НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

0 м/c,

 752мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Ярославцы против кладбища
«Умные решения»
Умер гендиректор «Атруса»
Купить жилье без обмана
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Построят мусороперерабатывающий завод
Когда достроят третий мост
Страна и мир «YouTube в России будет полностью ограничен»: в Госдуме назвали сроки блокировки

«YouTube в России будет полностью ограничен»: в Госдуме назвали сроки блокировки

Депутаты предлагают перейти на работающие альтернативы

379
Скоро сервис окончательно перестанет загружаться у российских пользователей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUСкоро сервис окончательно перестанет загружаться у российских пользователей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Скоро сервис окончательно перестанет загружаться у российских пользователей

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Работу видеоплатформы YouTube будут и дальше ограничивать. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, Роскомнадзор полностью ограничит работу сервиса в течение года.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Ограничения со стороны РКН будут проводиться впредь до полного выдавливания YouTube», — заявил парламентарий.

Всем, кто пользуется площадкой, особенно для продвижения собственного контента, Свинцов посоветовал как можно скорее переходить на аналоги. Среди вариантов он назвал Rutube и VK видео.

«Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан», — заключил депутат в беседе с «Абзацем».

Однако YouTube и так практически недоступен для российских пользователей. Его работу ограничили еще в июле 2024 года. Тогда проблемы начались сначала на компьютерах, но затем замедление затронуло и мобильное приложение. В декабре трафик видеохостинга упал на 80%.

Однако проблему объясняли устаревшим оборудованием. Все дело в оборудовании, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента». Пока американская компания не обновит свою инфраструктуру для российских пользователей, исправить ничего не получится.

«Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — поясняли ранее в «Ростелекоме».

Периодически пользователи сообщают о том, что сервис снова начал полноценно работать, но длится это обычно недолго.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
YouTube Блокировка Роскомнадзор Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Инженер1
1 час
"Однако проблему объясняли устаревшим оборудованием. Все дело в оборудовании, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента»." Когда речи постороены на постоянной лжи, даде если будут говорить часть правды, верить не стоит. Старая японская пословица
Гость
59 минут
Страна должна знать своих героев. Поимённо. Терешкова, Долина, Мизулина, Свинцов...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем