Лучше отсидеться дома: власти просят перевести всех на удаленку из-за вспышки опасного заболевания. Новости 9 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 декабря.
Для пенсионеров готовят единые транспортные льготы
В России предлагают ввести единую систему скидок на проезд для пенсионеров. Сейчас различные льготы существуют только в некоторых регионах. Законопроект внесли в Госдуму 9 декабря.
Согласно инициативе, стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта РФ не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Законопроектом предусмотрена возможность согласования аналогичных условий при межрегиональных маршрутах. Также предлагается, чтобы цены за проезд для пенсионеров в пригородных поездах в пределах одного региона не превышала 70% от полной стоимости билета.
Порядок предоставления льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками. По задумке депутатов, это позволит обеспечить компенсацию выпадающих доходов транспортных организаций.
Если законопроект будет одобрен, новые правила начнут применяться уже с 1 января 2026 года.
Мужчин отправят на военные сборы в 2026 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Мы объяснили, что это значит и кому придет повестка.
Призыв на военные сборы — это плановое мероприятие, которое проходит ежегодно. Вновь они пройдут в 2026 году. За организацию отвечает Правительство РФ совместно с региональными властями.
Традиционно призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, — те, которые состоят на воинском учете, но не проходят службу в армии. Проще говоря, туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу, обучение в военных учебных центрах, достигли возраста 30 лет или были уволены с военной службы с зачислением в запас.
Сборы 2026 года будут организованы в следующих ведомствах:
Вооруженных силах Российской Федерации;
Войсках национальной гвардии Российской Федерации;
спасательных воинских формированиях МЧС России;
органах государственной охраны;
органах Федеральной службы безопасности.
На время военных сборов участники размещаются в подразделениях воинских частей, учебных центрах или военных лагерях по всей России, в том числе в приграничных регионах. Однако отправлять запасника на СВО со сборов не будут. Подробнее о всех нюансах можно почитать в отдельном материале.
В Госдуме приняли новый закон о штрафах для призывников
За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
Согласно старым нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначать исключительно в периоды официальной призывной кампании. О размере штрафа и других нововведениях рассказали по ссылке.
Цены на полисы ОСАГО резко вырастут
Система расчета стоимости полисов ОСАГО меняется в России с 9 декабря. Центробанк приготовил серьезные поправки, которые затронут как добросовестных водителей, так и тех, кто часто попадает в аварии.
Базовый тариф расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта. А вот мотоциклистам придется сложнее — их коридор расширят сразу на 40%. По мнению регулятора, такие поправки помогут страховщикам точнее рассчитывать риски каждого водителя.
Повышение стоимости коснется водителей, регулярно попадающих в аварии по своей вине. Несмотря на то, что такие автомобилисты в меньшинстве, они существенно влияют на общую стоимость страховки в регионах.
За что могут выселить из собственной квартиры
Даже если вы собственник жилья, у вас всё равно есть риск лишиться недвижимости. Это возможно из-за частого нарушения прав соседей или самовольной перепланировки. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Есть несколько ситуаций, когда можно остаться без квартиры. Этому должны предшествовать:
Систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением (регулярный шум по ночам, угрозы, создание опасных условий.
Использование жилья не по назначению (квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает весь дом).
Самовольные перепланировки (если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома).
Отдельный вопрос — компенсации. Если выселяют собственника, его квартиру продают с публичных торгов, и деньги от продажи перечисляются ему за вычетом расходов на исполнение решения суда. То есть собственник теряет жилье, но не деньги, уточняет РИА Новости.
В Госдуме предложили запретить длительную парковку такси во дворах
Таксистам хотят запретить парковать свои машины во дворах. С таким предложением к главе Минтранса Андрею Никитину обратились депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин.
«Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях», — говорится в документе.
Действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси, пишут РИА Новости.
В Индонезии пожар унес десятки жизней
В столице Индонезии Джакарте произошел пожар в офисном здании, сообщила газета Kompas. В результате трагедии погибло по меньшей мере 22 человека.
Среди них оказалась и беременная сотрудница. Предварительно, пожар вспыхнул на первом этаже здания, а затем распространился на оставшиеся шесть этажей.
В Китае казнили за взятки экс-главу инвесткомпании
В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, осужденного за взятки на 156 миллионов долларов, передает Центральное телевидение КНР.
Смертный приговор вынесли еще в мае 2024 года. По данным следствия, Бай Тяньхуэя злоупотреблял служебным положением и помогал другим получать проекты и корпоративное финансирование. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, лишили его политических прав и конфисковали имущество. В феврале суд отклонил его апелляцию, хотя обвиняемый сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.
Россиянку убило случайным булыжником во Вьетнаме
В Россиянку, которая ехала на туристическом фургоне во Вьетнаме попал булыжник. Удар оказался смертельным. Об этом сообщил Vietnam News.
Группа туристов ехала из Муйне в Далат. По предварительным данным, фургон с путешественниками обгонял грузовик со строительными материалами, из кузова которого выпал булыжник. Камень пробил лобовое стекло автомобиля, ранив двух туристов.
Одна пассажирка не выжила. Другого пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика скрылся. Его ищет полиция.
В России выпустили три тестовые серии вакцины от рака
Первые три тестовые серии вакцины от рака были выпущены на фабрике по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии», — заявил Александр Гинцбург на конференции в Институте системного программирования имени В. П. Иванникова РАН.
По его словам, ведущий онкоцентр Герцена получил весь разрешительный пакет документов на использование технологии, пишет ТАСС.
Россиян призвали отправить на удаленку из-за вспышки гриппа
В регионах с эпидемическим подъемом гриппа работодателям и сотрудникам стоит договориться о временном переходе на удаленную работу. Это поможет снизить риски заражения и распространения вируса. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.
«Когда речь идёт о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъём гриппа, и работодатель идёт на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удалёнку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус. В принципе, это вполне возможно, чтобы лишний раз избегать мест скопления людей», — сказал депутат в беседе с Life.ru.
К сожалению не всегда работодатели приветствуют подобное решение. Кроме того, по словам парламентария, не во всех регионах сейчас наблюдается эпидемический подъем.
По данным Роспотребнадзора, в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди вирусов доминирует именно штамм (A) H3N2, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Однако гонконгский грипп начинает распространяться и на европейскую часть России, например в Татарстане.
Грипп опасен, в частности, осложнениями, которые он может вызвать. Наиболее частыми осложнениями гриппа являются: пневмония (воспаление легких), гайморит, воспаление оболочек головного мозга (менингит, арахноидит), другие осложнения со стороны нервной системы (полиневрит, радикулит, невралгия), осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (перикардит, миокардит), осложнения со стороны почек.