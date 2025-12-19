Путин отругал Европу и попросил россиян больше рожать: президент ответил на вопросы местных и иностранных журналистов

Путин считает, что россияне должны понять счастье материнства Источник: Ruptly

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы уже несколько часов. В третьей части выступления он говорил о проблемах рождаемости и сотрудничестве с НАТО. Об этих и других темах рассказали в нашем материале.

В ходе прямой линии Путин отвечал на вопросы и иностранных журналистов. Его спросили про ход мирных переговоров касательно Украины.

«Мы практически согласились с предложением Трампа, поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно», — заявил президент.

Он заявил, что сейчас слово за Украиной и европейскими странами.

Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда выступала за мирное урегулирование ситуации и готова к диалогу.

Путин отметил, что ответственность за эскалацию и человеческие жертвы лежит на тех, кто поддержал антиконституционный переворот на Украине в 2014 году и последующие действия киевского режима.

По его словам, Россия не считает себя ответственной за гибель людей, поскольку не она начала конфликт.

Также президент затронул тему сотрудничества с НАТО.

«Что касается сотрудничества с НАТО, у нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас же надули, в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывало и вызывает нашу законную озабоченность. И конечно, в этих условиях новая система безопасности в Европе, она достаточно актуальна», — заявил Путин.

Он объяснил, чего именно хочет РФ.

«Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе», — подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что у России уже было сотрудничество с НАТО и речь шла даже о членстве в альянсе, но Москву там особо не ждали.

В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал и о перспективах продления периода выплаты пособий по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. Он признал, что расширение программы выплат возможно, однако главным ограничивающим фактором является состояние государственного бюджета.

В рамках обсуждения социальной поддержки семей с детьми Путин также затронул тему развития системы дошкольного образования. Он подчеркнул, что нужны дополнительные воспитатели.

«Сейчас осуществляется программа о реновации детских садов. Правильно было бы сразу решать вопрос о появлении ясельной группы. И увеличить срок пребывания детей в детских садах», — отметил Путин.

На прямой линии Владимира Путина попросили включить в «белые списки» приложения для диабетиков. По словам журналистки, матери, которые установили детям приложения, регулирующие дозу инсулина, столкнулись с проблемой, так как сервисы работают от мобильного интернета.

«Здесь, конечно, ограничения [мобильного интернета] связаны с безопасностью — речь о налетах дронов», — отметил президент. Он добавил, что диабетикам надо переходить на российские сервисы.

Путин поговорил и о сотрудничестве с Китаем. Президент заявил, что считает лидера КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером. Он подчеркнул, что отношения РФ и Китая развиваются, в том числе в области высоких технологий.

Много времени Путин уделил и проблеме рождаемости.

«Нужно, чтобы дети стали модными, нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье — счастье материнства, счастье отцовства», — подчеркнул президент.

По его словам, многие страны испытывают демографические проблемы. В Японии коэффициент рождаемости составляет 0,8, а в России — 1,4, но нужно добиться хотя бы двоих детей.

Этот вопрос, как заметил Путин во многом связан с материальным положением в семье.

«Семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с рождением ребенка», — отметил президент.

Уже сейчас от беременности до совершеннолетия ребенка введены меры поддержки в некоторых регионах России, на это выделили 75 млрд рублей. Однако сохранение семейной ипотеки в 6% требует проработки.

Президент уточнил, что он понимает молодых людей: женщине сначала нужно получить высшее образование, затем повысить его уровень, сделать первые шаги в карьере. И только к 30 годам женщины задумываются о семье.

Также Путину задали вопрос об отработке для студентов-медиков. Отвечая на вопрос будущего врача из Кемерово, Путин заявил, что не идет речи об обязательном направлении в конкретный город.

«Человек должен отработать по специальности в учреждении, где действует правило ОМС», — отметил он.

Президент отметил, что в отработках для студентов педагогических институтов «пока нет необходимости».

Свой вопрос задал и Герой России, военкор Евгений Поддубный. Он сообщил, что водоснабжение в Донбассе нарушено, вода низкого качества. До людей, которые живут выше пятого-шестого этажа, она не доходит: напора не хватает.

Президент ответил, что решить проблему полностью получится, когда территория будет под контролем ВС РФ. Вся система оставалась без внимания украинской власти, потому сейчас развалилась.

«Чтобы восстановить всё, нужно столько же денег, сколько стоит строительство водовода. Мы знаем о проблеме и будем стараться делать всё, чтобы ее решить», — пообещал Путин.

Затем журналист BBC задал вопрос о будущем России и о том, стоит ли людям ждать новых специальных операций.

«Не будет никаких операций, если вы (западные страны. — Прим. ред.) будете относиться к нам с уважением, если не будете надувать нас», — заявил Путин.

Он отметил, что России пришлось начать СВО из-за игр Запада.

«Западные политические деятели создали текущую ситуацию своими руками и говорят, что готовятся к войне с Россией», — сказал президент.

Однако такие мысли несовместимы с реальностью. По его словам, западные страны создают образ врага, чтобы прикрыть свои ошибки.

«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что за чушь», — заявил президент.

Президент также заявил, что лично знаком с генсеком НАТО Марко Рютте. По словам Путина, глава альянса является умным, системным и эффективным человеком, но иногда ему хочется задать вопрос.

«Ну что он несет? Мне так и хочется спросить: „Ну что ты говоришь про войну с РФ? Ну читать-то умеешь?“» — задается вопросом президент России.

В ходе прямой линии президент выразил готовность работать с Европой, Великобританией, США. Но на равных условиях и при уважительном отношении друг к другу. Он считает, что сотрудничество привело бы к общему процветанию.

«Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при условии обеспечения безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу», — заявил президент.