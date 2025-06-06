НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

5 м/c,

южн.

 751мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Сдали ЕГЭ на 100 баллов
Гид по отдыху в России
Дети въехали в «КАМАЗ»
На пляжах запретили купаться
Ущерб за парковку на путях
Цена квартир на вторичном рынке
Куда сложнее всего поступить
Если лето начинается с ремонта
Сурин в отпуске
Продают особняк
Экономика Центробанк принял новое решение по ключевой ставке: на каком она теперь уровне

Центробанк принял новое решение по ключевой ставке: на каком она теперь уровне

Показатель изменили впервые за семь месяцев

548
1 комментарий
Центробанк держал ключевую ставку на рекордном уровне больше полугода | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЦентробанк держал ключевую ставку на рекордном уровне больше полугода | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Центробанк держал ключевую ставку на рекордном уровне больше полугода

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 20%. Это решение приняли во время заседания совета директоров, прошедшего 6 июня.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении Центробанка.

Базово ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 19,5–21,5% и снизится до 13–14% лишь в 2026 году, прогнозирует регулятор. Инфляция при этом должна опуститься до уровня 7–8% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволит начать постепенно снижать ставку.

Еще в середине мая глава Минфина России Антон Силуанов не исключал, что в июне ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику. Он считает, что темпы как корпоративного, так и потребительского кредитования снижаются.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка Центробанк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Заживем теперь?....И-и-и
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление