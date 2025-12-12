Telegram — следующий? Что сказал Роскомнадзор о замедлении мессенджера

В Telegram заблокированы видео и голосовые звонки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Роскомнадзор заявил, что не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — рассказали «Интерфакс» в пресс-службе ведомства.

При этом, по данным сайта Downdetector, пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера:

«Не работает третий день, не могу зайти никому написать, я студентка, у меня там рабочий материал».

«Нет соединения, мессенджер полностью заблокирован».

Пользователи сервиса также отмечают, что в Telegram у них не выгружаются в каналы видео, не отображаются сообщения, не грузятся медиа.

Напомним, Telegram попал под частичные ограничения. В первую волну блокировки в мессенджерах ограничили видео и голосовые звонки. Однако окончательного решения по отключению Роскомнадзор пока не принял.

Кроме того, с недавних пор РКН ограничивает работу WhatsApp*. Блокировка мессенджера происходит поэтапно, но она неизбежна из-за сбоев и нарушений законодательства. В Госдуме отметили, что мессенджер могут полностью отключить в России в ближайшие 4–6 месяцев.