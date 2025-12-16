«YouTube в России будет полностью ограничен»: в Госдуме назвали сроки блокировки

Скоро сервис окончательно перестанет загружаться у российских пользователей Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Работу видеоплатформы YouTube будут и дальше ограничивать. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, Роскомнадзор полностью ограничит работу сервиса в течение года.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Ограничения со стороны РКН будут проводиться впредь до полного выдавливания YouTube», — заявил парламентарий.

Всем, кто пользуется площадкой, особенно для продвижения собственного контента, Свинцов посоветовал как можно скорее переходить на аналоги. Среди вариантов он назвал Rutube и VK видео.

«Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан», — заключил депутат в беседе с «Абзацем».

Однако YouTube и так практически недоступен для российских пользователей. Его работу ограничили еще в июле 2024 года. Тогда проблемы начались сначала на компьютерах, но затем замедление затронуло и мобильное приложение. В декабре трафик видеохостинга упал на 80%.

Однако проблему объясняли устаревшим оборудованием. Все дело в оборудовании, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента». Пока американская компания не обновит свою инфраструктуру для российских пользователей, исправить ничего не получится.

«Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — поясняли ранее в «Ростелекоме».