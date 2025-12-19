«Мы практически согласились с предложением Трампа»: Путин рассказал, как идут мирные переговоры по Украине

Путин прокомментировал ход переговоров Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ходе прямой линии Путин ответил на вопрос американского журналиста. Он спросил про ход мирных переговоров и о том, считает ли Москва себя ответственной за происходящее.

Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда выступала за мирное урегулирование ситуации и готова к диалогу. Он отметил, что ответственность за эскалацию и человеческие жертвы лежит на тех, кто поддержал антиконституционный переворот на Украине в 2014 году и последующие действия киевского режима.

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну», — сказал президент.

Путин прокомментировал ход мирных переговоров.

«Мы практически согласились с предложением Трампа, поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно», — заявил президент.

Он заявил, что сейчас слово за Украиной и европейскими странами.

«Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов», — отметил Путин.

