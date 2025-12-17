НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Говорят, надо быть бесстрашным. Наоборот, нужно бояться»: пилот — о полетах и издержках профессии

«Говорят, надо быть бесстрашным. Наоборот, нужно бояться»: пилот — о полетах и издержках профессии

Как это — не бывать месяцами дома, садиться в сложных условиях и принимать ответственные решения за штурвалом

125
Источник:

Городские медиа

Пилот Владимир Власов 16 лет работает в гражданской авиации. За это время он налетал столько, что формально мог бы уже выйти на пенсию, но небо не отпускает. Володя признаётся, что может по 1,5 месяца не бывать дома, но, стоит ему не летать хотя бы недельку, сразу начинает скучать по самолету и бескрайним воздушным полям с облаками, закатами и рассветами.

История и откровения Владимира — в нашем коротком видео.

«У меня отец был пилот, летал на Ту-134 на авиационном заводе. Он с детства брал меня с собой, даже давал поуправлять самолетом на каких-то праздниках», — вспоминает Владимир.

Теперь его жизнь — это постоянные перелеты, смена часовых поясов, проверки, тренировки и ответственность, которая не дает расслабиться ни на минуту.

Он честно рассказывает: романтика авиации только верхушка айсберга. За ней скрывается тяжелый ритм, стресс и огромное давление. Здоровье пилота подвержено множеству разных вредных факторов.

Кроме того, в воздухе нужно быть максимально сосредоточенным и уметь брать на себя ответственность за безопасность и жизнь множества людей. Володе не раз приходилось сажать самолет в сложных условиях, и он всегда с этим справляется блестяще.

«Говорят, пилот должен быть бесстрашным, а я считаю, что бояться нужно. Страх заставляет обдумывать решения и действия», — подытоживает пилот. И кажется, что именно это делает его одним из тех людей, благодаря которым самолеты спокойно взлетают и садятся каждый день.

Алина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Пилот Гражданская авиация История из жизни
