«Кому-то выгодно умалчивать». Мать пропавшего в Босфоре пловца отправилась в Турцию в поисках правды о судьбе сына — видео

Всё, что известно о пропаже Николая Свечникова, — в одном видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Поиски пловца из Москвы Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор, продолжаются уже более трех месяцев. За это время спасатели не раз прочесывали местность, где спортсмена видели в последний раз. Но никаких зацепок найти не удалось.

Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор. Спортсмен стартовал вместе с тремя тысячами участников, но до берега так и не добрался. Искать россиянина тогда начали лишь спустя 12 часов после первых сообщений о том, что один из пловцов не финишировал. Как говорят родственники и друзья Николая, он опытный пловец и был в состоянии преодолеть дистанцию. Переплыть залив было давней мечтой москвича.

Семья Николая уверена, власти Турции знают, что случилось в тот злополучный день в Босфоре, но скрывают правду о судьбе российского пловца. Ведь несмотря на то, что в заплыве участвовали тысячи спортсменов, в деле об исчезновении Свечникова до сих пор нет ни одного свидетеля.

«Если ему стало плохо, то вдруг его куда-то выбросило? Мы обследовали острова, развешивали там объявление о том, что пропал человек, — рассказала MSK1.RU Галина. — Он не может утонуть. Я думаю, что кому-то выгодно умалчивать».

Ко дню рождения Николая его мать Галина преодолела тысячи километров, чтобы добиться правды о судьбе сына. И 12 декабря всё удалось сдвинуть с мертвой точки: Галина встретилась с представителями генконсульства России в Стамбуле.

«Был обследован телефон Николая. Их интересовало, нет ли там какой-то предсмертной записки. Или, может быть, на него было совершено какое-то давление извне. Слава богу, там всё нормально, и нам вернули телефон», — объяснила мать пропавшего пловца.