«Мы готовы прекратить немедленно»: Путин объяснил, как можно быстро закончить СВО

Путин ответил на вопрос, когда прекратится СВО Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Итоги года с президентом России Владимиром Путиным продолжаются уже три часа в Гостинном дворе в Москве. В это время Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Он заявил в эфире западным партнерам, что Москва готова немедленно прекратить боевые действия при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу.

«Совершенно очевидным является факт того, что, объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы, в отношении России. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при условии обеспечения безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу. И готовы к сотрудничеству с вами», — заявил президент.

Недавно Путин заявил, что Россия в ходе саммита с США на Аляске подтвердила свою готовность к проявлению гибкости в вопросах украинского урегулирования, как того просили в Вашингтоне. Об этом президент сказал на заседании с Совбезом РФ.

Напомним, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ посвящен безопасности и политическому статусу Украины, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам.