«ЦБ справляется»: что Путин думает о ключевой ставке

Путин указал на то, что Центральный Банк — независимый институт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал недавнее решение Центробанка о снижении ключевой ставки. Он подчеркнул, что не вмешивается в этот процесс.

«У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в его решения», — прокомментировал Владимир Путин.

Путин отметил, что Банк России — это независимый институт. По его словам, такая позиция позволяет регулятору эффективно выполнять свою основную задачу — обеспечивать стабильность цен и финансовой системы.

«ЦБ РФ справляется», — заявил глава государства.

Однако, конечно, некоторые сложности есть, отметил Путин.