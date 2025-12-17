НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Запуск «Орешника» и подготовка к столкновению с НАТО: военные итоги года

Запуск «Орешника» и подготовка к столкновению с НАТО: военные итоги года

Главные заявления президента и главы Минобороны

347
Путин отметил роль ядерного оружия

Путин отметил роль ядерного оружия

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны подвел итоги года. Он заявил, что задача создания и расширения буферной зоны безопасности на Украине будет последовательно решаться, а целей спецоперации достигнут любым путем. Привели главные заявления президента в нашем материале.

«Мы предпочли бы дипломатию, но, если Запад от разговора откажется, мы освободим наши исторические земли военным путем», — заявил Путин.

Он уточнил, что ядерные силы России будут играть основную роль в сдерживании и сохранении баланса сил в мире. 

Сейчас российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что за год она освободила свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города.

По его словам, 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО. Российская армия может наращивать темпы наступления, в том числе на стратегически важных направлениях. Владимир Путин отметил вклад северокорейских военных в решение задач спецоперации на Украине.

Ракетные комплексы, беспилотники, робототехника поступают в войска беспрерывно. Президент рассказал, что комплексы «Буревестник» и «Посейдон» прошли успешные испытания. Они продолжают совершенствоваться.

«Буревестник» — российская стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой.

«Посейдон» — это беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой.

В свою очередь «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности, несущая в себе от трех до шести боевых частей. Она способна пролететь до 5,5 тысячи километров. 

В конце своего выступления Путин поручил продолжать работу по индексации денежного довольствия военнослужащих и обеспечению их жильем. Также он пообещал, что государство сделает всё необходимое, чтобы поддержать родных погибших участников спецоперации.

После президента слово взял глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Он заявил о планах НАТО подготовиться к 2030 году к военному столкновению с Россией. По его словам, альянс повышает оперативность переброски войск к восточному флангу, для чего планируется ввести «военный шенген».

По его словам, политика стран Европы и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году. Он подчеркнул, что «не мы угрожаем НАТО — нам угрожают».

Белоусов назвал ключевой задачей на следующий год сохранение и наращивание набранных темпов наступления. В этом году количество освобожденных населенных пунктов и квадратных километров территории на треть превышает показатели 2024 года. А темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с прошлым годом выросли в 1,5–2 раза.

По его словам, Украина лишилась, свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе 5,5 тысячи западных образцов. В это же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих в этом году, сказал Белоусов. Согласно графике Минобороны, в общей сложности потери Украины с начала спецоперации составили почти 1,5 млн военных.

Источник: Минобороны РФ
Источник:

Минобороны РФ

Только с 1 ноября взяли под контроль более 400 кв. км территории и освободили 24 населенных пункта, добавил глава Минобороны. Он отметил, что угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
