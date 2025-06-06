Центробанк принял новое решение по ключевой ставке: на каком она теперь уровне

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 20%. Это решение приняли во время заседания совета директоров, прошедшего 6 июня.
«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении Центробанка.
Базово ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 19,5–21,5% и снизится до 13–14% лишь в 2026 году, прогнозирует регулятор. Инфляция при этом должна опуститься до уровня 7–8% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.
Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволит начать постепенно снижать ставку.
Еще в середине мая глава Минфина России Антон Силуанов не исключал, что в июне ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику. Он считает, что темпы как корпоративного, так и потребительского кредитования снижаются.