Россиян ждет аномальный холод и тепло: кому повезло больше. Новости 16 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 декабря.

В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям квартиры

В России может появиться комплексная поддержка многодетных семей: им предлагается предоставлять бесплатное жилье, а также ряд других льгот за счет средств федерального бюджета. Инициативу разработали члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Документ направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Главная мера поддержки — жилищные программы для семей с пятью и более детьми. Предлагается не только обеспечить людей квартирами, но и специально проектировать жилые помещения с учетом потребностей многодетных семей.

Среди других инициатив — медицинская поддержка и транспортные льготы. Ипотечные выплаты также планируется пересмотреть. Сейчас многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, однако эта сумма не индексировалась на протяжении шести лет. Подробнее рассказали в этом материале.

Банковские счета россиян начали вносить в черный список ЦБ

В последнее время участились случаи блокировки банковских карт и счетов россиян, сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

Основные причины таких блокировок — технические сбои в работе банков или внесение данных клиента в черный список ЦБ РФ. Из-за попадания в этот список пользоваться деньгами становится невозможно: нельзя их снять, перевести или оплатить товары.

Дмитрий Пашин отметил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу важные изменения: банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных в банкоматах. Перед выдачей денег банк будет проводить анализ на соответствие признакам выдачи средств без согласия клиента.

Каждый может самостоятельно проверить, находится ли он в черном списке. Мы рассказали как здесь.

Поножовщина в подмосковной школе

Подросток напал на учеников в подмосковном Одинцово. Он пришел в учебное заведение в маске и с ножом. Информацию о происшествии подтвердили MSK1.RU. Пострадали четыре человека, один ребенок погиб, трое ранены.

Известно, что нападавший хотел убить свою учительницу. Поначалу подросток встретил группу школьников с той самой преподавательницей и стал угрожать им ножом. Парня пытался остановить охранник, но тот распылил баллончик и ударил охранника холодным оружием. После он догнал убегающего четвероклассника и расправился с ним. Поняв, что жертва мертва, он сделал селфи на фоне погибшего.

Как рассказали очевидцы, всё случилось очень быстро. Сначала на место нападения приехали полиция и скорая помощь, детей начали выводить из школы. После стали приезжать родители учеников, которых не могли вывести через двери и пытались достать через окна. Более 100 школьников укрылись в соседнем спорткомплексе.

Всё, что известно о жутком инциденте в школе, мы собираем в нашей онлайн-трансляции. Посмотрите также первые кадры ЧП.

Условия семейной ипотеки хотят изменить

Семейная ипотека нуждается в существенной корректировке, считают российские законодатели. По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, действующая программа не в полной мере выполняет свою главную задачу — стимулирование рождаемости и улучшение условий жизни семей с детьми.

«Эта программа потому и получила название „семейной“, поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия жизни для семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки всё-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере», — заявила Матвиенко.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация вокруг семейной ипотеки складывается таким образом, что половина всех выданных кредитов по программе концентрируется всего в пяти регионах страны. Оставшаяся часть распределяется между остальными 84 субъектами РФ.

«Это говорит о том, что у нас большое количество регионов, где в принципе не реализуется программа, несмотря на то, что одинаковые условия. Значит в этих регионах нам надо смотреть, возможен ли дифференцированный подход, более льготные условия», — отметил Володин.

Гонконгский грипп накрывает Россию

Гонконгский штамм вируса H3N2 сейчас является доминирующим в России. Чаще всего его выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири.

С середины августа 2025 года во всем мире возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом, известным как H3N2 (подтип вируса гриппа А), предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас он является доминирующим типом вируса в Европе, на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания. Такое положение дел касается и России.

«Эпидемиологические и вирусологические характеристики гриппа сезона-2025/2026 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона», — сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

Чаще всего этот грипп выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири, отметила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева в беседе с агентством.

Помимо подтипа А, в этом году появилась новая версия H3N2, которую называют подтипом K, или субкладом K (subclade K). Однако информации по нему пока мало, добавила Вахрушева.

