмом кабинет, в котором он находился. Подростка арестовали на два месяца. Подробнее о том, что произошло, рассказали в сюжете.

ПДД снова изменят

Правила дорожного движения хотят изменить. Правительство поручило разработать Минтрансу, Росавтодору и МВД внесение новых норм. Нововведения коснутся электронных дорожных знаков и дистанций между грузовиками.

Сейчас табло переменной информации (ТПИ) и электронные дорожные знаки показывают водителям рекомендуемую скорость в зависимости от различных условий дороги, однако обычные дорожные знаки имеют приоритет у водителей, поэтому они чаще всего игнорируют информацию на табло. Правительство планирует, чтобы цифровые указатели стали полноценной частью правил.

То есть, например, если на табло написано ограничение 60 км/ч, а на обычном знаке 90 км/ч, то водитель будет обязан ориентироваться на электронный знак, в противном случае игнорирование будет считаться нарушением, за которое последует штраф.

Также в правилах хотят прописать и минимальную дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы уменьшить риск опасных обгонов. Зачем нужны изменения, читайте в отдельном материале.

Для водителей в два раза повысятся штрафы

Сегодня Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без автокресел и специальных удерживающих устройств. Документ опубликован в электронной базе законопроектов ГД.

Теперь водителей обяжут заплатить за несоблюдение требований не 3 тысячи, а 5 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц увеличился с 25 до 50 тысяч рублей. Еще строже накажут юридических лиц: вместо 100 тысяч им придется платить 200 тысяч рублей.

При этом для самозанятых таксистов наказание будет как для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Водители, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при перевозке ребенка без кресла заплатят штраф как юрлица — 200 тысяч рублей.

Россиянам хотят дать новый повод не ходить на работу

Россиянам решили предоставить возможность взять обязательный двухдневный отпуск без сохранения зарплаты для помощи близким родственникам. Законопроект об изменении Трудового кодекса в этой части сегодня внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента.

Если законопроект утвердят, то работодателей обяжут по письменному заявлению работника предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней, если он будет необходим в случае транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно.

Работникам напомнили о возможности взять дополнительный отпуск

Взять дополнительный отпуск на работе можно в связи заключением брака. Согласно действующему законодательству, работодатель не может отказать в предоставлении до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.

Для того, чтобы получить такой отпуск, сотруднику нужно:

написать письменное заявление на имя руководителя;

дождаться решения работодателя;

при необходимости предоставить подтверждающие документы.

При каких еще обстоятельствах вы можете взять необходимый отпуск, рассказали в этом материале.

Из семейной ипотеки хотят исключить одну категорию граждан

Семьям с детьми-инвалидами предложили особые условия по ипотеке. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что для приобретения жилья этой категорией граждан нужна отдельная программа — со ставкой не выше 1%.

«Сейчас у нас действует программа „Семейная ипотека“, которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6%. Но даже льготная ипотека недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше. Это траты на лекарства и средства ухода, лечение, реабилитацию и многое другое, в том числе — обеспечение особых жилищных условий, безбарьерной среды и доступности удобств», — заявил депутат.

Авторы инициативы убеждены, что мера поможет снизить финансовую нагрузку на родителей, а потенциально поддержка может затронуть свыше 780 тысяч семей.

В Госдуме предложили бесплатно раздавать квартиры

Для многодетных семей предлагается предоставлять бесплатное жилье за счет средств федерального бюджета. Инициативу разработали члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Речь идет о жилищных программах для семей с пятью и более детьми. Предлагается не только обеспечить людей квартирами, но и специально проектировать жилые помещения с учетом потребностей многодетных семей.

Среди других инициатив — медицинская поддержка. В случае принятия проекта многодетные семьи получат расширенный полис медицинского страхования, включающий стоматологические услуги. Это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на большие семьи. Подробнее об этих и других предложениях рассказали по ссылке.

Банковские счета россиян начали вносить в черный список ЦБ

В последнее время участились случаи блокировки банковских карт и счетов россиян. Об этом сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

Основные причины таких блокировок — технические сбои в работе банков или внесение данных клиента в черный список ЦБ РФ. Из-за попадания в этот список пользоваться деньгами становится невозможно: нельзя их снять, перевести или оплатить товары.

Дмитрий Пашин отметил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу важные изменения: банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных в банкоматах. Перед выдачей денег банк будет проводить анализ на соответствие признакам выдачи средств без согласия клиента. Каждый может самостоятельно проверить, находится ли он в черном списке. Мы рассказали как здесь.

На трассе смерти Тюмень — Омск разбился автобус с детьми

В Омской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Шесть человек погибли, еще несколько пострадали, среди них есть дети.

По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель автобуса, а пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медиков.

От автобуса не осталось живого места Источник: Омская полиция / Telegram

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. По оперативным данным, шесть человек погибли. Травмированы восемь человек, из них два ребенка», — доложили в МЧС Омской области.

В ДТП участвовали несколько машин Источник: Омская полиция / Telegram

Трасса Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в России из-за высокой интенсивности движения и недостаточной ширины проезжей части.

В Госдуме приняли новый закон для призывников

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях, а 15 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно старым нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании.

Из-за чего может начаться следующая пандемия

Следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Пандемия гриппа будет, вопрос, когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5», — сказала Малинникова.

По ее словам, за ними ведется особое наблюдение. Чтобы избежать заражения, врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться. Подробнее о заболевании рассказали в отдельном материале.

ЦБ принял последнее решение по ключевой ставке в этом году

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 16%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 19 декабря.

Банк России будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, чтобы добиться возвращения инфляции к цели в 4%.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — обозначили в ЦБ.

Прямая линия

Президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года. Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось почти 4,5 часа, за это время президент ответил более чем на 70 вопросов, но прислали более 3 млн.

Путин рассказал, в том числе, о повышении налогов, ходе СВО, президенте США Дональде Трампе, демографии, соцподдержке и искусственном интеллекте.

О главных заявлениях Путина читайте в нашем материале. Отдельно мы собрали самые яркие цитаты президента.

