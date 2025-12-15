Штрафы круглый год: в Госдуме приняли новый закон для призывников

За нарушение закона призывнику придется заплатить кругленькую сумму Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях, а 15 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно старым нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании.

Проект приняли достаточно быстро. Документ внесла на рассмотрение в нижнюю палату группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в сентябре 2025 года. Именения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 10–20 тысяч рублей. До этого он составлял от 1000 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда призывник меняет место жительства более чем на три месяца.