НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 Итоговая пресс-конференция Путина «Надо заканчивать»: Путин просит отменить мораторий на штрафы за задержку жилья

«Надо заканчивать»: Путин просит отменить мораторий на штрафы за задержку жилья

Президент обратился с этим к правительству России

157
Сегодня президент РФ подводит итоги 2025 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСегодня президент РФ подводит итоги 2025 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня президент РФ подводит итоги 2025 года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. Во время ежегодного мероприятия он попросил правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья.

«Историю с мораторием на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья надо заканчивать», — заявил президент.

Президент также напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое. Для решения вопроса необходимо сделать упор только на семью и добавил, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен. Также он сообщил о наличии списка городов, где доступна ипотека на вторичное жилье.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Президент Прямая линия с Владимиром Путиным Итоги года с Владимиром Путиным Штраф Мораторий Застройщик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем