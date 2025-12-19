Путин рассказал о «секретном оружии России» и пообещал новые меры поддержки: заявления президента на прямой линии

Путин верит, что налоговое бремя снизится Источник: Ruptly

Президент России Владимир Путин продолжает подводить итоги года. Во время второго часа своего выступления он затронул массу важных тем, начиная от экономики и заканчивая поддержкой граждан.

Владимир Путин прокомментировал саммит в Брюсселе, на котором обсуждался вопрос конфискации замороженных российских активов.

«Принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто. Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу — это подрыв доверия в данном случае к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия», — сказал Путин.

Кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка, отметил президент.

«И самое главное: что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать», — отметил Путин.

Также он вернулся к вопросам, касающимся военных. По его словам, свыше 400 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2025 году, сообщил Путин.

Президент отметил, что число россиян, которые хотят служить в беспилотной авиации, таково, что пришлось объявить конкурс.

Многие операторы дронов вовсе продолжают участвовать в боях даже из отпуска, «современные технологии это позволяют», обратил внимание Путин.

Затем перешли к более тревожным вопросам. О проблемах, которые испытывают родственники погибших в зоне спецоперации.

Владимир Путин извинился перед женой военного из Новосибирска, погибшего в 2024 году в зоне СВО. После смерти мужа Кристина не смогла получить положенные ей по закону выплаты вовремя.

«Прежде всего я хочу принести свои извинения. Простите нас, пожалуйста», — сказал Путин.

Он ответил, что причина такой задержки — бюрократические сложности. Эту проблему будут решать.

«Всё понятно, что нужно делать. Только нужно делать это быстрее и расторопнее», — сказал президент.

Из зала Путина спросили о мерах борьбы с мошенниками. Президент признал, что еще многое предстоит сделать, но результаты уже есть.

Ущерб сократился на 33%, но еще многое нужно сделать, обратил внимание он.

«Мошенничество никуда не делось», — обратил внимание Путин.

Президент призвал класть трубку, как только с вами пытаются говорить о деньгах и имуществе. Всё решать при посещении банка.

Юный участник конференции поинтересовался у Путина, правда ли он иногда ездит по городу «инкогнито».

И действительно, президент иногда передвигается без сопровождения и ДПС.

«В разные районы Москвы заезжаешь, интересно посмотреть вокруг», — признался Путин.

Президент затронул очень острую тему для россиян — повышение налогов. Он уверен, что налоговое бремя в будущем должно снижаться, заявил президент Владимир Путин.

«Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Он отметил, что малый бизнес РФ не должен пострадать при переходе на новую систему налогообложения.

Многих волнует и рост цен. Путин объяснил, к чему приведет их регулирование.

«Регулирование цен на рынке — сложная и опасная история. Как только ставим планку, сразу пропадает товар. Есть сферы, где регулирование необходимо, — по лекарствам. По обычным товарам — это сложная история», — отметил президент.

Еще он заявил, что на столах жителей страны не хватает рыбы. Для этого нужно улучшить логистику, чтобы рыбная продукция с ДФО могла попадать на столы всех россиян, а также создать условия для строительства рыболовных судов.

Путину задали вопросы о реальной инфляции и росте цен в стране. Президент ответил, что средние цифры не всегда совпадают с тем, что человек видит в обычной жизни. Продовльственная инфляция сейчас больше, чем обычная.

Путин также вспомнил, что после того, как было обращено внимание на рост цен на куриные яйца, их стоимость пошла вниз.

Говоря о мерах поддержки семей с детьми, президент заметил, что этого недостаточно, и будет вестись работа в этом направлении.

Президент заявил, что без всяких сомнений нужно следить и наблюдать, что происходит в каждом сегменте и с каждыми группами населения. Путин напомнил, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года.

«Будем стремиться к повышению уровня зарплат и чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми не падали. Чтобы при повышении трудовых доходов государство не снижало меры поддержки», — добавил Путин.

Во время подведения итогов года Центробанк принял свое последнее решение в этом году, касающееся ключевой ставки. Путин не оставил этот момент без внимания.

«У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в его решения», — прокомментировал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Банк России — это независимый институт. По его словам, такая позиция позволяет регулятору эффективно выполнять свою основную задачу — обеспечивать стабильность цен и финансовой системы.

Из зала президента спросили и об НЛО. Его попросили подмигнуть, если оно существует.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который недавно прошел в минимальном расстоянии от Земли, — «секретное оружие» России, пошутил Владимир Путин в ответ.

«Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Это наше секретное оружие, мы будет применять его в самом крайнем случае», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистки.

Мы против размещения оружия в космосе, подчеркнул Путин.