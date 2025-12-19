НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 «Мы готовы прекратить немедленно»: Путин объяснил, как можно быстро закончить СВО

«Мы готовы прекратить немедленно»: Путин объяснил, как можно быстро закончить СВО

Он сказал об этом на прямой линии

261
Путин ответил на вопрос, когда прекратится СВО | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин ответил на вопрос, когда прекратится СВО | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин ответил на вопрос, когда прекратится СВО

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Итоги года с президентом России Владимиром Путиным продолжаются уже три часа в Гостинном дворе в Москве. В это время Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Он заявил в эфире западным партнерам, что Москва готова немедленно прекратить боевые действия при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу.

«Совершенно очевидным является факт того, что, объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы, в отношении России. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при условии обеспечения безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу. И готовы к сотрудничеству с вами», — заявил президент.

Недавно Путин заявил, что Россия в ходе саммита с США на Аляске подтвердила свою готовность к проявлению гибкости в вопросах украинского урегулирования, как того просили в Вашингтоне. Об этом президент сказал на заседании с Совбезом РФ.

Напомним, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ посвящен безопасности и политическому статусу Украины, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Президент Итоги года с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным СВО Украина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
говорить ртом - не мешки ворочать
Гость
1 час
Пока есть кем воевать, он будет воевать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем