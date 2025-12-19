«Надо заканчивать»: Путин просит отменить мораторий на штрафы за задержку жилья

Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. Во время ежегодного мероприятия он попросил правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья.

Президент также напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое. Для решения вопроса необходимо сделать упор только на семью и добавил, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен. Также он сообщил о наличии списка городов, где доступна ипотека на вторичное жилье.