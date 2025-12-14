Потоп в квартире: что делать и кто за это заплатит

При затоплении квартиры нужно обратиться в УК Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

При затоплении квартиры из-за соседей важно не терять время и самообладание, а лучше всего быстро предотвратить поступление воды и обесточить помещение. Уже после этих действий можно разбираться с виновниками залива, чтобы взыскать ущерб. Подробнее обо всех действиях в таких ситуациях рассказал адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.

«Обнаружив в своей квартире „маленькую Венецию“, самое главное — не поддаваться панике. Нужно оперативно обесточить квартиру, а затем подняться к соседям выше, чтобы установить источник протечки и перекрыть водоснабжение. Если к источнику нет доступа, необходимо вызвать представителей УК для перекрытия воды по всему стояку в доме», — советует юрист.

Но если у вас не получилось дозвониться до управляющей компании (УК), то вызывайте аварийную службу по телефону 112 или через единую диспетчерскую. После этого следует по возможности обезопасить свое имущество:

накрыть мебель и технику;

подставить любые емкости в местах протечки.

Когда поступление воды в квартиру прекратится, можно будет зафиксировать причиненный ущерб на видео и сделать фотографии. Компания, занимающаяся управлением и обслуживанием дома (УК, ТСЖ, ТСН), обязана составить акт обследования помещения, как вашего, так и виновника залива. В документе прописывают причину протечки, причиненные повреждения, а также указывают виновное лицо.

Шиманский советует следить за тем, чтобы в акте все повреждения описали подробно, потому что это основной документ при установлении размера ущерба. Не нужно стесняться настаивать на внесении всех важных для вас моментов.

Кроме того, лучше составлять два акта: первый — сразу по факту залива, а второй — через одну или две недели, так как за это время могут стать явными дополнительные повреждения имущества, которые в первом акте могли не отобразить. Когда вы поймете, какой ущерб вам причинили, нужно поговорить с соседом и уточнить, готов ли он возместить убытки и исправить последствия.

«Если виновник не признаёт себя таковым и не хочет договариваться, готовьтесь к суду. Закажите оценку ущерба у независимого оценщика, являющегося членом СРО и имеющего необходимую квалификацию по данному вопросу. На проведение осмотра помещения экспертом обязаны пригласить виновное лицо и УК, обеспечив наличие доказательств их уведомления. Это обязательное условие для получения успешного результата в суде», — добавил Шиманский в разговоре с «Праймом».

Можно попробовать решить вопрос в досудебном порядке, направив соседу досудебную претензию, указав в ней сумму ущерба от залива и сумму иных понесенных расходов. Поэтому обязательно сохраняйте все чеки, квитанции и иные финансовые документы, подтверждающие траты. Всё это потом компенсирует ответчик по решению суда.