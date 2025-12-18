Синхронизируется с солнцем? На огромном «инопланетном корабле» заметили удивительную аномалию

Астрономы всего мира наблюдают за 3I/ATLAS Источник: NASA

Космический феномен продолжает удивлять ученых. Межзвездный объект 3I/ATLAS, который считают инопланетным кораблем, обнаружил новую, четырнадцатую по счету аномалию. И это необычное поведение лучей.

Ученые заметили, что лучи, исходящие от объекта, меняют свою форму особым образом. Это происходит потому, что лед на поверхности 3I/ATLAS под действием солнечного света начинает испаряться, создавая причудливые узоры.

Эта аномалия может быть объяснена тем, что ось вращения космического тела будет выровнена с направлением Солнца — отклонение составляет всего 8 градусов. Вероятность такого случайного совпадения составляет всего 0,5%.

Другие странности объекта

Этот космический гость уже прославился своими необычными свойствами:

собственное свечение , похожее на автомобильные фары;

антихвост , направленный прямо к Солнцу (обычно хвосты комет тянутся в противоположную сторону);

изменение цвета объекта;

древний возраст — более 7,5 миллиарда лет.

Кроме того, космический гигант имеет облако из пыли и газа вокруг себя размером около 24 километров в диаметре. Для сравнения: это как небольшой город в космосе. А еще 3I/ATLAS впервые подал радиосигнал. Его поймали ученые из Южной Африки.