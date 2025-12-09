Лучше отсидеться дома: власти просят перевести всех на удаленку из-за вспышки опасного заболевания. Новости 9 декабря

Заболеваемость начинает распространяться по всей стране Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 декабря.

Для пенсионеров готовят единые транспортные льготы

В России предлагают ввести единую систему скидок на проезд для пенсионеров. Сейчас различные льготы существуют только в некоторых регионах. Законопроект внесли в Госдуму 9 декабря.

Согласно инициативе, стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта РФ не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Законопроектом предусмотрена возможность согласования аналогичных условий при межрегиональных маршрутах. Также предлагается, чтобы цены за проезд для пенсионеров в пригородных поездах в пределах одного региона не превышала 70% от полной стоимости билета.

Порядок предоставления льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками. По задумке депутатов, это позволит обеспечить компенсацию выпадающих доходов транспортных организаций.

Если законопроект будет одобрен, новые правила начнут применяться уже с 1 января 2026 года.

Мужчин отправят на военные сборы в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Мы объяснили, что это значит и кому придет повестка.

Призыв на военные сборы — это плановое мероприятие, которое проходит ежегодно. Вновь они пройдут в 2026 году. За организацию отвечает Правительство РФ совместно с региональными властями.

Традиционно призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, — те, которые состоят на воинском учете, но не проходят службу в армии. Проще говоря, туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу, обучение в военных учебных центрах, достигли возраста 30 лет или были уволены с военной службы с зачислением в запас.

Сборы 2026 года будут организованы в следующих ведомствах:

Вооруженных силах Российской Федерации;

Войсках национальной гвардии Российской Федерации;

спасательных воинских формированиях МЧС России;

органах государственной охраны;

органах Федеральной службы безопасности.

На время военных сборов участники размещаются в подразделениях воинских частей, учебных центрах или военных лагерях по всей России, в том числе в приграничных регионах. Однако отправлять запасника на СВО со сборов не будут. Подробнее о всех нюансах можно почитать в отдельном материале.

В Госдуме приняли новый закон о штрафах для призывников

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно старым нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании. О размере штрафа и других нововведениях рассказали по ссылке.

Цены на полисы ОСАГО резко вырастут

Система расчета стоимости полисов ОСАГО меняется в России с 9 декабря. Центробанк приготовил серьезные поправки, которые затронут как добросовестных водителей, так и тех, кто часто попадает в аварии.

Базовый тариф расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта. А вот мотоциклистам придется сложнее — их коридор расширят сразу на 40%. По мнению регулятора, такие поправки помогут страховщикам точнее рассчитывать риски каждого водителя.

Повышение стоимости коснется водителей, регулярно попадающих в аварии по своей вине. Несмотря на то, что такие автомобилисты в меньшинстве, они существенно влияют на общую стоимость страховки в регионах.

За что могут выселить из собственной квартиры

Даже если вы собственник жилья, у вас всё равно есть риск лишиться недвижимости. Это возможно из-за частого нарушения прав соседей или самовольной перепланировки. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Есть несколько ситуаций, когда можно остаться без квартиры. Этому должны предшествовать:

Систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением (регулярный шум по ночам, угрозы, создание опасных условий. Использование жилья не по назначению (квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает весь дом). Самовольные перепланировки (если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома).

Отдельный вопрос — компенсации. Если выселяют собственника, его квартиру продают с публичных торгов, и деньги от продажи перечисляются ему за вычетом расходов на исполнение решения суда. То есть собственник теряет жилье, но не деньги, уточняет РИА Новости.

В Госдуме предложили запретить длительную парковку такси во дворах

Таксистам хотят запретить парковать свои машины во дворах. С таким предложением к главе Минтранса Андрею Никитину обратились депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин.

«Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях», — говорится в документе.

Действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси, пишут РИА Новости.

В Индонезии пожар унес десятки жизней

В столице Индонезии Джакарте произошел пожар в офисном здании, сообщила газета Kompas. В результате трагедии погибло по меньшей мере 22 человека.

Среди них оказалась и беременная сотрудница. Предварительно, пожар вспыхнул на первом этаже здания, а затем распространился на оставшиеся шесть этажей.

В Китае казнили за взятки экс-главу инвесткомпании

В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, осужденного за взятки на 156 миллионов долларов, передает Центральное телевидение КНР.

Смертный приговор вынесли еще в мае 2024 года. По данным следствия, Бай Тяньхуэя злоупотреблял служебным положением и помогал другим получать проекты и корпоративное финансирование. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, лишили его политических прав и конфисковали имущество. В феврале суд отклонил его апелляцию, хотя обвиняемый сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.

Россиянку убило случайным булыжником во Вьетнаме

В Россиянку, которая ехала на туристическом фургоне во Вьетнаме попал булыжник. Удар оказался смертельным. Об этом сообщил Vietnam News.

Группа туристов ехала из Муйне в Далат. По предварительным данным, фургон с путешественниками обгонял грузовик со строительными материалами, из кузова которого выпал булыжник. Камень пробил лобовое стекло автомобиля, ранив двух туристов.

Одна пассажирка не выжила. Другого пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика скрылся. Его ищет полиция.

В России выпустили три тестовые серии вакцины от рака

Первые три тестовые серии вакцины от рака были выпущены на фабрике по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии», — заявил Александр Гинцбург на конференции в Институте системного программирования имени В. П. Иванникова РАН.

По его словам, ведущий онкоцентр Герцена получил весь разрешительный пакет документов на использование технологии, пишет ТАСС.

Россиян призвали отправить на удаленку из-за вспышки гриппа

В регионах с эпидемическим подъемом гриппа работодателям и сотрудникам стоит договориться о временном переходе на удаленную работу. Это поможет снизить риски заражения и распространения вируса. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Когда речь идёт о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъём гриппа, и работодатель идёт на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удалёнку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус. В принципе, это вполне возможно, чтобы лишний раз избегать мест скопления людей», — сказал депутат в беседе с Life.ru.

К сожалению не всегда работодатели приветствуют подобное решение. Кроме того, по словам парламентария, не во всех регионах сейчас наблюдается эпидемический подъем.

По данным Роспотребнадзора, в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди вирусов доминирует именно штамм (A) H3N2, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Однако гонконгский грипп начинает распространяться и на европейскую часть России, например в Татарстане.