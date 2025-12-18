Синхронизируется с солнцем? На огромном «инопланетном корабле» заметили удивительную аномалию

Космический феномен продолжает удивлять ученых. Межзвездный объект 3I/ATLAS, который считают инопланетным кораблем, обнаружил новую, четырнадцатую по счету аномалию. И это необычное поведение лучей.
Ученые заметили, что лучи, исходящие от объекта, меняют свою форму особым образом. Это происходит потому, что лед на поверхности 3I/ATLAS под действием солнечного света начинает испаряться, создавая причудливые узоры.
Эта аномалия может быть объяснена тем, что ось вращения космического тела будет выровнена с направлением Солнца — отклонение составляет всего 8 градусов. Вероятность такого случайного совпадения составляет всего 0,5%.
Другие странности объекта
Этот космический гость уже прославился своими необычными свойствами:
собственное свечение, похожее на автомобильные фары;
антихвост, направленный прямо к Солнцу (обычно хвосты комет тянутся в противоположную сторону);
изменение цвета объекта;
древний возраст — более 7,5 миллиарда лет.
Кроме того, космический гигант имеет облако из пыли и газа вокруг себя размером около 24 километров в диаметре. Для сравнения: это как небольшой город в космосе. А еще 3I/ATLAS впервые подал радиосигнал. Его поймали ученые из Южной Африки.
Новые открытия помогают ученым лучше понять, как устроена Вселенная. Каждая новая аномалия приближает нас к разгадке тайн космоса. Некоторые исследователи даже предполагают, что этот объект может быть искусственного происхождения, хотя пока это лишь гипотеза. Ученые продолжают наблюдать за этим загадочным объектом, надеясь раскрыть все его секреты.