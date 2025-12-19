«ЦБ справляется»: что Путин думает о ключевой ставке

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал недавнее решение Центробанка о снижении ключевой ставки. Он подчеркнул, что не вмешивается в этот процесс.
«У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в его решения», — прокомментировал Владимир Путин.
Путин отметил, что Банк России — это независимый институт. По его словам, такая позиция позволяет регулятору эффективно выполнять свою основную задачу — обеспечивать стабильность цен и финансовой системы.
«ЦБ РФ справляется», — заявил глава государства.
Однако, конечно, некоторые сложности есть, отметил Путин.
«Центральный банк, понятно, находится под постоянным давлением. Ну и здесь много таких спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой. Эксперты ждали возможного понижения и на 1% пункт».