Особенно гонконгскому гриппу подвержены пожилые люди и дети. О симптомах и осложнениях заболевания рассказали в отдельном материале.

Кто рискует остаться без работы в 2026 году

Многие могут лишиться работы из-за повсеместного распространения нейросетей в 2026 году. Современные реалии показывают неутешительную статистику: крупные компании, включая Google, уже сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ-системами.

В первую очередь в зоне риска находятся офисные сотрудники среднего звена, чья работа связана с рутинной обработкой данных. Также в тревожном списке оказались начальные IT-специалисты, включая программистов-джуниоров, и научные сотрудники, чьи знания могут быть оцифрованы. Специалисты с недостаточными soft skills тоже рискуют остаться без работы, указала основатель образовательных платформ Defin и AIM Наталия Иванова в беседе с «Газетой.Ru».

Но есть и хорошие новости: более 50% работодателей уже сожалеют о поспешных увольнениях сотрудников из-за чрезмерных надежд на возможности ИИ. На данный момент статистика показывает, что 5,3% уволенных сотрудников возвращаются на работу.

В Госдуме призвали отменить корпоративы в пользу 13-й зарплаты

Новогодние корпоративы лучше заменить на выплату 13-й зарплаты сотрудникам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги направьте лучше на 13-ю зарплату сотрудникам. Не себе любимым, не топ-менеджерам, а своим работникам», — сказал он.

По мнению Миронова, для работников это будет гораздо лучшим подарком, чем «никому не нужные корпоративные сборища».

По данным опроса, который привел депутат, для 40% россиян корпоративы не важны, а 35% хотели бы вместо праздника получить премию.

Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов. С 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снизится с 130 до 100% годовых.

«Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней, заемщик не заплатит больше, чем два тела долга», — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также при получении нового займа начнет действовать период охлаждения в три дня после погашения старого.

В Госдуме назвали сроки блокировки YouTube

Роскомнадзор полностью ограничит работу видеоплатформы YouTube в течение года. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Ограничения со стороны РКН будут проводиться впредь до полного выдавливания YouTube», — заявил парламентарий.

Всем, кто пользуется площадкой, особенно для продвижения собственного контента, Свинцов посоветовал как можно скорее переходить на аналоги.

Под Брянском разбился автобус с детьми

Под Брянском произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились дети. В больницы был доставлен 21 человек — 10 несовершеннолетних и 11 взрослых, включая двух водителей. К счастью, погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Сильный удар пришелся на правую сторону машины. Сейчас устанавливаются точные причины ДТП.

Россиянка погибла во время наводнения на Бали

Россиянка Ксения Козырина погибла во время наводнения на Бали. Сейчас родственники девушки ищут средства, чтобы доставить тело на родину.

Как сообщили в индонезийской полиции, тело девушки обнаружили ранним утром воскресенья под мостом в районе Северной Куты. Предположительно, Ксения потеряла управление скутером, пытаясь проехать через затопленный участок. Поисковая операция длилась несколько часов.

На Бали затопило уже несколько районов. Как сообщают местные СМИ, особенно пострадали Бадунг и город Денпасар. Власти эвакуируют жителей и туристов в безопасные районы.

Верховный суд принял решение по квартире Долиной

Верховный суд России в ходе рассмотрения жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной принял решение оставить недвижимость за покупательницей Полиной Лурье. Все решения предыдущих инстанций отменены.

Дело о споре вокруг продажи квартиры в Хамовниках передали на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Певица сохранила право проживания до итогов следующего заседания. О том, как шло заседание, можно почитать здесь.

Россиян ждет аномальная погода

В ближайшие дни на востоке и северо-востоке европейской территории России ожидаются аномальные холода, а на западе страны, напротив, аномальное тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Аномалия холода будет смещаться на восток и северо-восток европейской территории России, тогда как в западных регионах температурный фон станет на несколько градусов выше климатической нормы. Днем на Русском Севере: на Кольском полуострове — минус 1–6 градусов, в Архангельской области — минус 6–11 градусов, в Коми — минус 19–24 градуса», — отметил Тишковец.