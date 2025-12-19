Путин провел прямую линию и ответил, чего ждать от повышения налогов и завершения спецоперации: главные заявления — кратко

Прямая линия продлилась почти 4,5 часа Источник: Ruptly

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подвел итоги года. Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось почти 4,5 часа, за это время президент ответил более чем на 70 вопросов, но прислали более 3 млн. О главных заявлениях Путина — в нашем материале.

Об СВО

Президент начал разговор с перспектив украинского конфликта. Владимир Путин заявил, что не видит готовности Украины к мирному урегулированию.

«Пока мы не видим готовности завершить конфликт», — начал президент.

Однако Россия готова идти по пути мира на основе изложенных ранее условий и при устранении первопричин кризиса. Россия в 2022-м предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.

Источник: Ruptly / VK

Он рассказал о текущей ситуации в зоне СВО. По словам президента, инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ после освобождения Курской области, войска наступают по всем направлениям, противник отходит.

Путин отметил, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города уже под контролем России. А из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. ВС РФ «доберут» и Константиновку. Также город Димитров полностью окружен. Бои идут в городе Гуляйполе, 50% города под контролем ВС РФ.

Источник: Ruptly / VK

«До конца текущего года мы еще увидим много успехов на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Путин.

ВС РФ по количеству дронов превосходят противника на всех участках фронта. Государство будет поддерживать «кулибиных», разрабатывающих беспилотники для фронта. Белоусов лично занимается темой беспилотников, благодаря ему ситуация с БПЛА на фронте сильно поменялась, указал российский президент.

Путин обратил внимание, что лидер США Дональд Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта, и делает это абсолютно искренне.

«Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями Трампа, поэтому нельзя сказать, что Москва что-то отвергает», — отметил президент России.

Затронули и тему выборов на Украине. Путин подчеркнул, что Россия готова подумать об обеспечении безопасности во время голосования.

«Хотя бы воздержаться от ударов вглубь в день выборов. Если выборы будут, мы вправе потребовать, чтобы украинцам было предоставлено право проголосовать на территории Российской Федерации. Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», — сказал Путин.

Пока же войска РФ регулярно наносят удары в ответ на атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, подчеркнул Путин. Атаки Киева на нефтяные танкеры не приведут к результату и не нарушат поставки, но ответные действия со стороны РФ будут обязательно.

На вопрос BBC о том, стоит ли людям ждать новых специальных операций, Путин дал очень жесткий ответ.

«Не будет никаких операций, если вы (западные страны. — Прим. ред.) будете относиться к нам с уважением, если не будете надувать нас», — заявил президент России.

Об экономике и налогах

Еще один важный вопрос, который подняли на прямой линии: можем ли мы рассуждать о дальнейшем росте экономики на фоне СВО?

«Темпы роста экономики — это особые действия со стороны правительства, связанные с таргетированием инфляции. В целом эту задачу удается решать», — отметил Путин.

По словам президента, благодаря этому инфляция будет ниже прогнозируемой: 5,7–5,8%. Еще один плюс — заработная плата. Она остается стабильной, сообщил Путин.

Президент прокомментировал саммит в Брюсселе, на котором обсуждался вопрос конфискации замороженных российских активов.

«Принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто. Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу — это подрыв доверия в данном случае к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия», — сказал Путин.

Он привел и другую статистику:

Рост ВВП за 2025 год составил 1%, а за последнюю трехлетку — 9,7%.

Рост реальных заработных плат по итогам года ожидается на уровне 4,5%.

Жилищное строительство за 2025 год немного снизилось — 103–105 миллионов кв. м.

Рост производительности труда — около 1%, это нужно исправить, отметил Путин.

Уровень безработицы — 2,2%, это минимально низко.

Президент затронул очень острую тему для россиян — повышение налогов. Он уверен, что налоговое бремя в будущем должно снижаться.

Источник: Ruptly / VK

«Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Источник: Ruptly / VK

Многих волновал и рост цен. Путин объяснил, к чему приведет их регулирование.

«Регулирование цен на рынке — сложная и опасная история. Как только ставим планку, сразу пропадает товар. Есть сферы, где регулирование необходимо, — по лекарствам. По обычным товарам — это сложная история», — отметил президент.

На прямой линии обсудили и повышение утильсбора. Путин прямо ответил, что это связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для благородных целей — технологического развития. Также это косвенно поддерживает отечественный автопром. Он подчеркнул, что данная мера «не будет вечной».

О демографии и социальной поддержке

В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал и о перспективах продления периода выплаты пособий по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. Он признал, что расширение программы выплат возможно, однако главным ограничивающим фактором является состояние государственного бюджета.

В рамках обсуждения социальной поддержки семей с детьми много времени Путин уделил и проблеме рождаемости.

«Нужно, чтобы дети стали модными, нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье — счастье материнства, счастье отцовства», — подчеркнул президент.

По его словам, многие страны испытывают демографические проблемы. В Японии коэффициент рождаемости составляет 0,8, а в России — 1,4, но нужно добиться хотя бы двоих детей.

Уже сейчас от беременности до совершеннолетия ребенка введены меры поддержки в некоторых регионах России, на это выделили 75 млрд рублей. Однако сохранение семейной ипотеки в 6% требует проработки.

С 1 января 2026 года в России введут дополнительные меры поддержки семей с детьми. Они смогут получать налоговый вычет.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы доходы, особенно семей с детьми, не падали», — подчеркнул президент РФ.

По мнению Путина, нынешних мер поддержки недостаточно, власти будут совершенствовать систему.

В ходе прямой линии Путин напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое.

Источник: Ruptly / VK

«800 с лишним городов уже включены в список. Если ваш город не включен, мы это сделаем», — пообещал Путин.

О мессенджерах и ИИ

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) спросил, было ли создание МАХ необходимостью и будет ли сохраняться конкуренция между мессенджерами.

«Конкуренция всегда нужна, и я уверен: конкуренция будет. Проблема иностранных мессенджеров лишь в соблюдении российских законов. Но правительства стран этих мессенджеров не давали им возможность соблюдать наши законы», — ответил Путин.

Он уверен, что МАХ нужно было создавать.

Источник: Ruptly / VK

«У нас было всё, кроме собственного мессенджера. Теперь Россия — одна из трех стран, обладающих цифровым суверенитетом, вместе с США и Китаем», — обратил внимание президент.

С развитием искусственного интеллекта возникает опасность, что подростки — школьники и студенты — не будут сами думать и искать решения, поделился Путин в ходе прямой линии.

«Организацию образовательного процесса нужно решать так, чтобы основные задачи отрабатывались в учебных аудиториях, чтобы была необходимость включать мозги. Чтобы это не привело к тому, что часть населения пойдет по простому пути — нажимать кнопки и интеллектуально деградировать», — отметил Путин.

Путин также рассказал, какой видит Россию через 200 лет. Он надеется на серьезный технологический прорыв.

«Двести лет для России — это не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики», — поделился президент в ходе прямой линии.