Страна и мир Поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова возобновили — к делу подключились экстресенсы

Поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова возобновили — к делу подключились экстресенсы

Несколько медиумов указали на Анатолийскую крепость у другого берега Босформа — сейчас там работают водолазы

67
Мать Николая Свечникова Галина следит за поисками сына | Источник: предоставлено MSK1.RU семьей СвечниковыхМать Николая Свечникова Галина следит за поисками сына | Источник: предоставлено MSK1.RU семьей Свечниковых

Мать Николая Свечникова Галина следит за поисками сына

Источник:

предоставлено MSK1.RU семьей Свечниковых

К поискам московского пловца Николая Свечникова, летом пропавшего в проливе Босфор, подключились медиумы. Пятеро экстрасенсов из Турции и России указали на Анатолийскую крепость на азиатском берегу Босфора, расположенную в двух километрах от начала старта заплыва. Об этом MSK1.RU рассказала семья спортсмена. Сейчас эту часть пролива прочесывают водолазы.

Источник:

Городские медиа

«Cпециально для нас сегодня водолазы вместе с начальником приплыли, чтобы эту территорию проверить еще раз, работает катер. Даже в сложных ситуациях пытаемся производить поиски. Экстрасенс сказал, что есть какая-то высотка из камня. Мы удивились, что и русский медиум, и турецкий совпали [во мнениях]. Не знаю, правда это или нет. Посмотрим», — рассказала MSK1.RU Алена, родственница Николая Свечникова.

Поиски пропавшего российского пловца возобновили в Стамбуле | Источник: предоставлено MSK1.RU семьей СвечниковыхПоиски пропавшего российского пловца возобновили в Стамбуле | Источник: предоставлено MSK1.RU семьей Свечниковых

Поиски пропавшего российского пловца возобновили в Стамбуле

Источник:

предоставлено MSK1.RU семьей Свечниковых

Кандидат в мастера спорта по плаванию Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор в августе 2025 года. Спортсмен стартовал вместе с тремя тысячами участников, но до берега так и не добрался. Искать россиянина тогда начали лишь спустя 12 часов после первых сообщений о том, что один из пловцов не финишировал. Как говорят родственники и друзья Николая, он опытный пловец и был в состоянии преодолеть дистанцию. Переплыть залив было давней мечтой москвича.

Ко дню рождения Николая его мать Галина прилетела в Стамбул, чтобы встретиться с представителями генконсульства России. Ей пообещали организовать встречу и с главой региона, где обсудят поиски пловца.

В свою очередь адвокат Галины Свечниковой встретился с турецким прокурором — их заверили, что Николая все еще ищут, а на организаторов заплыва завели уголовное дело.

Семья Николая уверена, власти Турции знают, что случилось в тот злополучный день в Босфоре, но скрывают правду о судьбе российского пловца. Ведь несмотря на то, что в заплыве участвовали тысячи спортсменов, в деле об исчезновении Свечникова до сих пор нет ни одного свидетеля.

Все подробности о поисках Николая Свечникова мы собираем в отдельном сюжете.

Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Поиск Пловец Николай Свечников Стамбул Пропал человек Заплыв Босфор
