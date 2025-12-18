За новогоднее настроение на работе светит штраф в десятки тысяч или уголовка: в чём дело

Юрист предупредил, что украшение рабочих мест должно быть безопасным Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россиянам могут выписать штраф в размере 15 тысяч рублей за украшение рабочего места к Новому году. Каких ошибок лучше избегать в этом случае, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности (за украшение рабочего места без разрешения. — Прим. ред.), а в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Штраф для юридических лиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 200 тысяч рублей», — подчеркнул юрист.

Более высокие штрафы предусмотрены за нарушение пожарной безопасности при украшении рабочих мест по ст. 20.4 КоАП РФ:

сотрудник в этом случае получит штраф в размере 15 тысяч рублей;

компанию могут оштрафовать на 400 тысяч рублей.

Также человека могут привлечь к уголовной ответственности в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего. Наказание может составить до семи лет лишения свободы.

По словам Хаминского, правила пожарной безопасности жестко регулируют использование декора. Юрист предупредил о запрете использования самодельных гирлянд, несертифицированных световых приборов и украшений, которые подключаются к розетке. Стоит помнить, что даже искусственная ель может воспламеняться.

«Особенно строгие правила действуют для производственных помещений, цехов и заводов. Работодатель вправе запрещать ношение любых украшений (колец, цепочек, часов), если это прописано в локальных актах по охране труда. Это связано с риском травм при работе с оборудованием», — напомнил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Украшение рабочего места сотрудникам лучше всего согласовать с руководством или службой охраны труда. А вот безопасной альтернативой считается бумажный, текстильный или настольный декор, не требующий подключения к электросети.

Санкции за создание новогоднего настроения действуют не только на работе, но и дома. Например, за украшение подъездов тоже можно получить серьезное наказание.